NSA অজিত ডোভাল, RAWৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী সামন্ত গোৱেললৈ চমন জাৰি
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এখন আদালতে NSA অজিত ডোভাল, RAWৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী সামন্ত গোৱেললৈ চমন জাৰি কৰিছে ৷
Published : November 21, 2026 at 8:39 PM IST
নতুন দিল্লী/ৱাশ্বিংটন: আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এখন আদালতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা (NSA) অজিত ডোভাল আৰু RAWৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী সামন্ত গোৱেললৈ চমন জাৰি কৰিছে । খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী গুৰপতৱন্ত সিং পান্নুৰ সৈতে জড়িত এটা গোচৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এখন আদালতে এই জননী জাৰি কৰিছে ৷
নিউয়ৰ্কৰ দক্ষিণ জিলা আদালতৰ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে, শুকুৰবাৰে ফেডএক্স (FedEx)-ৰ জৰিয়তে এই চমনসমূহ নতুন দিল্লীৰ পাটিয়ালা হাউছ ক’ৰ্ট, তিছ হাজাৰী ক’ৰ্ট আৰু দ্বাৰকা জিলা আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
হেগ সন্ধিৰ উদ্ধৃতি
নিউয়ৰ্কৰ দক্ষিণ জিলা আদালতে ১৩ নৱেম্বৰত হেগ সন্ধিৰ (Hague Convention) উদ্ধৃতি দি NSA অজিত ডোভাল আৰু সামন্ত গোৱেললৈ চমন জাৰি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । ন্যায়াধীশ কেথেৰিন প’ল্ক ফেইলাৰ নিৰ্দেশত কোৱা হৈছে, “এই আদালতে এই দেৱানী গোচৰটোৰ বিবাদীসকলৰ ওচৰলৈ আইনী নথিপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় আদালতৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে ।”
ন্যায়াধীশ ফেইলাই হেগ সন্ধি আৰু ভাৰতীয় দেৱানী প্ৰক্ৰিয়া সংহিতাৰ (Civil Procedure Code) সংশ্লিষ্ট ধাৰাসমূহৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে, বিদেশী আদালতে ভাৰতীয় আদালতৰ জৰিয়তে অজিত ডোভাল আৰু সামন্ত গোৱেললৈ চমন পঠিয়াব পাৰে । ভাৰতীয় দেৱানী প্ৰক্ৰিয়া সংহিতা অনুসৰি, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধিসূচনাৰ অধীনত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিদেশী দেৱানী আদালতে জাৰি কৰা চমন ভাৰতীয় আদালতলৈ পঠিয়াব পাৰি।
আদালতৰ নিৰ্দেশটোত কোৱা হৈছে যে হেগ সন্ধিৰ অধীনত ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় কৰ্তৃপক্ষৰ জৰিয়তে চমন পঠোৱাৰ সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো অৱলম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল, কিন্তু সেয়া গ্ৰহণ কৰা নহ’ল । ইয়াৰ পিছতে আদালতে হেগ সন্ধিৰ ১৯ নং অনুচ্ছেদ আৰু ভাৰতীয় দেৱানী প্ৰক্ৰিয়া সংহিতাৰ অধীনত বিকল্প পদ্ধতিৰে চমন পঠোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে ।
পান্নুৱে দাখিল কৰিছে দেৱানী গোচৰ
উল্লেখ্য যে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ‘শিখছ ফৰ জাষ্টিছ’ (SFJ)-ৰ আইনী উপদেষ্টা পান্নুৱে তেওঁক হত্যা কৰাৰ চেষ্টাৰ অভিযোগেৰে ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰি এই দেৱানী গোচৰটো দাখিল কৰিছে । পান্নুৱে অভিযোগ কৰিছে যে অজিত ডোভালে ভাৰতৰ বৈদেশিক চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সৈতে জড়িত এক ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল, যাৰ উদ্দেশ্য আছিল তেওঁক হত্যা কৰা ।
যোৱা মাহত আমেৰিকাৰ আদালতে আমেৰিকাৰ বিদেশ বিভাগৰ জৰিয়তে ৱাশ্বিংটনস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ এক কূটনৈতিক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি অজিত ডোভাল আৰু সামন্ত গোৱেলৰ ওচৰলৈ চমন পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । অৱশ্যে ভাৰতে পান্নুৰ এই গোচৰটো নাকচ কৰি ইয়াক মনেসজা আৰু অভিসন্ধিমূলক বুলি অভিহিত কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: শিক্ষিত যুৱচামে ভাৰতত নিজৰ কোনো ভৱিষ্যৎ দেখা নাই : ৰাহুল গান্ধী