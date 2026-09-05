ETV Bharat / international

পৰম্পৰাগত মেৰ্কেটৰ মানচিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ইকুৱেল আৰ্থ মেপ ব্যৱহাৰৰ প্ৰস্তাৱত ভাৰতৰ সমৰ্থন

মেৰ্কেটৰ মানচিত্ৰত আফ্ৰিকাক বিকৃতিভাৱে উপস্থাপন কৰা হৈছিল । দেশখনৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ দাবীৰ অন্তত ৰাষ্ট্ৰসংঘই সেই মানচিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ইকুৱেল আৰ্থ মেপ ব্যৱহাৰৰ আহ্বান জনায় ।

Soldiers look at a world map as they wait to board a flight in Manas, Kyrgyzstan, on the way home after completing a deployment in Afghanistan, Thursday, Aug. 11, 2011
পৰম্পৰাগত মেৰ্কেটাৰ মানচিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ইকুৱেল আৰ্থ মেপ ব্যৱহাৰৰ প্ৰস্তাৱত ভাৰতৰ সমৰ্থন (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 2:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বৰ মানচিত্ৰ সংশোধন কৰি মহাদেশীয় ভূখণ্ডক অধিক সঠিকভাৱে চিহ্নিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে এক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় । এই প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভাৰতে ভোটদান কৰিছে । শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে এই বিশ্ব মানচিত্ৰত অনুমোদন জনায় ।

এই মানচিত্ৰখনে আফ্ৰিকাক অধিক সঠিকভাৱে চিহ্নিত কৰিছে য'ত ইয়াৰ প্ৰকৃত, বৃহৎ আকাৰ প্ৰতিফলিত হৈছে । শেহতীয়াকৈ আফ্ৰিকান ৰাষ্ট্ৰ আৰু সেই সন্দৰ্ভত কাম কৰি থকা গোটসমূহে চলোৱা অভিযানৰ পিছতে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।

ট'গোৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ সদস্যসকলৰ সমৰ্থনত শুকুৰবাৰৰ প্ৰস্তাৱটোত ১৬৪ খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ ফলত গৃহীত হয় । কেৱল আমেৰিকাইহে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে আন ৬ খন দেশ - ছাৰ্বিয়া, ইষ্ট'নিয়া, জৰ্জিয়া, লিথুৱেনিয়া, মলদোভা আৰু ইউক্ৰেইন ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে ।

এই ভোটদানে বিশ্বজুৰি চৰকাৰ আৰু সংস্থাসমূহক পৰম্পৰাগত 'মেৰ্কেটৰ মেপ' (যি ষোড়শ শতিকাৰ পৰা সাধাৰণ ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে)ৰ পৰিৱৰ্তে 'ইকুৱেল আৰ্থ প্ৰজেকচন বা মেপ' (Equal Earth projection) গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে; বিশেষজ্ঞ আৰু ভূগোলবিদসকলে কয় যে এই মানচিত্ৰই স্থানসমূহ অধিক সঠিকভাৱে দেখুৱায় ।

মেৰ্কেটৰ মেপত গ্ৰীণলেণ্ড আৰু আফ্ৰিকা প্ৰায় একে আকাৰৰ যেন দেখা গৈছিল আনহাতে মহাদেশসমূহক প্ৰকৃত অনুপাতত দেখুওৱা ইকুৱেল আৰ্থ প্ৰজেকচনত আফ্ৰিকাক গ্ৰীণলেণ্ডতকৈ ১৪ গুণ ডাঙৰ দেখুৱাইছে ।

শুকুৰবাৰৰ এই প্ৰস্তাৱত মেৰ্কেটৰ মেপ নিষিদ্ধ কৰা হোৱা নাই বা ইয়াৰ সলনি ইকুৱেল আৰ্থ মেপ ব্যৱহাৰৰ বাবে জোৰ দিয়া হোৱা নাই । বৰঞ্চ ইকুৱেল আৰ্থ মেপৰ ব্যৱহাৰক উৎসাহিত কৰা হৈছে বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘই নিজৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে ।

