ভাৰতৰে বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বাবে আমেৰিকাৰ বিশেষ পদক্ষেপ
মঙলবাৰে মুম্বাইত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক সাক্ষাৎ কৰিব মাৰ্কিন বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । বুধবাৰে ৰুবিঅ’ই গুজৰাটৰ জামনগৰলৈ যাত্ৰা কৰিব ।
Published : October 19, 2026 at 4:24 PM IST
নতুন দিল্লী: মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ শক্তি ৰেহাই আৰু নিষেধাজ্ঞা নীতিক বিস্তৃত বাণিজ্যিক বিবেচনাৰ সৈতে জড়িত কৰি সোমবাৰে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই কয় যে ভাৰতৰ সৈতে বাণিজ্যিক চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা অতি ওচৰ চাপিছে ।
দুদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণৰ এদিন পূৰ্বে উজবেকিস্তানত এই মন্তব্য কৰে ৰুবিঅ’ই । মঙলবাৰে মুম্বাইত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক সাক্ষাৎ কৰিব মাৰ্কিন বিদেশমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । বুধবাৰে ৰুবিঅ’ই গুজৰাটৰ জামনগৰলৈ যাত্ৰা কৰিব, য’ত বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ শোধনাগাৰ আছে ।
#WATCH | United States Secretary of State Marco Rubio says, "...We're trying to finalise a trade deal with India right now. We're very close to doing that." On Russian oil and gas, United States Secretary of State Marco Rubio said, "We've had to waive sanctions over the past few months because of the impact on global supplies and prices...We have to manage all of these things. We're trying to finalise a trade deal with India right now. We're very close to doing that. That's one of the things we take into consideration when the President makes a decision about national security waivers and things of that nature. Every country has a complex set of factors that it has to take into account. Geography is real. For some countries, it's very difficult to acquire energy from alternative sources. That's not an excuse, but all of that has to be balanced when making foreign policy..." (Source: US Network Pool via Reuters)— ANI (@ANI) October 19, 2026
‘‘বিশ্বৰ যোগান আৰু মূল্যৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বাবে আমি যোৱা কেইমাহমানৰ পৰা নিষেধাজ্ঞা শিথিল কৰিবলগীয়া হৈছে । এই সকলোবোৰ আমি পৰিচালনা কৰিব লাগিব । আমি এতিয়া ভাৰতৰ সৈতে বাণিজ্যিক চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ । ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ ৰেহাই আৰু নিষেধাজ্ঞা শিথিলৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওঁতে আমি বিবেচনা কৰা বিষয়ৰ ভিতৰত ভাৰতৰ সৈতে বাণিজ্য চুক্তিও অন্যতম ৷’’ ৰুবিঅ’ই কয় ৷
আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰতিখন দেশতে এটা জটিল কাৰক আছে, যিবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ৷ ‘‘ভূগোলেই বাস্তৱ । কিছুমান দেশৰ বাবে বিকল্প উৎসৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰাটো অতি কঠিন । সেয়া অজুহাত নহয়, কিন্তু বৈদেশিক নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সময়ত সেই সকলোবোৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব ৷’’ তেওঁ কয় ।
শেহতীয়াকৈ ট্ৰাম্পে ২০২৬ চনৰ লিণ্ডচে অ’ গ্ৰেহাম অনুমোদন ৰাছিয়া আৰু ইৰাণ আইন কাৰ্যকৰী কৰি আদেশ জাৰি কৰিছে, একে সময়তে ৰাছিয়াৰ তেলৰ প্ৰধান ক্ৰেতাসকলৰ ওপৰত শুল্ক ৰেহাই দিছে ।
ইয়াৰ মূলতে আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ মাজত বহল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক আলোচনাই বিনিময় হিচাপে কাম কৰে ৷ ভাৰতত আমেৰিকাৰ সামগ্ৰীৰ বহল বজাৰ প্ৰৱেশৰ বিনিময়ত ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত আমেৰিকাত শুল্ক কম কৰা হয় ।
ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ঘোষণা কৰা কাঠামোৰ অধীনত আমেৰিকাই ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত পাৰস্পৰিক শুল্ক ২৫ শতাংশৰ পৰা ১৮ শতাংশলৈ কৰ্তন কৰাৰ লগতে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ সৈতে জড়িত অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আঁতৰাই পেলায় ।
বিনিময়ত ভাৰতে আমেৰিকাৰ ঔদ্যোগিক সামগ্ৰী আৰু বাদাম, ফল-মূল, সৰিয়হৰ তেল, ৱাইন আৰু স্পিৰিটকে ধৰি একাধিক কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক নিৰ্মূল বা হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ।
বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কৈছিল যে প্ৰথমটো ট্ৰেঞ্চ চূড়ান্ত কৰা হৈছে ৷ আইনী খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যদিও ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ ভাৰতৰ প্ৰতিযোগিতামূলক সুবিধাৰ বিষয়ে স্পষ্টতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
ইফালে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে আলোচনা ‘লেণ্ডিং পইণ্ট’ৰ ওচৰ চাপিছে বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে আমেৰিকাৰ বাণিজ্য প্ৰতিনিধি জেমিছন গ্ৰীৰে ২ অক্টোবৰত কয় যে কোনো চুক্তি আগতীয়াকৈ নহয় । ভাৰতৰ ব্যৱসায়িক সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৪৪.৪ বিলিয়ন ডলাৰ হয়, আনহাতে বাণিজ্যিক ঘাটি সংকুচিত হয় ।
লগতে পঢ়ক: ব্যংগাত্মক ৰাজনৈতিক আন্দোলন : ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদনক উৰাবাতৰি আখ্যা ভাৰতৰ