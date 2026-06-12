ETV Bharat / international

৩ ভাৰতীয় নাৱিকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ

পালাউৰ পতাকা থকা টেংকাৰত হোৱা আক্ৰমণত ৩ গৰাকী ভাৰতীয় নাবিক নিহত হৈছিল । ৪ দিনত ভাৰতীয় নাগৰিক থকা ৩ খন জাহাজত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ ।

UN Chief Antonio Guterres
ওমান উপকূলত টেংকাৰত হোৱা আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 12, 2026 at 2:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাষ্ট্ৰসংঘ: মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাত অব্যাহত থকাৰ মাজতে হৰমুজ প্ৰণালীৰ ওচৰৰ ওমান উপকূলত আন এখন টেংকাৰত আক্ৰমণ । বুধবাৰে পালাউৰ পতাকা থকা টেংকাৰত হোৱা এই আক্ৰমণত ৩ গৰাকী ভাৰতীয় নাৱিক নিহত হৈছিল । এই ঘটনাক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুৰব্বী এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে । বুধবাৰে আমেৰিকাই আক্ৰমণ কৰা পালাউৰ পতাকা থকা টেংকাৰখনত ২৪ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত গুটেৰেছে কয় যে ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকাই কৰা আক্ৰমণ আৰু উপসাগৰীয় আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ ওপৰত ইৰাণৰ আক্ৰমণ আৰু চলি থকা সংঘাতৰ বাবে তেওঁ উদ্বিগ্ন । গুটেৰেছে প্ৰতিটো পক্ষকে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আহ্বান জনায় ।

ইফালে বৃহস্পতিবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সংস্থাৰ সচিব প্ৰধানৰ মুখপাত্ৰ ষ্টেফেন ডুজাৰিকে কয়, "...উল্লেখযোগ্য যে চেটেবেলো টেংকাৰখনত আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত কেইবাজনো ভাৰতীয় নাৱিক নিহত হৈছে । এনে আক্ৰমণক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সংস্থাৰ (আইএমঅ') সচিব প্ৰধানে গৰিহণা দিছে ।"

ডুজাৰিকে আইএমঅ'ৰ সচিব প্ৰধান আৰ্চেনিঅ' ডমিংগেজে জাৰি কৰা এক বিবৃতিৰ কথা উল্লেখ কৰে । য'ত তেওঁ ওমানৰ উপকূলৰ ওচৰত পালাউৰ পতাকা থকা টেংকাৰ এম টি চেটেবেলোৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ বাবে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে । আইএমঅ'ৰ বিবৃতিত লগতে কোৱা হৈছে যে হৰমুজ প্ৰণালীৰ ওচৰত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাত জাহাজখন জ্বলি যায় আৰু ৩ গৰাকী নাৱিকৰ মৃত্যু হয় । ডমিংগেজে বিবৃতিটোত কয় যে তেওঁ যিকোনো পক্ষৰ এনে কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে ।

বিবৃতিটোত লিখিছে, "এয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয় । নিহত নাৱিকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ সমবেদনা । ক্ৰু সদস্যসকল ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ ।" ডমিংগেজে কয় যে আইএমঅ'ই নাৱিক, অসামৰিক জাহাজ পৰিবহণ আৰু সকলো সময়তে যাতায়তৰ স্বাধীনতাক সুৰক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তেওঁ এই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰো আহ্বান জনাইছে ।

তেওঁ আৰু সকলো পক্ষকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ অধীনত নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আৰু সাধাৰণ নাগৰিকক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে সকলো সম্ভৱপৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাই পুনৰ কয় যে আগবাঢ়ি যোৱাৰ একমাত্ৰ পথ হ’ল প্ৰকৃত আলোচনা আৰু আলোচনা। গুটেৰেছে আমেৰিকা আৰু ইৰাণক আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তাক আগুৱাই নিয়া শান্তিপূৰ্ণ, ব্যাপক আৰু স্থায়ী চুক্তিৰ দিশত দুগুণ প্ৰচেষ্টা চলাবলৈ আহ্বান জনায় ।

এই ঘটনাৰ পিছত ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়েও তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । আমেৰিকাৰ চাৰ্জ ডি এফেয়াৰ্ছ জেছন মিক্সক তলব কৰি এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে । ভাৰতে বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক চিন্তনীয় বুলি অভিহিত কৰিছে ।

ভাৰতে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি যোৱা ৪ দিনত ভাৰতীয় ক্ৰু সদস্যসহ ৩ খন বাণিজ্যিক জাহাজ ওমানৰ উপকূলত আমেৰিকাৰ সেনাৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে । য'ত ৩ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে ।

জানিব পৰা মতে ৮ জুনত ২৪ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক থকা পালাউৰ পতাকা থকা মেৰিভেক্স নামৰ এখন তেল টেংকাৰক আমেৰিকান বাহিনীয়ে লক্ষ্য কৰি লৈছিল । পিছত আটাইকেইগৰাকী ক্ৰু সদস্যক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হয় । ১০ জুনত আমেৰিকাই পালাউৰ পতাকা থকা আন এখন টেংকাৰ চেটেবেলোত আক্ৰমণ কৰে । ২৪ গৰাকী ভাৰতীয় নাৱিকৰ ভিতৰত ৩ জনৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ গিনি বিছাউৰ পতাকা থকা টেংকাৰ জলবীৰত আক্ৰমণ কৰা হয় ।

শুকুৰবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱালে এক সংবাদমেলত কয় যে চেটেবেলো, মেৰিভেক্স আৰু জলবীৰত হোৱা তিনিটা পৃথক আক্ৰমণত আমেৰিকাৰ নৌসেনা জড়িত আছে ।

ইৰাণে হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰাৰ পিছতে আমেৰিকাৰ সেনাই ইৰাণৰ বন্দৰসমূহত অৱৰোধমূলক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক :

ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ প্ৰত্যাহাৰ আমেৰিকাৰ, শীঘ্ৰেই স্বাক্ষৰিত হ’ব চুক্তি

TAGGED:

INDIAN SEAFARERS KILLED
হৰমুজ প্ৰণালী
ৰাষ্ট্ৰসংঘ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সংস্থা
UN CHIEF ANTONIO GUTERRES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.