দিল্লী বিস্ফোৰণত শোক প্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানৰ, ইছলামাবাদৰ অভিযোগ খণ্ডন ভাৰতৰ

পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফে নতুন দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে কৰা অভিযোগ ভাৰতে নাকচ কৰিছে ।

UN CHIEF GENERAL ANTONIO GUTERRES (File Photo)
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুৰব্বী এণ্টনিঅ' গুটেৰেছ (AFP)
Published : November 12, 2025 at 12:01 PM IST

ৰাষ্ট্ৰসংঘঃ নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ’ গুটেৰেছে লালকিল্লাৰ বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুওৱা সকলৰ বাবে শোক প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানগৰাকীয়ে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য় কামনা কৰি এই কাণ্ডৰ সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ’ গুটেৰেছৰ মুখপাত্ৰই এই কথা সদৰী কৰিছে ।

মঙলবাৰে দিল্লীত সংঘটিত বিস্ফোৰণত ১২ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহু লোক আহত হৈছে । এই বিস্ফোৰণৰ বিষয়ে সোধাত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত দৈনিক ব্রিফিঙত প্রধান সচিবগৰাকীৰ উপ-মুখপাত্ৰ ফাৰহান হকে কয়, "আমিও ভাৰত চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ইয়াৰ সম্পূর্ণ তদন্তৰ প্রয়োজন ৷"

পাকিস্তানৰ ইছলামবাদত সংঘটিত আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণৰ লগতে নতুন দিল্লীত সংঘটিত গাড়ী বিস্ফোৰণৰ বিষয়েও সোধা হৈছিল হকক । পাকিস্তানৰ ৰাজধানীত সংঘটিত আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত অধিক দীঘলীয়া সঁহাৰি জনাই হকে কয়, “মই যি ক’ব পাৰো সেয়া হ’ল যে এই আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ খবৰ পাই মহাসচিবগৰাকীয়ে গভীৰভাৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ।" "তেওঁ নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে।” প্রধান সচিবগৰাকীৰ উপ-মুখপাত্ৰ ফাৰহান হকে এইদৰে মন্তব্য় কৰে ।

তেওঁ লগতে কয়, ‘সচিব প্ৰধানে হিংসা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰ্যক কঠোৰভাৱে গৰিহণা দিছে ।" তেওঁ পুনৰ কয় যে সন্ত্ৰাসবাদৰ সকলো অপৰাধীক জবাবদিহি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ আহ্বান জনায় । ইছলামবাদৰ আদালতৰ বাহিৰত মঙলবাৰে এজন আত্মঘাতী বোমাৰু বিস্ফোৰকে বিস্ফোৰণ ঘটোৱাত কমেও ১২ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৩৬ জন আহত হয় ।

ইপিনে, আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । ভাৰতৰ সমৰ্থনত সক্ৰিয় গোটসমূহক এই কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ইছলামাবাদৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক নতুন দিল্লীৰ সৈতে জড়িত কৰা শ্বৰিফৰ অভিযোগক ভাৰতে পোনছাটেই নাকচ কৰিছে । সেই দেশৰ উন্মাদ নেতৃত্বই ভুৱা আখ্যান ৰচনা কৰাটো এক ভৱিষ্যদ্বাণীযোগ্য কৌশল বুলি কয় ভাৰতে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজে বাস্তৱৰ বিষয়ে ভালদৰেই জানে । পাকিস্তানৰ হতাশজনক কৌশলে তেওঁলোকক বিপথে পৰিচালিত নকৰে বুলিও কয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে ।

