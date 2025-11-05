অট্টালিকাত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত বিমান: ৭ জন নিহত, আহত ১১ জন
আমেৰিকাৰ কেণ্টাকিৰ লুইছভিল মহম্মদ আলী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মৰা কিছু সময়ৰ পাছতেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় এখন কাৰ্গো বিমান ।
Published : November 5, 2025 at 1:00 PM IST
লুইছভিল: আমেৰিকাৰ কেণ্টাকিৰ লুইছভিল মহম্মদ আলী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা ৪ নৱেম্বৰ মঙলবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৫:১৫ বজাত (স্থানীয় সময়) এখন কাৰ্গো বিমান উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ এই ঘটনাত কমেও সাতজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১১জন আহত হয় বুলি কৰ্তৃপক্ষই জনায় ৷ সম্প্ৰতি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ৷
বিমানখন হনোলুলুলৈ গৈ থকা সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি লুইছভিল বিমানবন্দৰৰ কাষৰীয়া অট্টালিকাত খুন্দা মৰাৰ ফলত বিমানখনত জুই লাগে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটো ক’লা ধোঁৱাৰ ছানি ধৰে ৷
UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.…— The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025
আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল এভিয়েশ্যনৰ প্ৰশাসনে টুইট কৰি কয়, "কেণ্টাকিৰ লুইছভিল মহম্মদ আলী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰণৰ পিছত ৪ নৱেম্বৰ মঙলবাৰে স্থানীয় সময় অনুসৰি প্ৰায় ৫:১৫ বজাত ইউ পি এছ ফ্লাইট ২৯৭৬ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷ বিমানখন উৰণৰ সময়ত তললৈ নামি আহে আৰু বিশাল অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত হয় ৷"
মেকডনেল ডগলাছ এম ডি-১১ বিমানখন হনোলুলুৰ ডেনিয়েল কে ইনোৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হৈছিল ৷ এফ এ এ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিবহণ সুৰক্ষা ব’ৰ্ডে (এন টি এছ বি) ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব ৷ এন টি এছ বিয়ে তদন্তৰ নেতৃত্ব দিব আৰু সকলো শেহতীয়া তথ্য প্ৰদান কৰিব ৷ তদন্তৰ নেতৃত্ব দিবলৈ এফ এ এ আৰু নেশ্যনেল ট্ৰেন্সপ’ৰ্টেশ্যন ছেফটি ব’ৰ্ডৰ (এন টি এছ বি) বিষয়াক দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
Heartbreaking images coming out of Kentucky tonight.— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 4, 2025
Here’s an update from @FAANews
- UPS cargo flight 2976
- Crashed around 5:15 ET after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport en route to Honolulu
- The aircraft was a McDonnell Douglas MD-11.
Please… pic.twitter.com/yE1Brhv8cQ
আমেৰিকাৰ পৰিবহণ সচিব শ্বেন ডাফীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিমান দুৰ্ঘটনাৰ হৃদয় বিদাৰক ফটো শ্বেয়াৰ কৰে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে এফ এ এ আৰু এন টি এছ বিৰ দলে তদন্ত কৰি আছে ৷ ডাফীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত লুইছভিল সম্প্ৰদায় আৰু ক্ৰুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত কোনো তাৎক্ষণিক তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ৷ তদন্ত অব্যাহত থকাৰ সময়তে জৰুৰীকালীন ক্ৰু স্থানত আছে ৷
At least 3 dead after UPS cargo plane crashes near Louisville airport.— AFP News Agency (@AFP) November 5, 2025
The plane exploded into flames as it crashed into businesses adjacent to the airport, sending a massive plume of black smoke over the areahttps://t.co/Y1pvW7s6J2 pic.twitter.com/sLR3cOWm8H
লুইছভিল মেট্ৰ’ আৰক্ষী বিভাগে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত জনোৱা মতে, হতাহতৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ফটোত সমগ্ৰ অঞ্চলটো ক’লা ধোঁৱাৰ ছানি ধৰা দেখা গৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, বিমানবন্দৰৰ পৰা ৫ মাইল (৮ কিলোমিটাৰ) ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে ৷ টেলিভিছন চেনেলৰ ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ইঞ্জিনে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে পাৰ্কিং প্লটৰ পৰা বিশাল জুইৰ শিখা আৰু ধোঁৱা বিয়পি পৰিছে ৷
