ভেনিজুৱেলাত আমেৰিকাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ: সপত্নীক ভেনিজুৱেলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক বন্দী

ভেনিজুৱেলাত আমেৰিকাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ: সপত্নীক ভেনিজুৱেলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক বন্দী
আমেৰিকাৰ আক্ৰমণক সেনাৰ আগ্ৰাসন আখ্যা ভেনিজুৱেলা চৰকাৰৰ । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদ উলংঘা কৰাৰো অভিযোগ । ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাডুৰ' আৰু তেওঁৰ পত্নীক বন্দী কৰাৰ দাবী ট্ৰাম্পৰ ।
By ANI
Published : January 3, 2026 at 5:50 PM IST
কাৰাকাছ (ভেনিজুৱেলা) : ভেনিজুৱেলাৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ সেনাৰ বৃহৎ অভিযান । দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাডুৰ' আৰু তেওঁৰ পত্নীক আমেৰিকাই ইতিমধ্যে বন্দী কৰিছে বুলিও দাবী কৰিছে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ৷ ভেনিজুৱেলাৰ কাৰাকাছত আমেৰিকাই ভয়ংকৰ আকাশী আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে । এই আক্ৰমণত তচনচ হৈ পৰিছে বৃহৎ অঞ্চল । এই আক্ৰমণক ভেনিজুৱেলা চৰকাৰে তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে । ভেনিজুৱেলা চৰকাৰে শনিবাৰে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি ভেনিজুৱেলাৰ ভূখণ্ডত এয়া আমেৰিকাৰ সামৰিক আগ্ৰাসন বুলি অভিহিত কৰিছে । ৱাশ্বিংটনে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদ উলংঘা কৰাৰ লগতে আঞ্চলিক শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত ব'লিভাৰিয়ান ৰিপাব্লিক অৱ ভেনিজুৱেলাই অভিযোগ কৰে যে আমেৰিকাই কাৰাকাছ আৰু মিৰাণ্ডা, আৰাগুয়া আৰু লা গুইৰা ৰাজ্যৰ অসামৰিক আৰু সামৰিক স্থানত আক্ৰমণ চলাইছে আৰু এই কাৰ্যক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰ ১ আৰু ২ নং অনুচ্ছেদকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ স্পষ্ট উলংঘা বুলি অভিহিত কৰিছে ।
ভেনিজুৱেলা চৰকাৰে অভিযোগ কৰি কয় যে দেশখনৰ কৌশলগত সম্পদ বিশেষকৈ তেল আৰু খনিজ পদাৰ্থ জব্দ কৰাৰ লগতে ভেনিজুৱেলাৰ ৰাজনৈতিক স্বাধীনতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই আগ্ৰাসন চলোৱা হৈছে । ভেনিজুৱেলাই দুটা শতিকাতকৈও অধিক সময় ধৰি নিজৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰি আহিছে বুলিও দাবী কৰে ।
চাইমন বলিভাৰ আৰু অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ ঐতিহাসিক নজিৰৰ কথা উল্লেখ কৰি বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ভেনিজুৱেলাৰ জনসাধাৰণে পুনৰবাৰ নিজৰ স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰিব ।
ভেনিজুৱেলা চৰকাৰে সংগঠনৰ আহ্বান জনাই সকলো সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক শক্তিকে সাম্ৰাজ্যবাদী আক্ৰমণ বুলি অভিহিত কৰা কামটোক অস্বীকাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে সাৰ্বভৌমত্ব আৰু শান্তিৰ নিশ্চয়তাৰ বাবে ব'লিভাৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীক দেশজুৰি নিয়োগ কৰা হৈছে আনহাতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান, চেলাক আৰু অসংলগ্ন আন্দোলনৰ সন্মুখত অভিযোগ উত্থাপন কৰিবলৈ কূটনৈতিক চেনেল সক্ৰিয় কৰা হ'ব ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাডুৰ'ই সংবিধান আৰু প্ৰাসংগিক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা পৰিকল্পনা ৰূপায়ণৰ নিৰ্দেশ দিছে । জৰুৰী অৱস্থাও ঘোষণা কৰা হৈছে । বিবৃতিত লগতে কোৱা হৈছে যে ৰাজ্য আৰু পৌৰসভাসমূহত ব্যাপক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা কমাণ্ড কাঠামো নিয়োগ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে আমেৰিকা আৰু ভেনিজুৱেলাৰ মাজত তীব্ৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ভেনিজুৱেলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাডুৰ'ৱে নাৰ্কো-সন্ত্ৰাসবাদী চৰকাৰৰ নেতৃত্ব দিয়া বুলি বাৰে বাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ভেনিজুৱেলাৰ তেল পৰিবহণৰ লগত জড়িত জাহাজসমূহৰ ওপৰতো আমেৰিকাই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।
একে সময়তে আমেৰিকাৰ সেনাই এই অঞ্চলত ভেনিজুৱেলাৰ নাওসমূহৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ব্যৱস্থা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । আমেৰিকালৈ অবৈধ প্ৰব্ৰজনৰ ক্ষেত্ৰত ভেনিজুৱেলাই অৰিহণা যোগোৱাৰো অভিযোগ কৰিছে ট্ৰাম্পে ।
ইফালে ভেনিজুৱেলাত আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই ভেনিজুৱেলা আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাডুৰ'ৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ আক্ৰমণ চলাইছে । এই সফল আক্ৰমণত ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাডুৰ' আৰু তেওঁৰ পত্নীক বন্দী কৰি দেশৰ বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে । ভেনিজুৱেলাৰ ৰাজধানী কাৰাকাছত আক্ৰমণৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে সামাজিক মাধ্যমত এই কথা ঘোষণা কৰিছে ।
