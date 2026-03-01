এক মিনিটতে ইৰাণৰ ৩৯ জন নেতাক হত্যা ইজৰাইলৰ সামৰিক বাহিনীৰ
ইৰাণ-আমেৰিকাৰ সংঘাতৰ ১০ টা পৰিঘটনাৰে এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷
Published : March 1, 2026 at 9:52 PM IST
আফছাল ৰহমানৰ প্ৰতিবেদন
নতুন দিল্লী: ইৰাণত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ সংঘাতত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনী নিহত হোৱাৰ ফলত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি আৰু অধিক উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ৷ কাৰণ দেওবাৰে টেহৰাণে উপসাগৰীয় অঞ্চলত একেৰাহে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণ চলাইছিল ।
৮৬ বছৰীয়া খামেইনীৰ উপৰিও শনিবাৰে ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰাৰম্ভিক আক্ৰমণত দেশখনৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ সামৰিক নেতাৰ মৃত্যু ঘটে ৷ যিটো মধ্যস্থতাকাৰী ওমানে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত আলোচনাত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি ঘোষণা কৰাৰ দিনটোতে সংঘটিত হয় ।
Israel US Attack Iran: Thousands of mourners gathered on Sunday in the centre of Iran's capital after the death of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. #IsraelIranWar #Khamenei #Iran #IsraelStrikes #IranWar #MiddleEastConflict— ETV Bharat (@ETVBharatEng) March 1, 2026
Read More:https://t.co/oRUHMWSO4X pic.twitter.com/LDZHxa4X56
১০ টা পৰিঘটনাৰ মাধ্যমৰে সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম
- ইজৰাইলৰ সেনাই দেওবাৰে কয় যে শনিবাৰে ইৰাণৰ ওপৰত কৰা প্ৰাৰম্ভিক আক্ৰমণত দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনীকে ধৰি ৪০ জন শীৰ্ষ সেনাধ্যক্ষৰ মৃত্যু হৈছিল । সংবাদ সংস্থা এ এফ পিৰ মতে, সামৰিক মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল নাদৱ শ্বোছানীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, ‘‘এই অভিযানৰ প্ৰথম পৰ্যায়টো আছিল প্ৰাৰম্ভিক আক্ৰমণ, য’ত আমি ইজৰাইলৰ পৰা হাজাৰ মাইলতকৈও অধিক দূৰত্বত দুটা ভিন্ন স্থানত দিনৰ পোহৰতে মাথোঁ এক মিনিটৰ ভিতৰতে খামেইনীকে ধৰি ৪০ জন জ্যেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষক হত্যা কৰিলোঁ ।’’
- হাজাৰ হাজাৰ ইৰাণী লোকে নিহত নেতাজনৰ ফটো কঢ়িয়াই লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আলী খামেইনীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি আমেৰিকা আৰু ইজৰাইল বিৰোধী শ্ল’গান দিয়ে ৷
- ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতাগৰাকীক হত্যাৰ পিছত পাকিস্তানৰ কৰাচীত আমেৰিকাৰ কনছুলেটৰ বাহিৰত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজৰ সংঘৰ্ষত কমেও ৯ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হয় ।
- আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্টযোগে এই আক্ৰমণত খামেইনী নিহত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে দেওবাৰে পুৱা ইৰাণৰ চৰকাৰী টেলিভিছনে নেতাগৰাকীৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰে । শনিবাৰৰ আক্ৰমণত সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনীৰ ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা আলী শ্বামখানী, জেনেৰেল আব্দল ৰহিম মৌছাভি, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী জেনেৰেল আজিজ নাছিৰজাদেহ আৰু ইৰাণৰ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ অধিনায়ক মহম্মদ পাকপুৰৰ মৃত্যুও নিশ্চিত কৰা হৈছে ।
- এই আক্ৰমণৰ ফলত বিশ্বৰ প্ৰধান শক্তিসমূহৰ মেৰুকৃত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইউক্ৰেইন আদিয়ে প্ৰথমে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলক সমৰ্থন কৰিছিল । ৰাছিয়া, চীন আৰু স্পেইনে এই আক্ৰমণক অপ্ৰৰোচিত সশস্ত্ৰ আগ্ৰাসনৰ কাৰ্য বুলি গৰিহণা দিয়ে ।
- উপসাগৰীয় অঞ্চলত থকা আমেৰিকাৰ ঘাটিসমূহত ইৰাণে পুনৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰি ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে বিমান চলাচলত ব্যাঘাত জন্মায় । আই আৰ জি চিয়ে ৰেডিঅ’ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি জাহাজসমূহক জলদ্বীপটোৰ মাজেৰে চলাচল নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়াৰ পিছত হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে মালবাহী জাহাজৰ চলাচল গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত হয় ।
- শনিবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক আৰু স্থায়ী যুদ্ধ অভিযান ঘোষণা কৰি ইৰাণীসকলক চৰকাৰৰ দায়িত্ব ল’বলৈ আহ্বান জনায় ।
- আমেৰিকাৰ সেনাই কয় যে ইৰাণত লক্ষ্যস্থানৰ ভিতৰত ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ কমাণ্ড ফেচিলিটি, এয়াৰ ডিফেন্স ক্ষমতা, মিছাইল আৰু ড্ৰোণ উৎক্ষেপণ স্থান, সামৰিক বিমানবন্দৰ আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।
- বিষয়াসকলৰ মতে, আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ যৌথ অভিযানৰ পৰিকল্পনা কেইবামাহ পূৰ্বেই কৰা হৈছিল ৷ শনিবাৰে মুছলমানৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ ৰোজা আৰু ইৰাণৰ কৰ্ম সপ্তাহ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল ।
- ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত পৰোক্ষ আলোচনাৰ মধ্যস্থতা কৰা ওমানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী বাদেৰ আল বুছাইদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে জেনেভাত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ পিছত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰা বুলি দাবী কৰাৰ সময়তে পূৰ্ব পৰিকল্পিত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক: ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ আক্ৰমণঃ ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনীৰ মৃত্য়ু, ইৰাণত ৪০ দিনৰ শোক ঘোষণা, যুদ্ধত শিক্ষাৰ্থীসহ ২০০ৰো অধিক মৃত্য়ু