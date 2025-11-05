ETV Bharat / international

অট্টালিকাত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত বিমান: ৭ জন নিহত, আহত ১১ জন

আমেৰিকাৰ কেণ্টাকিৰ লুইছভিল মহম্মদ আলী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মৰা কিছু সময়ৰ পাছতেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় এখন কাৰ্গো বিমান ।

UPS CARGO PLANE CRASH
আমেৰিকাৰ কেন্টাকিৰ লুইছভিল মহম্মদ আলী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত কাৰ্গো বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা ধোঁৱা আৰু জুইৰ শিখা দেখা গৈছে (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2025

লুইছভিল: আমেৰিকাৰ কেণ্টাকিৰ লুইছভিল মহম্মদ আলী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা ৪ নৱেম্বৰ মঙলবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৫:১৫ বজাত (স্থানীয় সময়) এখন কাৰ্গো বিমান উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ এই ঘটনাত কমেও সাতজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১১জন আহত হয় বুলি কৰ্তৃপক্ষই জনায় ৷ সম্প্ৰতি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ৷

বিমানখন হনোলুলুলৈ গৈ থকা সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি লুইছভিল বিমানবন্দৰৰ কাষৰীয়া অট্টালিকাত খুন্দা মৰাৰ ফলত বিমানখনত জুই লাগে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটো ক’লা ধোঁৱাৰ ছানি ধৰে ৷

আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল এভিয়েশ্যনৰ প্ৰশাসনে টুইট কৰি কয়, "কেণ্টাকিৰ লুইছভিল মহম্মদ আলী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰণৰ পিছত ৪ নৱেম্বৰ মঙলবাৰে স্থানীয় সময় অনুসৰি প্ৰায় ৫:১৫ বজাত ইউ পি এছ ফ্লাইট ২৯৭৬ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷ বিমানখন উৰণৰ সময়ত তললৈ নামি আহে আৰু বিশাল অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত হয় ৷"

মেকডনেল ডগলাছ এম ডি-১১ বিমানখন হনোলুলুৰ ডেনিয়েল কে ইনোৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হৈছিল ৷ এফ এ এ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিবহণ সুৰক্ষা ব’ৰ্ডে (এন টি এছ বি) ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব ৷ এন টি এছ বিয়ে তদন্তৰ নেতৃত্ব দিব আৰু সকলো শেহতীয়া তথ্য প্ৰদান কৰিব ৷ তদন্তৰ নেতৃত্ব দিবলৈ এফ এ এ আৰু নেশ্যনেল ট্ৰেন্সপ’ৰ্টেশ্যন ছেফটি ব’ৰ্ডৰ (এন টি এছ বি) বিষয়াক দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

আমেৰিকাৰ পৰিবহণ সচিব শ্বেন ডাফীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিমান দুৰ্ঘটনাৰ হৃদয় বিদাৰক ফটো শ্বেয়াৰ কৰে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে এফ এ এ আৰু এন টি এছ বিৰ দলে তদন্ত কৰি আছে ৷ ডাফীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত লুইছভিল সম্প্ৰদায় আৰু ক্ৰুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত কোনো তাৎক্ষণিক তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ৷ তদন্ত অব্যাহত থকাৰ সময়তে জৰুৰীকালীন ক্ৰু স্থানত আছে ৷

লুইছভিল মেট্ৰ’ আৰক্ষী বিভাগে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত জনোৱা মতে, হতাহতৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ফটোত সমগ্ৰ অঞ্চলটো ক’লা ধোঁৱাৰ ছানি ধৰা দেখা গৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, বিমানবন্দৰৰ পৰা ৫ মাইল (৮ কিলোমিটাৰ) ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে ৷ টেলিভিছন চেনেলৰ ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ইঞ্জিনে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে পাৰ্কিং প্লটৰ পৰা বিশাল জুইৰ শিখা আৰু ধোঁৱা বিয়পি পৰিছে ৷

