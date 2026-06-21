টেহৰাণে বন্ধ কৰিলে হৰমুজ, টোল আৰোপৰ ভাবুকি ট্ৰাম্পৰ
টেহৰানে লেবাননত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ বাবে হৰমুজ জলদ্বীপ বন্ধ কৰি দিয়া বুলি সকীয়াই দিছিল ৷ ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে টোল আৰোপ কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে ৷
Published : June 21, 2026 at 3:27 PM IST
নিউজ ডেস্ক: আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ আলোচনাপন্থীসকলে শনিবাৰে ছুইজাৰলেণ্ডলৈ ৰাওনা হয় ৷ যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে অন্তৱৰ্তীকালীন চুক্তিত মূল উপাদান যোগ কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । ইয়াৰ কিছু সময় পূৰ্বে টেহৰানে লেবাননত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ বাবে হৰমুজ জলদ্বীপ বন্ধ কৰি দিয়া বুলি সকীয়াই দিছিল ৷
ইয়াৰ উত্তৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ৬০ দিনৰ ভিতৰত ইৰাণৰ সৈতে চূড়ান্ত চুক্তি নহ’লে গুৰুত্বপূৰ্ণ জলপথটোত আমেৰিকাৰ টোল আৰোপ কৰাৰ নতুন ভাবুকি প্ৰদান কৰি কয় যে এই ধন “মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশসমূহক গাৰ্ডিয়ান এঞ্জেল হিচাপে আগবঢ়োৱা সেৱা”ৰ বাবে হ’ব । এই চুক্তিত ৬০ দিনৰ বাবে টোল ফ্ৰী ভ্ৰমণৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।
এই ঘোষণাসমূহে কাৰিকৰী পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ মোটামুটি আৰম্ভণিৰ ইংগিত দিছিল যিটো দেওবাৰে আৰম্ভ হ’ব বুলি কোৱা মূল মধ্যস্থতাকাৰী পাকিস্তানে কয়, কাটাৰৰ মধ্যস্থতাকাৰীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
ইৰাণৰ চৰকাৰী টেলিভিচনে ইৰাণৰ আলোচনাপন্থীসকল ছুইজাৰলেণ্ডত উপস্থিত হোৱা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰাৰ সময়তে শনিবাৰে সন্ধিয়া আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্স ছুইজাৰলেণ্ডলৈ ৰাওনা হয় । সংসদৰ অধ্যক্ষ মহম্মদ বাঘেৰ কালিবাফৰ নেতৃত্বত বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচি আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু তেলৰ বিষয়াৰ লগতে অন্যান্য লোকসকলো ছুইজাৰলেণ্ডত উপস্থিত হৈছে । এই চুক্তিত ইৰাণৰ কোটি কোটি ডলাৰৰ সম্পত্তি আনফ্ৰ’জেন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফ আৰু সেনা প্ৰধান ফিল্ড মাৰ্শ্বাল অসীম মুনিৰেও শনিবাৰে সন্ধিয়া ছুইজাৰলেণ্ডলৈ ৰাওনা হয় । শুকুৰবাৰে আলোচনা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও লেবাননত যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হোৱাৰ বাবে ইৰাণীসকলে অংশগ্ৰহণৰ পৰিকল্পনা বাতিল কৰে । ইৰাণৰ সহায়ত আমেৰিকা আৰু কাটাৰৰ আলোচনাপন্থীসকলে ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ সমৰ্থিত হিজবুল্লাহ গোটৰ মাজত শত্ৰুতা দূৰ কৰিবলৈ চুক্তিবদ্ধ হৈছিল ৷
ভেন্সে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে তেওঁ “এদিন বা দুদিনৰ বাবে” ছুইজাৰলেণ্ডত থাকিব যদিও ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচী আৰু দক্ষিণ লেবাননত যুদ্ধবিৰতিৰ বিষয়ে আলোচনাত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আশাবাদী । তেওঁ পূৰ্বে নিশ্চিত কৰিছিল যে শীৰ্ষ আলোচনাপন্থী জেৰেড কুছনাৰ আৰু ষ্টিভ উইটকফ ইতিমধ্যে ছুইজাৰলেণ্ডত আছে ।
কিন্তু ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ইছমাইল বাঘাইয়ে ৰাজ্যিক টিভিক জনোৱা মতে, মূল প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালন কৰাৰ পিছত চূড়ান্ত চুক্তিৰ দিশত আলোচনা আৰম্ভ হ’ব । যদি তেওঁলোক নহয়, তেন্তে "সামগ্ৰিকভাৱে বুজাবুজিৰ স্মাৰকপত্ৰখন বিপন্ন হ'ব ।"
হৰমুজ জলদ্বীপে পুনৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ইৰাণৰ যৌথ সামৰিক কমাণ্ডে কয় যে যুদ্ধৰ অন্ত পেলাব নোৱাৰাৰ বাবে আমেৰিকাই “নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি স্পষ্টভাৱে ভংগ” কৰাৰ বাবেই ইৰাণ বন্ধ কৰা হৈছে । এই অন্তৱৰ্তীকালীন চুক্তিৰ উদ্দেশ্য হৈছে লেবাননকে ধৰি সকলো ফ্ৰণ্টতে যুদ্ধ বন্ধ কৰা । ইৰাণৰ এই ঘোষণাক বিতৰ্কিত কৰিলে আমেৰিকাই ।
আমেৰিকাৰ কেন্দ্ৰীয় কমাণ্ডৰ মুখপাত্ৰ কেপ্তেইন টিম হকিন্সে কয় যে ইৰানে হৰমুজ জলদ্বীপ নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে । যাতায়তৰ প্ৰবাহ অব্যাহত আছে আৰু আমেৰিকান বাহিনীয়ে পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে যাতে এইটো নিশ্চিত কৰিব পাৰি । সেনাই জনোৱা মতে, শনিবাৰে ৫৫খন বণিক জাহাজে ১ কোটি ৭০ লাখ বেৰেলতকৈ অধিক তেল লৈ ট্ৰেনজিট কৰে । বিশ্ব অৰ্থনীতিয়ে অধিক অনিশ্চয়তাৰ বাবে সাজু হ’ল ।
সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণিতে আমেৰিকা-ইৰাণৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত জাহাজসমূহে ট্ৰেনজিট আৰম্ভ কৰিছিল, যিটো মাইলৰ খুঁটিৰ বাবে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰহীন হৈ পৰিছিল। আমেৰিকাই ইৰাণৰ বন্দৰসমূহৰ অৱৰোধ উঠাই দিলে আৰু এতিয়া তেহৰাণক নিজৰ তেল মুক্তভাৱে বিক্ৰী কৰিবলৈ অনুমতি দিছে — এই চৰ্তসমূহৰ বাবে আমেৰিকাৰ কংগ্ৰেছৰ কিছুমানে যুদ্ধৰ মূল্য আছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: আমেৰিকা-ইৰাণৰ সহমতত মধ্য প্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ পৰিৱেশত বিৰাম