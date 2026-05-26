যুদ্ধ বিৰতিৰ মাজতে পুনৰ ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ

US conducts 'self-defence strikes' on Iranian boats
পুনৰ ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ
Published : May 26, 2026 at 9:05 AM IST

ৱাশ্বিংটন ডিচি: ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ ৷ হৰমুজ জলদ্বীপৰ সমীপত ইৰাণৰ একাংশ জাহাজ আৰু দেশখনৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ স্থানক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰে আমেৰিকাই ৷ আমেৰিকাৰ কেন্দ্ৰীয় কমাণ্ড (CENTCOM)ৰ উদ্ধৃতি দি চিএনএনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, আত্মৰক্ষাৰ বাবে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে মাৰ্কিন সেনাই ৷

কৌশলগত জলপথৰ সমীপত বিস্ফোৰণৰ খবৰৰ বিষয়ে সোধাত চিএনএনক CENTCOM ৰ মুখপাত্ৰ টিমোথি হকিন্সে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘ইৰাণী বাহিনীয়ে সৃষ্টি কৰা ভাবুকিৰ পৰা আমাৰ সৈন্যক ৰক্ষা কৰিবলৈ আজি দক্ষিণ ইৰাণত আমেৰিকান বাহিনীয়ে আত্মৰক্ষামূলক আক্ৰমণ চলাইছে ।’’

তেওঁ কয় যে এই লক্ষ্যত ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰা স্থান আৰু মাইন নিয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ইৰাণৰ জাহাজো আছে । চিএনএনক হকিন্সে কয়, ‘‘চলি থকা যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ত সংযম ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে আমাৰ বাহিনীক ৰক্ষা কৰি আছে আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে ।’’

ইয়াৰ পূৰ্বে যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ছোৱাত আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ বাহিনীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল । মে’ মাহৰ আৰম্ভণিতে আমেৰিকান বাহিনীয়ে হৰমুজ জলদ্বীপৰ পৰা পাৰ হৈ যোৱা আমেৰিকাৰ যুদ্ধজাহাজসমূহৰ ওপৰত “অপ্ৰৰোচিত” মিছাইল, ড্ৰ’ন আৰু সৰু নাৱেৰে আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা ইৰাণৰ সামৰিক সুবিধাসমূহত আক্ৰমণ চলাইছিল ।

ইৰাণৰ সমৃদ্ধ ইউৰেনিয়াম ধ্বংস কৰিবলৈ বা গ্ৰহণযোগ্য স্থানত ধ্বংস সাধন কৰিবলৈ আমেৰিকাক “অৰ্পণ” কৰা হ’ব বুলি কোৱাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ইৰাণৰ সৈতে “সংযোগ আৰু সহযোগিতাৰে” এই সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব বুলি ট্ৰাম্পে কয়, যিয়ে দুয়োখন দেশে শান্তি চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়ত টেহৰানে নিজৰ স্থিতি শিথিল কৰাৰ সংকেত দিয়ে ।

ট্ৰাম্পে ট্ৰুথ ছ’চিয়েলৰ পোষ্টত কয়, “সমৃদ্ধ ইউৰেনিয়াম হয় তৎক্ষণাত আমেৰিকাক ঘৰলৈ আনি ধ্বংস কৰিবলৈ গতাই দিয়া হ’ব নহ’লে পৰিস্থিতি ভাল হ’লে ইৰাণৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আৰু সমন্বিত স্থানত ধ্বংস কৰা হ’ব বা আন গ্ৰহণযোগ্য স্থানত পাৰমাণৱিক শক্তি আয়োগ বা ইয়াৰ সমতুল্য এই প্ৰক্ৰিয়া আৰু পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হিচাপে ধ্বংস কৰা হ’ব ।

ইয়াৰ দ্বাৰা দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা মূল পাৰ্থক্যটোও সমাধান হয়, কিয়নো চিএনএনে পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছিল যে “ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীৰ ভাষা আৰু নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ”ক লৈ হোৱা মতানৈক্যই টেহৰাণ আৰু ৱাশ্বিংটনৰ মাজত চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে বহল বুজাবুজিৰ চূড়ান্তকৰণৰ কাম লেহেমীয়া কৰিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে দৃঢ়তাৰে কৈছিল যে টেহৰাণৰ সৈতে হ’বলগীয়া যিকোনো চুক্তি কঠোৰভাৱে “মহান আৰু অৰ্থপূৰ্ণ” চুক্তি হিচাপে প্ৰকাশ পাব, নহ’লে প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি যাব, কিয়নো সংঘাত আনুষ্ঠানিকভাৱে সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কূটনৈতিক আলোচনা চলি আছে ।

ইৰাণে বৃহৎ সংখ্যক বিষয়ক লৈ সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ ইংগিত দিছিল যদিও ৱাশ্বিংটনৰ সঘনাই স্থিতি সলনি কৰাৰ বাবে হোৱা আশংকাক আঙুলিয়াই দিছিল, যাৰ ফলত আলোচনা জটিল হৈ পৰিছে ।

ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ইছমাইল বাকাইয়ে কয়, "আলোচনাৰ বিষয়সমূহৰ এটা বৃহৎ অংশৰ ওপৰত আমি সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাটো শুদ্ধ, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে অচিৰেই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাটো কোনেও দাবী কৰিব নোৱাৰা কথা । আমেৰিকাৰ বিষয়াসকলৰ স্থিতিৰ সঘনাই পৰিৱৰ্তনে প্ৰতিটো আলোচনাকে জটিল কৰি তোলে ।’’

