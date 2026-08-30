অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য, ভাৰতৰ ডিএনএত আছে: আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত
আমেৰিকা, কানাডা আৰু ব্ৰিটেইনৰ বিশ্ব ভ্ৰমণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত নিউয়ৰ্কৰ স্থানীয় সংগঠনসমূহৰ কাৰ্যসূচীত মোহন ভাগৱতৰ ভাষণত ভাৰতৰ অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যৰ প্ৰসংগ ।
By ANI
Published : August 30, 2026 at 1:48 PM IST
নিউয়ৰ্ক: ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে শনিবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) নিউয়ৰ্কত কয় যে ভাৰতৰ ডিএনএত অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য নিহিত হৈ আছে । বৈচিত্ৰ আৰু ঐক্য যে সহাৱস্থান কৰিব পাৰে সেই কথা বিশ্ববাসীক উপলব্ধি কৰোৱাটোৱেই দেশৰ লক্ষ্য বুলিও তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
নিউয়ৰ্কৰ মেডিচন স্কোৱাৰ গাৰ্ডেনত অনুষ্ঠিত হোৱা ইউনিভাৰ্চেল ৱাননেছ চেলিব্ৰেচনত ভাষণ দি তেওঁ এই মন্তব্য কৰে । ভাগৱতে কয় যে 'বহুত্ববাদ'ক প্ৰায়ে আমেৰিকাৰ সৈতে জড়িত কৰা হয় যদিও 'অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য'ই ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । তেওঁ কয়,"সুখ আৰু আজিৰ অনুভূতি আপোনালোকৰ লগত ভগাই ল'বলৈ মই ভাৰতৰ নাগপুৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছোঁ ।"
#WATCH | New York, US | At the Universal Oneness Celebration, RSS Chief Mohan Bhagwat says, "Bharatiya diaspora (in America) have a duty to their Karma Bhoomi and they must fulfill that. They should be loyal to their Karma Bhoomi. Since Bharat is their Janma Bhoomi, if they have… pic.twitter.com/BaF8qvvdxs— ANI (@ANI) August 29, 2026
ভাগৱতে কয়,"আমি আমেৰিকা বুলি ক'লে এটা শব্দৰ কথা প্ৰায়ে আলোচনা কৰা হয়, বহুত্ববাদ আৰু ভাৰত বুলি ক'লে আন এটা বাক্যাংশৰ কথা প্ৰায়ে আলোচনা কৰা হয়, অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য । ভাৰতৰ বাবে এই ঐক্য আৰু বৈচিত্ৰ দুয়োটা ইয়াৰ ডিএনএত থাকে ।"
তেওঁ এই বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে ৰাষ্ট্ৰ কেৱল এক ভৌগোলিক সংস্থা নহয় আৰু ইয়াৰ ভূমিকা বৃহৎ । আৰএছএছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয়,"জাতিসমূহ কেৱল ভৌগোলিক একতা নহয় । এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিত ৰাষ্ট্ৰসমূহে কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব । স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল যে প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰত নিৰ্দিষ্ট এটা বাৰ্তা আছে । প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই এটা মিছন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে । প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ এক ভাগ্য থাকে, যি পূৰণ কৰিব লাগে ।"
VIDEO | New York, USA: RSS Chief Mohan Bhagwat, addressing the Universal Oneness Celebration, says, " i believe our ancestors discovered the truth of the atman - the permanent principle that connects everyone despite our differences. human life has a purpose: to seek liberation… pic.twitter.com/20sddQ988f— Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2026
ভাৰতৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰসংগত ভাগৱতে কয় যে দেশৰ ভাগ্য হৈছে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য এই নীতি বুজি পোৱা আৰু বিশ্বক বাৰে বাৰে উপলব্ধি কৰোৱা । তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ ভাগ্য কি? ভাৰতৰ কাম হ'ল বৈচিত্ৰ মাজত থকা একতাক বুজি পোৱা আৰু সময়ে সময়ে বিশ্বক উপলব্ধি কৰোৱা । আমি এক আৰু বৈচিত্ৰৰ বাবেই সেই ঐক্য আৰু অধিক উজ্জ্বল হৈ পৰে ।"
বৈচিত্ৰতাৰ উদযাপন, সন্মান কৰা আৰু গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়,"বৈচিত্ৰতাৰ উদযাপন, সন্মান কৰা উচিত আৰু স্বীকাৰ কৰা উচিত । লগতে আমি এই ঐক্যৰ মনোভাৱো মনত ৰাখিব লাগিব । ই এক অতি বাস্তৱিক মনোভাৱ ।"
New York, US: RSS Sarsanghchalak Mohan Bhagwat says, " ...at the same time, we must keep in mind this feeling of oneness. it is a very real feeling. many times we may think that how can we say that we are one? we appear different. so many nationalities, so many languages, so many… pic.twitter.com/8ZxAYAnDKS— IANS (@ians_india) August 29, 2026
ভাগৱতে লগতে প্ৰাচীন ভাৰতীয় ঋষিসকলৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে পৱিত্ৰ মনোভাৱৰ ঋষিসকলে এই নীতিৰ আগজাননী দিছিল আৰু জগতৰ কল্যাণৰ কথা মনত ৰাখি কঠোৰ তপস্যা কৰিছিল । তেওঁ কয়,"আমাৰ প্ৰাচীন ঋষিসকলে ইয়াৰ কল্পনা কৰি ইয়াৰ বাবে এটা সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।"
তেওঁ কয়,"বিশ্ব কল্যাণৰ মনোভাৱেৰে ঋষিসকলে কঠোৰ তপস্যা কৰিছিল । তাৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ সৃষ্টি হ’ল । জাতিসমূহক ভৌগোলিক সীমাৰেখাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰি । ভাৰতৰ ভাগ্য পূৰণ কৰাটো ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সামূহিক দায়িত্ব ।"
ভাগৱতে কয়,"কোনো ৰাষ্ট্ৰই ভৌগোলিক ভূমিৰ টুকুৰা নহয় । সকলো জাতিৰ এটা ভাগ্য আছে । সেয়াই ভাৰতৰ ভাগ্য ।" ভাৰতীয়সকলক এই দায়িত্বৰ প্ৰতি জাগ্ৰত হ'বলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয় যে নিজৰ 'কৰ্ম ভূমি' আৰু 'জন্ম ভূমি' দুয়ো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিলে বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে যুঁজি থকা বিশ্বক সহায় কৰিব পাৰি ।
তেওঁ কয়,"আহক আমি ভাৰতীয় হিচাপে সেই ভাগ্যৰ প্ৰতি জাগ্ৰত হৈ আমাৰ কৰ্মভূমিৰ লগতে আমাৰ জন্মভূমিতো নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰোঁ । যদি আমি তেনে কৰোঁ তেন্তে সেই সকলো সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি থকা আৰু প্ৰতিটো খোজতে খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হোৱা এখন পৃথিৱীৰ বাবে ই এক আশীৰ্বাদ হ'ব । আমি এই পৃথিৱীখনক সহায় কৰিব লাগিব । আমি ইয়াক যিকোনো প্ৰকাৰে সমৰ্থন কৰিব লাগিব ।"
ইউনিভাৰ্চেল ৱাননেছ চেলিব্ৰেচনত ভাগৱতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণৰ এক মূল অংশ । এই অনুষ্ঠানত বিভিন্ন দেশৰ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ গোটসমূহক একত্ৰিত কৰি বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মাজত আলোচনাৰ প্ৰসাৰ আৰু সাৰ্বজনীন মূল্যবোধৰ বাবে একেলগে কাম কৰা হয় ।
মোহন ভাগৱতে চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে নিউয়ৰ্কত উপস্থিত হয় । যিটো তেওঁৰ তিনিখন দেশ ভ্ৰমণৰ প্ৰথম পৰ্যায় । তেওঁ বিদেশত থকা স্থানীয় সংগঠনসমূহৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকৰ আমন্ত্ৰণত এই ভ্ৰমণ কৰিছে ।