সাধাৰণ পৰিষদত ভোটদানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী মিছনৰ প্ৰথম সচিব ৰঘু পুৰীয়ে কয় যে অধিক সঠিক আৰু প্ৰতিনিধিত্বমূলক মানচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰথাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্যক ভাৰতে আদৰণি জনাইছে । তেওঁ কয়, "আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে সমাজে ভূগোল আৰু আমাৰ চৌপাশৰ জগতখনৰ আপেক্ষিক পৰিসৰ কেনেকৈ বুজি পায় তাৰ ক্ষেত্ৰত মানচিত্ৰই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।"

কিন্তু ভাৰতে এই প্ৰস্তাৱৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি কয়, "আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এই উদ্দেশ্যটোক ইকুৱেল আৰ্থ মেপ বা আন কোনো নিৰ্দিষ্ট মানচিত্ৰৰ সমৰ্থন কৰা বুলি নহয় সমান এলেকা দেখুওৱা মানচিত্ৰৰ বহল ব্যৱহাৰ আৰু বিবেচনাক সমৰ্থন কৰা বুলিহে বুজিব লাগে ।"

আন কেইবাখনো দেশেও এই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰশংসা কৰে আৰু ইকুৱেল আৰ্থ মেপ (Equal Earth map) গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ভোটদানৰ পিছত ফ্ৰান্সৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী জিন-ন'ৱেল বেৰ'টে এক্সত কয়, "মানচিত্ৰ সলনি কৰিলে স্পষ্টভাৱে পৃথিৱীখন সলনি নহয় । কিন্তু ইয়াত বিকৃত বস্তুক শুধৰণি কৰাহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

ভোটদানৰ পূৰ্বে ট'গোৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৰবাৰ্ট ডাছেৰ উদ্ধৃতিৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘই কয়, "মানচিত্ৰই বিশ্বৰ বিষয়ে আমাক জানিবলৈ সুযোগ দিয়ে । ই শিক্ষাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰে, কল্পনাশক্তিক উৎসাহিত কৰে আৰু সামূহিক ধাৰণাক প্ৰভাৱিত কৰে ।"

এই ইকুৱেল আৰ্থ মেপ গ্ৰহণৰ অন্যতম মুখ্য দাবীদাৰ আফ্ৰিকা ন' ফিল্টাৰে এই প্ৰস্তাৱক প্ৰশংসা কৰি কয়, "আমি বিদ্যালয়, পাঠ্যপুথি, বাতৰি কক্ষ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু প্ৰতিদিনে কোটি কোটি লোকে ব্যৱহাৰ কৰা ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত সঠিক মানচিত্ৰ চাব বিচাৰো ।"

উল্লেখ্য যে ফ্লেমিছ মানচিত্ৰ নিৰ্মাতা জেৰাৰ্ডাছ মেৰ্কেটৰে সাগৰত ইউৰোপীয় নাৱিকসকলক সহায় কৰিবলৈ মেৰ্কেটৰ মানচিত্ৰখন ডিজাইন কৰিছিল যদিও সমৰ্থকসকলে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ আমেৰিকা আৰু গ্ৰীণলেণ্ডৰ দৰে মেৰুৰ ওচৰৰ অঞ্চলসমূহ বৃদ্ধি কৰি ভূখণ্ড বিকৃত কৰাৰ বিপৰীতে আফ্ৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাক সংকুচিত কৰা হৈছিল । আনহাতে ২০১৮ চনৰ ইকুৱেল আৰ্থ প্ৰজেকচনে পৃথিৱীৰ আকৃতি অনুসৰণ কৰি মহাদেশসমূহক প্ৰকৃত অনুপাতত দেখুৱাইছে ।

ভূগোলবিদসকলে কয় যে পৰম্পৰাগত মেৰ্কেটাৰ মানচিত্ৰখন কেৱল নেভিগেশ্ব'নৰ বাবেহে উপযোগী । চিৰাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূগোলৰ অধ্যাপক মাৰ্ক মনমনিয়াৰে কয়, "সেই অতি সংকীৰ্ণ নেভিগেশ্ব'ন এপ্লিকেচনটোৰ বাহিৰে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি লাভ নাই ।"

লগতে পঢ়ক :

নেপালৰ বানত নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকক ১০ দিনে বিচাৰি নাপায় প্ৰতীকীৰূপত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন

TAGGED:

MERCATOR MAP
ৰাষ্ট্ৰসংঘ
EQUAL EARTH PROJECTION
বিশ্ব মানচিত্ৰ
NEW WORLD MAP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.