ৰোহিংগীয়াৰ ওপৰত সামৰিক আক্ৰমণ গণহত্যা আছিল : ম্যানমাৰক দোষী সাব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শীৰ্ষ আদালতৰ
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শীৰ্ষ আদালতে বৃহস্পতিবাৰে ৰায়দান কৰে যে ম্যানমাৰে ২০১৭ চনৰ এক নিৰ্মম সামৰিক অভিযানত ৰোহিংগীয়া সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে গণহত্যা সংঘটিত কৰিছিল ৷
Published : November 20, 2026 at 10:59 AM IST
হেগ: ২০১৭ চন, ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশ ম্যানমাৰত সেনাৰ নৃশংসতাৰ বলি হৈছিল একাংশ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু । যাক কোৱা হয় ৰোহিংগীয়া । বাৰ্মিজ সেনাৰ অকথ্য নিৰ্যাতৰ বলি হৈ হাজাৰ হাজাৰ ৰোহিংগীয়াই ম্যানমাৰ এৰি বাংলাদেশত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল । একাংশই ভাৰততো প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল সেই সময়ত । বাংলাদেশৰ কক্স বজাৰ অঞ্চলত শৰণাৰ্থী শিবিৰ স্থাপন কৰি আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা হৈছিল এই ৰোহিংগীয়াসকলক ।
ৰোহিংগীয়াৰ ওপৰত চলা বৰ্বৰোচিত আক্ৰমণৰ ঘটনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শীৰ্ষ আদালতে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এক ৰায় প্ৰদান কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শীৰ্ষ আদালতে বৃহস্পতিবাৰে ৰায়দান কৰে যে ম্যানমাৰে ২০১৭ চনৰ এক নিৰ্মম সামৰিক অভিযানত ৰোহিংগীয়া সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে গণহত্যা সংঘটিত কৰিছিল ৷ শীৰ্ষ আদালতে লগতে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰখনক সেই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পৰা বাচিবলৈ পলায়ন কৰা লোকসকলক ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ অনুমতি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
NEWS: @CIJ_ICJ determines Myanmar committed genocide against the Rohingya during the 2017 clearance operations in northern Rakhine State. @antonioguterres calls the judgement a demonstration of international justice. https://t.co/1RCbI9g5hb https://t.co/E51EwzIIDf— United Nations (@UN) November 19, 2026
গাজা সংঘাত আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সৈতে জড়িত গণহত্যাৰ অভিযোগ চম্ভালি থকাৰ সময়তে বিশ্ব আদালতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ম্যানমাৰৰ সেই ঘটনাক গণহত্যা কৰা বুলি ৰায় দিছে । কিন্তু এই ৰায়ৰ কিমানখিনি কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যায় সেয়া হ’ব লক্ষ্যণীয় । আদালতৰ ৰায়দান চূড়ান্ত আৰু আইনগতভাৱে বাধ্যতামূলক যদিও ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ হাতত নিয়ম অমান্য কৰাৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ বাহিৰে ইয়াক বলবৎ কৰাৰ কোনো উপায় নাই ।
ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক’ৰ্ট অৱ জাষ্টিচৰ সভাপতি ইউজি ইৱাছৱাই কয় যে আদালতে ৯-৬ ৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই কথাত একমত হৈছে য়ে ম্যানমাৰে “উত্তৰ ৰাখাইন ৰাজ্যত ৰোহিংগীয়া গোটৰ বিৰুদ্ধে গণহত্যা সংঘটিত কৰিছে, গণহত্যা চুক্তিৰ অধীনত নিজৰ বাধ্যবাধকতা উলংঘা কৰিছে ।”
যোৱা মাহত শান্তিৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰা সন্মানীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনবিদ নভি পিল্লাইকে ধৰি বিশ্ব আদালতৰ ১৫ জনীয়া ন্যায়াধীশৰ পেনেলে ২০১৭ চনৰ সামৰিক অভিযান ‘বিদ্ৰোহীৰ বিৰুদ্ধে বৈধ অভিযান’ বুলি ম্যানমাৰৰ পক্ষই আগবঢ়োৱা যুক্তিক নাকচ কৰে ।
