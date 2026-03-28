পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ মাজতে হৰমুজ জলদ্বীপৰ সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ

বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰকল্প সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা জৰ্জ মৰেইৰা দা চিলভাই এই টাস্ক ফ’ৰ্চৰ নেতৃত্ব দিব ।

UN launches task force to safeguard Strait of Hormuz
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 11:37 PM IST

নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ঘোষণা কৰে যে হৰমুজ জলদ্বীপৰ জৰিয়তে সামুদ্ৰিক বাণিজ্যত ব্যাঘাত জন্মাত মানৱীয় পৰিণতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এক নিবেদিত টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠন কৰিছে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ’ গুটেৰেছৰ মুখপাত্ৰ ষ্টেফান ডুজাৰিকে প্ৰেৰণ কৰা এক বিবৃতিত কয় যে এই টাস্ক ফ’ৰ্চৰ নেতৃত্বত থাকিব জৰ্জ মৰেইৰা দা চিলভা, যিয়ে বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰকল্প সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ (ইউএনঅ’পিএছ) কাৰ্যবাহী সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । এই টাস্ক ফ’ৰ্চে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বাণিজ্য আৰু উন্নয়ন সন্মিলন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সংস্থা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিকো একত্ৰিত কৰিব আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি অতিৰিক্ত সংস্থাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ’ব ।

টাস্ক ফ’ৰ্চৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে হৰমুজ জলদ্বীপত মানৱীয় প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা কাৰিকৰী ব্যৱস্থা বিকশিত কৰা । প্ৰেছ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে য়েমেনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰীক্ষণ, পৰিদৰ্শন আৰু নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা (ইউএনভিআইএম), ব্লেক ছী গেইন ইনিচিয়েটিভ (বিএছজিআই), আৰু গাজাৰ বাবে ইউএন ২৭২০ ব্যৱস্থাকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰাসংগিক পদক্ষেপৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ হৰমুজ জলদ্বীপৰ বাবে এই নতুন ব্যৱস্থাটোৱে আনুষংগিক কেঁচামালৰ প্ৰেৰণৰ লগতে সাৰ ব্যৱসায়ক সহজ কৰি তোলাৰ লক্ষ্য লৈছে ।

এই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰ্যকৰীকৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় সাৰ্বভৌমত্ব আৰু প্ৰতিষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনী কাঠামোৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সন্মান জনাই সংশ্লিষ্ট সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ আলোচনা দ্বাৰা কৰা হ’ব । প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত লগতে কোৱা হৈছে যে, যদি এই পদক্ষেপ সফল হয়, তেন্তে ই সংঘাতৰ কূটনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজতো আস্থা সৃষ্টি কৰিব আৰু বহল ৰাজনৈতিক নিষ্পত্তিৰ দিশত এক মূল্যৱান পদক্ষেপ হিচাপে গঠন কৰিব ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি শান্তি স্থাপনৰ কাৰ্যভাৰৰ অংশ হিচাপে সচিব প্ৰধানৰ ব্যক্তিগত দূত জিন আৰ্ন’টে টাস্ক ফ’ৰ্চৰ সমৰ্থনত সংশ্লিষ্ট সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ৰাজনৈতিক যোগাযোগৰ নেতৃত্ব দিব । ইফালে, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৰমুজ জলদ্বীপক “ট্ৰাম্পৰ জলদ্বীপ” বুলি উল্লেখ কৰি পিছত লগতে কয় যে তেওঁ এই মন্তব্য কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ভুল কৰা নাছিল ।

ফিউচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ প্ৰাইঅ’ৰিটি ছামিটত ভাষণ দি ট্ৰাম্পে কয়, "তেওঁলোকে ট্ৰাম্পৰ জলদ্বীপ মুকলি কৰিব লাগিব । মানে হৰমুজ প্ৰণালী । ক্ষমা কৰিব, মই বৰ দুখ পাইছো । ইমান ভয়ংকৰ ভুল । বাতৰিত ক'ব যে 'তেওঁ ভুলতে কৈছিল' ৷ এতিয়া মোৰ লগত কোনো দুৰ্ঘটনা হোৱা নাই ।"

ভাষণত ট্ৰাম্পে ইৰাণ হেঁচাত পৰিছে আৰু আলোচনা কৰিবলৈ ইচ্ছুক বুলিও দাবী কৰি কয় যে টেহৰাণে চলি থকা আলোচনাৰ অংশ হিচাপে একাধিক তেলৰ চালান প্ৰেৰণ কৰিছে । বৰ্তমান আলোচনা চলি আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে তেওঁলোকে চুক্তি কৰিবলৈ ভিক্ষা মাগিছে ।

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰু পৰামৰ্শ দিয়ে যে হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি কৰাটো যিকোনো সম্ভাব্য চুক্তিৰ এটা মূল উপাদান হ’ব । ট্ৰাম্পে ইৰাণক কিছুদিনৰ ভিতৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ জলপথটো সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আৰু এনে নকৰিলে আমেৰিকাই ইৰাণৰ শক্তি কেন্দ্ৰসমূহ ধ্বংস কৰা হ’ব বুলি সকীয়াই দিছে ।

পৃথকে পৃথকে গ্ৰুপ অৱ চেভেন (জি৭)ৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলে পশ্চিম এছিয়াৰ আঞ্চলিক সংঘাতৰ মাজতে হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে নিৰাপদ আৰু টোল ফ্ৰী নেভিগেচন পুনৰুদ্ধাৰৰ “নিৰপেক্ষ প্ৰয়োজনীয়তা”ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ফ্ৰান্সৰ জি-৭ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ পিছত প্ৰকাশ কৰা এক যৌথ বিবৃতিত মন্ত্ৰীসকলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰাসংগিক কাঠামো আৰু সাগৰৰ আইনকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন অনুসৰি জটিল শক্তি কৰিড'ৰত নিৰৱচ্ছিন্ন সামুদ্ৰিক পৰিবহণ নিশ্চিত কৰাৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

ইফালে, শুকুৰবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে নিশ্চিত কৰিছিল যে পাৰস্য উপসাগৰীয় অঞ্চলত ভাৰতৰ পতাকা থকা ২০খন জাহাজ আবদ্ধ হৈ আছে, আনহাতে চাৰিখন হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে নিৰাপদে দেশলৈ উভতি আহিছে ।

‘‘আমাৰ ২৪খন জাহাজ আছিল, ইয়াৰে চাৰিখন ঘূৰি আহিছে । বাকী ২০খন জাহাজ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে । হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে নিৰাপদে যাত্ৰা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আমি চুবুৰীয়া দেশৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছো । এই পৰ্যায়ত সংশ্লিষ্ট ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে ক্ষেত্ৰভিত্তিকভাৱে আলোচনা চলি আছে ।’’ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে কয় ৷

