বন্ধুত্ব বাঢ়িছে আমেৰিকা-চীনৰ ! প্ৰত্যক্ষ সামৰিক চেনেল স্থাপনতো হৈছে সন্মত

চীনে আমেৰিকাৰ সামুদ্ৰিক কাৰ্যকলাপৰ সমালোচনা নাকচ কৰি আঞ্চলিক বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰা আৰু সামৰিক উপস্থিতিৰ জৰিয়তে উত্তেজনা সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

US President Donald Trump, left, and Chinese President Xi Jinping shake hands before their meeting at Gimhae International Airport in Busan, South Korea, Thursday, Oct. 30, 2025
বন্ধুত্ব বাঢ়িছে আমেৰিকা-চীনৰ (AP)
Published : November 2, 2025 at 1:44 PM IST

কুৱালালামপুৰ : আমেৰিকা আৰু চীনে সামৰিক যোগাযোগ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । তাৰ অংশ হিচাপে আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব পিট হেগছেথে দেওবাৰে কয় যে ৱাশ্বিংটন আৰু বেইজিঙে সামৰিক যোগাযোগ চেনেল স্থাপন কৰিব । তেওঁ লগতে কয় যে দুয়োখন দেশৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক কেতিয়াও ইমান ভাল হোৱা নাই ।

হেগছেথে কয় যে তেওঁ শনিবাৰে সন্ধিয়া আঞ্চলিক নিৰাপত্তা বৈঠকৰ সময়ত চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব এডমিৰেল ডং জুনৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে আৰু তেওঁলোকে এই কথাত একমত যে 'শান্তি, স্থিতিশীলতা আৰু সুসম্পৰ্ক আমাৰ দুখন মহান আৰু শক্তিশালী দেশৰ বাবে সৰ্বোত্তম পথ '। দক্ষিণ চীন সাগৰত চীনৰ কাৰ্যকলাপ প্ৰতিহত কৰিবলৈ দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহক দৃঢ়তাৰে থিয় দিবলৈ আৰু নিজৰ সামুদ্ৰিক বাহিনী শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ।

শনিবাৰে এছ'চিয়েশ্যন অৱ চাউথইষ্ট এছিয়ান নেচনছৰ নেতাসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত হেগছেথে কয়, "দক্ষিণ চীন সাগৰত চীনৰ ব্যাপক ভূখণ্ড আৰু সামুদ্ৰিক দাবীসমূহ শান্তিপূৰ্ণভাৱে বিবাদ নিষ্পত্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হোৱা নাই ।" তেওঁ লগতে কয়, "আমি শান্তি বিচাৰো । আমি সংঘাত বিচৰা নাই । কিন্তু আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে চীনে আপোনাক বা আন কাৰো ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব বিচৰা নাই ।"

দক্ষিণ চীন সাগৰ এছিয়াৰ অন্যতম অস্থিৰ ফ্লেছপইণ্ট হৈয়েই আছে । বেইজিঙে প্ৰায় সমগ্ৰ অঞ্চলটো দাবী কৰে আনহাতে আছিয়ানৰ সদস্য ফিলিপাইনছ, ভিয়েটনাম, মালয়েছিয়া আৰু ব্ৰুণেয়েও উপকূলীয় অঞ্চল আৰু সম্পদৰ মালিকীস্বত্ব দাবী কৰে । আমেৰিকাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মিত্ৰ দেশ ফিলিপাইনছৰ সৈতে চীনৰ সামুদ্ৰিক বহৰৰ সৈতে সঘনাই সংঘৰ্ষ চলি আহিছে ।

ফিলিপাইনছে বাৰে বাৰে আঞ্চলিক সঁহাৰি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ আহ্বান জনাই আহিছে যদিও আছিয়ানে পৰম্পৰাগতভাৱে অঞ্চলটোৰ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদাৰ বেইজিঙৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ সৈতে সাৱধানতাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

হেগছেথে এক্সত কয় যে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতেও কথা পাতিছে আৰু তেওঁলোকে এই কথাত একমত হৈছে যে আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কেতিয়াও ইমান ভাল হোৱা নাই । দেওবাৰে মালয়েছিয়া এৰি ভিয়েটনামলৈ যোৱা হেগছেথে কয়, "চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে দক্ষিণ কোৰিয়াত চীনৰ নেতা ঝি জিনপিঙৰ সৈতে ট্ৰাম্পৰ বৈঠকে আমেৰিকা আৰু চীনৰ বাবে চিৰন্তন শান্তি আৰু সফলতাৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ।"

দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ব্ৰীজেট ৱেলছে কয়, "এয়া হৈছে ক্ষতিৰ নিয়ন্ত্ৰণ । শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত হেগছেথে বেইজিঙে শেহতীয়াকৈ ২০১২ চনত ফিলিপাইনছৰ পৰা জব্দ কৰা স্কাৰবাৰ' শ্ব'লক প্ৰকৃতি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বুলি ঘোষণা কৰাটোক সমালোচনা কৰে । তেওঁ বৈঠকত কয় যে ই আপোনাৰ খৰচত নতুন আৰু সম্প্ৰসাৰিত ভূখণ্ড আৰু সামুদ্ৰিক দাবী জোৰ-জবৰদস্তি কৰাৰ আন এক প্ৰচেষ্টা ।

তেওঁ আছিয়ানক সাগৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চীনৰ সৈতে আলোচনা চলি থকা দীৰ্ঘদিনীয়া আচৰণ বিধিৰ সিদ্ধান্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ প্ৰৰোচনা ৰোধ কৰিবলৈ শ্বেয়াৰড মেৰিটাইম চাৰ্ভিলেন্স আৰু ৰেপিড-ৰেচপন্স চিষ্টেম বিকশিত কৰাৰো প্ৰস্তাৱো আগবঢ়ায় । তেওঁ কয় যে এটা শ্বেয়াৰড মেৰিটাইম ডমেইন এৱেৰনেছ নেটৱৰ্কে নিশ্চিত কৰিব যে আগ্ৰাসন আৰু প্ৰৰোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা যিকোনো সদস্যই অকলশৰীয়া নহয় ।

তেওঁ ডিচেম্বৰ মাহত সামুদ্ৰিক অনুশীলন কৰি আঞ্চলিক সমন্বয় শক্তিশালী কৰা আৰু নৌ পৰিবহণৰ স্বাধীনতা বজাই ৰখা আছিয়ান-আমেৰিকাৰ পৰিকল্পনাকো আদৰণি জনায় । চীনে আমেৰিকাৰ সামুদ্ৰিক আচৰণৰ সমালোচনা নাকচ কৰি ৱাশ্বিংটনে আঞ্চলিক বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰা আৰু সামৰিক উপস্থিতিৰ জৰিয়তে উত্তেজনা সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । চীনৰ বিষয়াসকলে কয় যে তেওঁলোকৰ টহল আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্যকলাপ বৈধ আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে তেওঁলোকে চীনৰ ভূখণ্ড বুলি গণ্য কৰা ভূখণ্ডত নিৰাপত্তা বজাই ৰখা ।

দক্ষিণ চীন সাগৰত ফিলিপাইনছে আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজীলেণ্ডৰ সৈতে নৌ আৰু বিমান অনুশীলন চলোৱাৰ পিছত শনিবাৰে চীনৰ বিষয়াসকলে ফিলিপাইনছক অশান্তি সৃষ্টিকাৰী বুলি কটাক্ষ কৰে । শুকুৰবাৰে সমাপ্ত হোৱা এই দুদিনীয়া অনুশীলনটো আছিল ১২ সংখ্যক অনুশীলন যিটো ফিলিপাইনছে বিবদমান জলসীমাত নিজৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে যোৱা বছৰৰ পৰা অংশীদাৰ দেশসমূহৰ সৈতে চলাই আহিছে ।

চীনৰ পিপলছ লিবাৰেচন আৰ্মী চাউদাৰ্ণ থিয়েটাৰ কমাণ্ডৰ মুখপাত্ৰ টিয়ান জুনলিয়ে কয় যে এই অনুশীলনে আঞ্চলিক শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাক গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । তেওঁ কয়, "ই আৰু প্ৰমাণ কৰে যে ফিলিপাইনছ দক্ষিণ চীন সাগৰৰ সমস্যাত সমস্যা সৃষ্টিকাৰী আৰু আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাৰ ধ্বংস ।"