ইৱাছাৱাই কয়, “আদালতে বিচাৰি উলিয়াইছে যে ম্যানমাৰৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে হাজাৰ হাজাৰ ৰোহিংগীয়া সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যা কৰিছিল, ব্যাপক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগতে শিশুৰ বিৰুদ্ধে চৰম হিংসাত্মক কাৰ্যও সংঘটিত কৰিছিল ৷ এই আক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বৃহৎ সংখ্যক ৰোহিংগীয়াই পলায়ন কৰিবলৈ বিচৰাৰ সময়ত আক্ৰমণ কৰিছিল ।”
“We consider the judgment delivered by the International Court of Justice (ICJ) in the Rohingya genocide case positively. The Court also set a two-year timeframe to ensure safe and dignified repatriation of the Rohingya community. May the long night of suffering for the Rohingya people finally come to an end.” #Rohingya— Dr. Shafiqur Rahman (@Drsr_Official) November 19, 2026
এই ৰায়দানে ৰোহিংগীয়াৰ দুখ-কষ্টক বৈধতা প্ৰদান কৰে
শুনানিৰ পিছৰ পৰিৱেশটো অতি আৱেগিক আছিল ৷ অধিবক্তা আৰু শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ মাইল যাত্ৰা কৰা ৰোহিংগীয়াৰ সদস্যসকলে ইজনে সিজনক সাবটি ধৰি কান্দোনত ভাগি পৰা দেখা যায় ।
‘‘আজি ৰায়দান বিতংভাৱে পঢ়ি মই আনন্দিত হৈছোঁ । ন্যায়াধীশসকলে প্ৰকৃততে বহু মুহূৰ্ত আৰু পৰিঘটনাৰ বিষয়ে গভীৰতালৈ গৈ ৰোহিংগীয়া জনসাধাৰণৰ অভিজ্ঞতাক সঁচা অৰ্থত বৈধতা প্ৰদান কৰিলে ।’’ প্ৰায় তিনি ঘণ্টা ধৰি ৰায় প্ৰদানৰ সময়ত আদালতৰ সুসজ্জিত কাঠৰ পেনেলযুক্ত গ্ৰেট হল অৱ জাষ্টিছত বহি থকা ৰোহিংগীয়া অধিকাৰ কৰ্মী ইয়াছমিন উল্লাই এইদৰে কয় ৷
"I welcome today’s @CIJ_ICJ judgment in The Gambia v. #Myanmar case, a powerful recognition of the Rohingya victims of genocide. It is binding, final & without appeal. It's the first time that the Court has found a State responsible for committing #genocide." - @antonioguterres https://t.co/OmCz31U7Jy— United Nations Geneva (@UNGeneva) November 19, 2026
বাংলাদেশৰ কক্স বজাৰত শৰণাৰ্থী হিচাপে বাস কৰা মহম্মদ ৰফিকে ৰোহিংগীয়াৰ দুৰ্দশাৰ প্ৰতি এই স্বীকৃতিক আদৰণি জনায় । ‘‘আজি বিশ্বই কেৱল ৰোহিংগীয়া জনগোষ্ঠীৰ বাবে নহয়, সমগ্ৰ ৰোহিংগীয়া সম্প্ৰদায়ক চিনি পাইছে আৰু তেওঁলোকক জয়ী কৰাইছে । এয়া ম্যানমাৰৰ সমগ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ বাবে এক জয় ।’’ তেওঁ কয় ।
এই ৰায় প্ৰদানৰ পাছত হেগত থকা ম্যানমাৰৰ প্ৰতিনিধি দল বা ম্যানমাৰৰ চৰকাৰৰ মাজত কোনো তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল । আদালতে ম্যানমাৰক ৰোহিংগীয়াসকলক “নিৰাপদ, স্বেচ্ছামূলক আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণভাৱে নিজৰ বাসস্থানলৈ উভতি যাবলৈ” অনুমতি দিয়াকে ধৰি ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে ।
এই ৰায়ত ম্যানমাৰক গণহত্যা কৰা বুলি ধৰা পৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত, গোচৰ ৰুজু আৰু তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদানৰ লগতে ৰোহিংগীয়াসকলক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । আদালতৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যবিধিত এই পৰিমাণ সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব ।
