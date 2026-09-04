নেপালৰ বানত নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকক ১০ দিনে বিচাৰি নাপায় প্ৰতীকীৰূপত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন

নেপালৰ বানত নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকক ১০ দিনে বিচাৰি নাপায় প্ৰতীকীৰূপত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন
আশা এৰি দিছে, নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি ৰীতি-নীতি পালন কৰিলে একাংশ নেপালী লোকে ৷
By Dev Raj
Published : September 4, 2026 at 7:41 PM IST
নোৱাকূট(নেপাল) : নেপালত হোৱা প্ৰকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে বৰ্তমানো হাজাৰ হাজাৰ লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ তাৰ মাজতে আকস্মিক বানত আত্মীয়ক হেৰুৱা ১০ দিনে অতিক্ৰম কৰিলে ভিন্ন লোকৰ ৷ উপায়ন্ত লোকে ১০ দিনে আত্মীয়ৰ সন্ধান নাপায় একাংশ পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰতীকীৰূপত অন্তিম সৎকাৰ কৰিছে ৷
শুকুৰবাৰে কামেশ সিংহ তামাঙে কেমেৰাৰ সন্মুখতে আত্মীয়ক বিগত ১০ দিনে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰৰ বাবে প্ৰতিকীৰূপত সন্ধানহীন আত্মীয়ৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে ৷ কেৱল কামেশে নহয়, তেওঁ দৰে আন বহু লোকে নিজৰ আত্মীয়ৰ সন্ধান নোপোৱাত প্ৰতীকীৰূপত আত্মীকক শেষ বিদায় দিছে ৷
উল্লেখ্য যে, ২৬ আগষ্টত হোৱা আকস্মিক বানৰ বাবে বতৰ্মানলৈকে মৃত্যুৰ সংখ্যা ১,২৮২ লৈ বৃদ্ধি পাইছে, বিপৰীতে ৫,০০০ ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ তেনেস্থলত উপায়ন্ত হৈ আছে দুৰ্ভগীয়া লোকসকল ৷
ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কামেশ কয়,"মোৰ ভাতৃ, ভগ্নী, সন্তান, আত্মীয়সহ সকলো হেৰাই গ'ল ৷ ১৭ জনীয়া আমাৰ পৰিয়ালটোত ১১-৪৫ বছৰীয়া লোক আছিল ৷ ঘটনাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা ত্ৰিশূলী নদীত নিৰুদ্দেশ হোৱা আত্মীয়ক বিচাৰিছিলো ৷ কিন্তু ভাগ্য বেয়া আমি এজনৰো মৃতদেহ বিচাৰি নাপালো ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে বিস্কুট,আলু ছিপ'ছ, কিছু ফল, চকলেট আগবঢ়াই ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে প্ৰতীকী অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছো ৷ তেওঁলোকৰ কিছু প্ৰিয় খাদ্য দি সেৱা জনাইছো ৷"
নুৱাকূট জিলাৰ ধুং টাউনত উপস্থিত হৈ কামেশে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়, "আমি বুদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোক ৷ আমাৰ ধৰ্মীয় গুৰুৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তেওঁলোকক বিদায় দিছো ৷ আমাক জ্যেষ্ঠজনে কৈছিল যে, যদিহে পৰিয়ালৰ কোনো লোক নিৰুদ্দেশ হয় বা মৃত্যু হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে এই নিয়ম কৰিব লাগে বুলি ৷ আমাৰ তাত পৰিস্থিতি বহুতে বেয়া, তাত ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই ৷"
কামেশৰ লগতে প্ৰায় ৪০ জন লোকেও তেওঁলোকৰ আত্মীয়ৰ বাবে অন্তিম ৰীতি নীতি কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত ৰাছৌৱা জিলাৰ উত্তৰ কাই গাঁৱৰ পেম্বা লামাই কয়,"ভাতৃ-খুড়াসহ মই মোৰা পৰিয়ালয়ৰ চাৰিজন সদস্যক হেৰুৱাইছো ৷ আজি তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে ৷ আমাৰ গাঁও নিঃশেষ হৈছে ৷ যিসকল লোকে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ আত্মীয়ৰ সন্ধান নাপায় প্ৰতীকী সৎকাৰ কৰা হৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক:নেপালৰ আকস্মিক বানৰ ৯ দিনৰ অন্তত সুৰংগৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ দুই শ্ৰমিক