ETV Bharat / international

ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোণেৰে ইৰাণৰ ঘাটিত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ

চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ইৰাণ-আমেৰিকাৰ দুয়োখন দেশে যুদ্ধবিৰতিৰ ওপৰত সহমতত উপনীত হোৱাৰ পাছত এইটোৱেই আছিল প্ৰথম প্ৰত্যক্ষ সামৰিক আক্ৰমণ ।

United states of America airstrikes on iranian military hormuz
ইৰাণৰ ঘাটিত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 10:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৱাশ্বিংটন : এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই যুদ্ধৰ দাবানল ৷ ইৰাণ-আমেৰিকাৰ যুদ্ধবিৰতিৰ পাছৰ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত পুনৰ আক্ৰমণ হৈছে ৷ খবৰ অনুসৰি ইৰাণে প্ৰথমে ছিংগাপুৰৰ পতাকা থকা এখন বাণিজ্যিক মালবাহী জাহাজ হৰমুজ জলদ্বীপত আক্ৰমণ কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত আমেৰিকা ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আৰু ইৰাণক ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷

আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে (CENTCOM) জনোৱা মতে, ২৫ জুনত ইৰাণে এম/ভি এভাৰ লাভলীক (Ever Lovely) ড্ৰোণেৰে ওৱান ৱে আক্ৰমণ কৰিছিল ৷ তাৰ পাছত ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোণ সংৰক্ষণ স্থানৰ লগতে উপকূলীয় ৰাডাৰ স্থানকো লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলাইছিল । শেহতীয়াকৈ ওমান উপকূলৰ সমীপৰ হৰমুজ জলদ্বীপৰ পৰা ওলাই আহি থকা অৱস্থাতে এখন জাহাজক ইৰাণে আক্ৰমণ কৰে ৷

কমাণ্ডটোৱে এক বিবৃতিত কয় যে হৰমুজ জলদ্বীপ অতিক্ৰম কৰা এখন বাণিজ্যিক জাহাজত হোৱা আক্ৰমণৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে ২৬ জুনত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে চেণ্টকম বাহিনীয়ে আক্ৰমণ চলাইছিল । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ইৰাণে ২৫ জুনত এম/ভি এভাৰ লাভলীত ওৱান ৱেত ড্ৰোণ আক্ৰমণ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছত আমেৰিকাৰ বিমানে ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোণ সংৰক্ষণ স্থান আৰু উপকূলীয় ৰাডাৰ স্থানত আঘাত কৰে ।

আমেৰিকাৰ কেন্দ্ৰীয় কমাণ্ডে (CENTCOM) কয় যে ইৰাণৰ সেনাই বাণিজ্যিক জাহাজৰ বিৰুদ্ধে অপ্ৰৰোচিত আক্ৰমণে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকে যুদ্ধবিৰতিৰ উলংঘা কৰিছে । তদুপৰি ইৰাণৰ ভাবুকিপূৰ্ণ আচৰণে বাণিজ্য ক্ৰমান্বয়ে অত্যাৱশ্যকীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কৰিডৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে জাহাজ চলাচলৰ স্বাধীনতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ।

এনে সময়তে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৱাশ্বিংটনে হৰমুজ জলদ্বীপত ইৰাণৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব । CENTCOM বাহিনীয়ে কয় যে তেওঁলোকে জলদ্বীপ অতিক্ৰম কৰা বাণিজ্যিক জাহাজসমূহক নিৰাপদ পথৰ সমন্বয় আৰু সহায় আগবঢ়াই আহিছে । ইৰাণৰ সৈতে হোৱা চুক্তিৰ সকলো দিশ যাতে সন্মান কৰা হয়, মানি চলা হয় আৰু সম্পূৰ্ণ শক্তি আৰু প্ৰভাৱেৰে সম্পন্ন কৰা হয়, তাৰ বাবে আমেৰিকান বাহিনী উপস্থিত আৰু সজাগ হৈ থাকে । অভিযানৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে মালবাহী জাহাজখনত ইৰাণৰ আক্ৰমণক সমালোচনা কৰিছিল ।

অ’ভেল অফিচত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘কালি তেওঁলোকে গুলীচালনা কৰাটো মোৰ ভাল নালাগিল । তেওঁলোকে তেনে কৰা উচিত নাছিল । আপুনি গম পাব ।’’

ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰিছিল যে ইৰাণে হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা জাহাজত চাৰিটা একমুখী আক্ৰমণৰ ড্ৰোণ নিক্ষেপ কৰিছিল । আমেৰিকাৰ বাহিনীয়ে ইয়াৰে তিনিখনক বাধা দিয়াৰ বিপৰীতে চতুৰ্থখনে এখন মালবাহী জাহাজত খুন্দা মাৰে ।

লগতে পঢ়ক : বিদ্যালয় আৰু শিশুক লক্ষ্য কৰি লোৱাসকলক জবাবদিহি কৰিব লাগে: ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত ভাৰত

লগতে পঢ়ক : ভেনিজুৱেলাত ভূমিকম্পই প্ৰাণ ল’লে কমেও ২৩৫ জনৰ, আহত প্ৰায় ৪৩০০ গৰাকী

TAGGED:

ইৰাণৰ ঘাটিত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ
বাণিজ্যিক মালবাহী জাহাজ
হৰমুজ জলদ্বীপত আক্ৰমণ
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
AMERICA AIRSTRIKES ON IRAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.