ম্যানমাৰৰ বিৰোধী গোটৰ এটা প্ৰধান সংগঠনে এক বিবৃতিত কয়, “ন্যায়ৰ বাবে সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব, আৰু এই ৰায় এতিয়াই বলবৎ কৰিব লাগিব ৷” আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজক ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈও তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ’ গুটেৰেছে এই সন্দৰ্ভত কয় যে এই ৰায়দানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এনে ভয়ংকৰ কাৰ্যৰ বাবে শাস্তিযোগ্যতাক পুনৰ দৃঢ়তা প্ৰদান কৰিছে ।
The UN’s top court says Myanmar committed genocide against the Rohingya minority in a brutal 2017 military operation. https://t.co/hvXSHh2af0— The Associated Press (@AP) November 19, 2026
ৰায়দানৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ব্ৰিটেইনৰ বৈদেশিক সচিব এড মিলিবেণ্ডে কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰে ম্যানমাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা সংযোগক যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে আৰু “ৰায়দানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অধিবেশনৰ বাবে জৰুৰী আহ্বান জনাইছে ।”
ইফালে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে এই ৰায়দানৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদান কৰাটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে বুলি কয় । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ প্ৰতি ম্লান দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে । আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে তেওঁলোকে “ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে মূল্যায়ন কৰাৰ সিদ্ধান্তটো অধ্যয়ন কৰি আছে” তাৰ পিছত এটা মতামত আগবঢ়াব ।
নিৰ্মম সন্ত্ৰাসবিৰোধী অভিযান হৈ পৰিছিল হত্যাযজ্ঞ
২০১৭ চনৰ আগষ্ট মাহত ম্যানমাৰৰ সেনাই ৰাখাইন প্ৰদেশত এটা ৰোহিংগীয়া বিদ্ৰোহী গোটৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে ক্লিয়াৰেন্স অভিযান নামেৰে এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল । এই অভিযানৰ ফলত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গণ ধৰ্ষণ আৰু হত্যা সংঘটিত কৰাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় ।
আদালতে কয় যে প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যে ম্যানমাৰৰ সেনা বাহিনীয়ে প্ৰায় ১০ হাজাৰ ৰোহিংগীয়াক হত্যা কৰিছিল । ১৯৪৮ চনৰ চুক্তি অনুসৰি গণহত্যা সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ আদালতে ৰোহিংগীয়াসকলক “সম্পূৰ্ণ বা আংশিকভাৱে” নিৰ্মূল কৰাৰ কিবা উদ্দেশ্য আছে নেকি সেয়া বিচাৰ কৰি চাব লাগিছিল ।
বৰ্তমান প্ৰায় ১২ লাখ ৰোহিংগীয়া শৰণাৰ্থীয়ে বাংলাদেশত বাস কৰে ৷ মূলতঃ সমগ্ৰ কক্স বজাৰ জিলাত স্থাপন শিবিৰত তেওঁলোকে অবৰ্ণনীয় জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ আশংকা, সংক্ৰামক ৰোগ, বাৰিষাৰ ভূমিস্খলন, অপৰ্যাপ্ত অনাময় ব্যৱস্থা আৰু কঠোৰ কৰ্ম নিষেধাজ্ঞাৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কঠিন পৰিস্থিতিত জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে এই ৰোহিংগীয়া শৰণাৰ্থীসকলে ।
এই গোচৰে অন্য ঠাইত সংঘটিত গণহত্যাৰ অভিযোগত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে
২০০৭ চনৰ ৰায়দানত আদালতে কৈছিল যে ১৯৯৫ চনত ছ্ৰেব্ৰেনিকা হত্যাকাণ্ডত ছাৰ্বিয়াই “গণহত্যা ৰোধ কৰাৰ বাধ্যবাধকতা উলংঘা কৰিছিল”৷ বছনিয়ান চহৰখনত বছনিয়ান ছাৰ্ব বাহিনীয়ে প্ৰায় ৮,০০০ লোকক হত্যা কৰিছিল ৷ ইয়াৰ বেছিভাগেই মুছলমান আছিল ।
