ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোণেৰে ইৰাণৰ ঘাটিত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ
চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ইৰাণ-আমেৰিকাৰ দুয়োখন দেশে যুদ্ধবিৰতিৰ ওপৰত সহমতত উপনীত হোৱাৰ পাছত এইটোৱেই আছিল প্ৰথম প্ৰত্যক্ষ সামৰিক আক্ৰমণ ।
Published : June 27, 2026 at 10:20 AM IST
ৱাশ্বিংটন : এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই যুদ্ধৰ দাবানল ৷ ইৰাণ-আমেৰিকাৰ যুদ্ধবিৰতিৰ পাছৰ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত পুনৰ আক্ৰমণ হৈছে ৷ খবৰ অনুসৰি ইৰাণে প্ৰথমে ছিংগাপুৰৰ পতাকা থকা এখন বাণিজ্যিক মালবাহী জাহাজ হৰমুজ জলদ্বীপত আক্ৰমণ কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত আমেৰিকা ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আৰু ইৰাণক ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷
আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে (CENTCOM) জনোৱা মতে, ২৫ জুনত ইৰাণে এম/ভি এভাৰ লাভলীক (Ever Lovely) ড্ৰোণেৰে ওৱান ৱে আক্ৰমণ কৰিছিল ৷ তাৰ পাছত ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোণ সংৰক্ষণ স্থানৰ লগতে উপকূলীয় ৰাডাৰ স্থানকো লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলাইছিল । শেহতীয়াকৈ ওমান উপকূলৰ সমীপৰ হৰমুজ জলদ্বীপৰ পৰা ওলাই আহি থকা অৱস্থাতে এখন জাহাজক ইৰাণে আক্ৰমণ কৰে ৷
কমাণ্ডটোৱে এক বিবৃতিত কয় যে হৰমুজ জলদ্বীপ অতিক্ৰম কৰা এখন বাণিজ্যিক জাহাজত হোৱা আক্ৰমণৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে ২৬ জুনত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে চেণ্টকম বাহিনীয়ে আক্ৰমণ চলাইছিল । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ইৰাণে ২৫ জুনত এম/ভি এভাৰ লাভলীত ওৱান ৱেত ড্ৰোণ আক্ৰমণ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছত আমেৰিকাৰ বিমানে ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোণ সংৰক্ষণ স্থান আৰু উপকূলীয় ৰাডাৰ স্থানত আঘাত কৰে ।
🚨 BREAKING— Russian Army (@RussianArmy_) June 27, 2026
🇺🇸🇮🇷 THE U.S.-IRAN PEACE DEAL IS OFFICIALLY CANCELLED!
TRUMP JUST CONFIRMED THAT IRAN HAS VIOLATED THE CEASEFIRE BY ATTACKING ANOTHER SHIP IN THE STRAIT OF HORMUZ.
THIS IS EXTREMELY BAD FOR THE MARKETS... pic.twitter.com/pTneN1cuxs
আমেৰিকাৰ কেন্দ্ৰীয় কমাণ্ডে (CENTCOM) কয় যে ইৰাণৰ সেনাই বাণিজ্যিক জাহাজৰ বিৰুদ্ধে অপ্ৰৰোচিত আক্ৰমণে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকে যুদ্ধবিৰতিৰ উলংঘা কৰিছে । তদুপৰি ইৰাণৰ ভাবুকিপূৰ্ণ আচৰণে বাণিজ্য ক্ৰমান্বয়ে অত্যাৱশ্যকীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কৰিডৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে জাহাজ চলাচলৰ স্বাধীনতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ।
এনে সময়তে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৱাশ্বিংটনে হৰমুজ জলদ্বীপত ইৰাণৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব । CENTCOM বাহিনীয়ে কয় যে তেওঁলোকে জলদ্বীপ অতিক্ৰম কৰা বাণিজ্যিক জাহাজসমূহক নিৰাপদ পথৰ সমন্বয় আৰু সহায় আগবঢ়াই আহিছে । ইৰাণৰ সৈতে হোৱা চুক্তিৰ সকলো দিশ যাতে সন্মান কৰা হয়, মানি চলা হয় আৰু সম্পূৰ্ণ শক্তি আৰু প্ৰভাৱেৰে সম্পন্ন কৰা হয়, তাৰ বাবে আমেৰিকান বাহিনী উপস্থিত আৰু সজাগ হৈ থাকে । অভিযানৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে মালবাহী জাহাজখনত ইৰাণৰ আক্ৰমণক সমালোচনা কৰিছিল ।
অ’ভেল অফিচত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘কালি তেওঁলোকে গুলীচালনা কৰাটো মোৰ ভাল নালাগিল । তেওঁলোকে তেনে কৰা উচিত নাছিল । আপুনি গম পাব ।’’
ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰিছিল যে ইৰাণে হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা জাহাজত চাৰিটা একমুখী আক্ৰমণৰ ড্ৰোণ নিক্ষেপ কৰিছিল । আমেৰিকাৰ বাহিনীয়ে ইয়াৰে তিনিখনক বাধা দিয়াৰ বিপৰীতে চতুৰ্থখনে এখন মালবাহী জাহাজত খুন্দা মাৰে ।