জেফ্ৰি এপষ্টেইনৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই : মেলানিয়া ট্ৰাম্প

জেফ্ৰি এপষ্টেইনৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই : মেলানিয়া ট্ৰাম্প
জেফ্ৰি এপষ্টেইনৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ কথাবোৰ মিছা । ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিলে আমেৰিকাৰ ফাৰ্ষ্ট লেডী মেলানিয়া ট্ৰাম্পে ।
By ANI
Published : April 10, 2026 at 10:50 AM IST
ৱাশ্বিংটন : জেফ্ৰি এপষ্টেইনৰ কুকৰ্মৰ দস্তাবেজ এপষ্টেইন ফাইলক লৈ বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ ফাৰ্ষ্ট লেডী মেলানিয়া ট্ৰাম্পৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা । জেফ্ৰি এপষ্টেইনৰ সৈতে তেওঁৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু সম্পৰ্কৰ খবৰবোৰ সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি তেওঁ দাবী কৰে । তেওঁ দাবী কৰে যে এপষ্টেইন বা সহযোগীৰ সৈতে তেওঁৰ কেতিয়াও কোনো সম্পৰ্ক নাছিল ।
তেওঁ কয়, "মোক বদনাম কৰিবলৈ জেফ্ৰি এপষ্টেইনৰ সৈতে সংযোগ কৰা মিছা কথাবোৰ আজি শেষ হোৱাটো প্ৰয়োজন । মোৰ বিষয়ে মিছা কোৱা লোকসকলৰ নৈতিকতা আৰু শিষ্টাচাৰ নাই... এপষ্টেইনৰ সৈতে মোৰ কেতিয়াও বন্ধুত্ব নাছিল । ড'নাল্ড আৰু মোক মাজে সময়ে এপষ্টেইন উপস্থিত থকা একেটা পাৰ্টিলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল, যিহেতু নিউয়ৰ্ক চহৰ আৰু পাম বীচত সামাজিক মহলৰ যোগাযোগ সাধাৰণ কথা । এপষ্টেইন বা তেওঁৰ সহযোগীৰ সৈতে মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাছিল ।"
আমেৰিকাৰ ফাৰ্ষ্ট লেডীয়ে লগতে কয় যে আদালতৰ নথি-পত্ৰ, জবানবন্দী, ভুক্তভোগীৰ বক্তব্য বা এফবিআইৰ সোধাপোছাত তেওঁৰ নাম কেতিয়াও এপষ্টেইনৰ সৈতে জড়িত হোৱা নাই । তেওঁ কয়, "এপষ্টেইন আৰু মোৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বছৰ বছৰ ধৰি সামাজিক মাধ্যমত অসংখ্য ভুৱা ফটো আৰু বাৰ্তালাপ প্ৰচাৰ হৈ আহিছে । আপুনি যি বিশ্বাস কৰে তাক লৈ সাৱধান হওঁক । এই ফটো আৰু কাহিনীবোৰ সম্পূৰ্ণ মিছা । মই এপষ্টেইনৰ কোনো ধৰণৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত সাক্ষী বা গোচৰত নাম উল্লেখ কৰা সাক্ষী নহয় । এপষ্টেইন বিষয়টোৰ গোচৰত মোৰ নাম কেতিয়াও প্ৰকাশ পোৱা নাই ।"
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে মেলানিয়াই কেতিয়াও এই সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱাভাৱে মন্তব্য কৰা নাছিল । যাৰ বাবে হঠাৎ তেওঁ কিয় এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে তাক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।