হেগস্থিত আদালতৰ ন্যায়াধীশসকলক গণহত্যাৰ অন্যান্য অভিযোগৰ ওপৰতো ৰায় দিবলৈ কোৱা হৈছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাই গাজাত আক্ৰমণৰ সময়ত ইজৰাইলে গণহত্যাৰ চুক্তি ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, এই দাবী ইজৰাইলে তীব্ৰভাৱে অস্বীকাৰ কৰিছে । সেই গোচৰটো সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ বছৰ বছৰ লাগিব ৷
ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ চলি আছে । ২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মস্কোৰ বৃহৎ আক্ৰমণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে কিয়েভে ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াই গণহত্যা কৰা বুলি অভিযোগ তুলি এই অভিযোগক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে । হিউমেন ৰাইটছ ৱাচৰ জ্যেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায় অধিবক্তা মাৰিয়া এলেনা ভিগন’লিয়ে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্তই ম্যানমাৰৰ সেনাবাহিনীৰ হাতত ৰোহিংগীয়া জনসাধাৰণে ভুগিবলগীয়া বহুদিনীয়া দুখ-কষ্টক ন্যায় দিছে । এই সিদ্ধান্তই বিশ্বজুৰি গণহত্যা আৰু অন্যান্য গুৰুতৰ অপৰাধৰ বলি হোৱা লোকসকলৰ বাবেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নজিৰ গঢ়ি তুলিছে, যিসকলে ন্যায়ৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ।
The International Court of Justice has ruled that Myanmar committed genocide against the Rohingya in northern Rakhine State during its 2017 military crackdown. Thursday’s judgment orders compensation and measures allowing displaced Rohingya to return safely and voluntarily. The case was brought by The Gambia in 2019. The ruling is final and legally binding, but the court has limited power to enforce it.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) November 19, 2026
গাম্বিয়াৰ নিজাকৈ নিৰ্যাতনৰ ইতিহাস আছে
মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ গাম্বিয়াই সাধাৰণ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক নিৰ্যাতন চলোৱা দীৰ্ঘদিনীয়া সামৰিক একনায়কত্ববাদী শাসক ইয়াহিয়া জাম্মেক শান্তিপূৰ্ণভাৱে উৎখাত কৰাৰ দুবছৰৰ পাছত ২০১৯ চনত এই কাৰ্যবিধি আৰম্ভ কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই জাম্মেৰ প্ৰশাসনে সংঘটিত কৰা অপৰাধৰ জবাবদিহিতাৰ বাবে দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে ৷
আদালতৰ বাহিৰত গাম্বিয়াৰ ন্যায় মন্ত্ৰী ডাউদা জালোৱে ৰোহিংগীয়াক অভিনন্দন জনায় । তেওঁ কয়, ‘‘ৰোহিংগীয়াসকলৰ বিজয় । তেওঁলোক বাচিল, তেওঁলোকে সাক্ষ্য দিলে আৰু আজি তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা হ’ল । তেওঁলোকৰ বহুতেই বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু কক্স বজাৰৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ পৰা ইয়ালৈ আমাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে আহিছে । তেওঁলোকৰ সাহসে এই বিচাৰ সম্ভৱ কৰি তুলিলে ।’’
(বিঃদ্ৰঃ - শিৰোনামৰ বাহিৰে এই প্ৰতিবেদন সম্পাদনা কৰা হোৱা নাই আৰু তথ্যসমূহ ছিণ্ডিকেটেড ফিডৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।)
লগতে পঢ়ক: হাছিনাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ মাজতে বাংলাদেশত হিংসাৰ উকমুকনি, সষ্টম নিৰাপত্তা বাহিনী