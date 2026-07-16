নাও ডুবি ৫০০ তকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংস্থাৰ
প্ৰায় ২৫০ গৰাকী লোকক কঢ়িয়াই অনা এখন নাও আৰু ২৮০ গৰাকী লোকক কঢ়িয়াই আন এখন নাও সাগৰত ডুব যোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
By PTI
Published : July 16, 2026 at 5:46 PM IST
গুৱাহাটী: ম্যানমাৰৰ উপকূলত দুখনকৈ নাও দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ বিগত কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে প্ৰায় ৫০০ৰো অধিক লোক কঢ়িয়াই অনা দুখনকৈ নাও সাগৰত ডুব যোৱাৰ ফলত অধিকাংশ লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷ এই আশংকা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংস্থাসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰব্ৰজন সংস্থা(আইঅ’এম) আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৰণাৰ্থী সংস্থাই(ইউএনএইচচিআৰ) প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি জুন মাহৰ শেষৰফালে ম্যানমাৰৰ ৰাখাইন ৰাজ্যৰ পৰা অধিকাংশ ৰোহিংগীয়া লোকক লৈ এই নাও দুখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল।
আনুমানিক প্ৰায় ২৫০ গৰাকী লোকক কঢ়িয়াই অনা এখন নাৱে যাত্ৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ৷ সংস্থা দুটাই জনোৱা মতে, প্ৰায় ২৮০ গৰাকী লোকক কঢ়িয়াই আন এখন নাও যোৱা ৮ জুলাইত ম্যানমাৰৰ আয়েয়াৰৱাডী উপকূলত ডুব যোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
সংস্থা দুটাই প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘এই ঘটনা আৰু ইয়াত হোৱা হতাহতিৰ সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ৷ ইউএনএইচচিআৰ আৰু আইঅ’এমে এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলক লৈ বহু পৰিমাণে চিন্তিত ।’’
এই ঘটনাৰ পূৰ্বে আন্দামান আৰু বংগোপ সাগৰত ৩০০ৰো অধিক লোক নিহত তথা নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । য’ত আছিল ৰোহিংগীয়া শৰণাৰ্থী আৰু একাংশ বাংলাদেশী নাগৰিক ৷
সংস্থাসমূহে কয়, ‘‘এই ঘটনাত হতাহতিৰ সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ৷ ইউএনএইচচিআৰ আৰু আইঅ’এমে কিমান লোকে জীৱন হেৰুৱালে তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে ৷’’
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়া বছৰবোৰত ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশ দুয়োখন দেশৰে শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ পৰা পলায়ন কৰা হাজাৰ হাজাৰ ৰোহিংগীয়াই সাধাৰণতে বছৰৰ এনে সময়ত নাও যাত্ৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ বাৰিষাৰ এই সময়ত সঘনাই যিকোনো দুৰ্ঘটনা হ’ব পাৰে ৷ তদুপৰি সাগৰৰ পৰিস্থিতিও বাৰিষাৰ লগে লগে বিপজ্জনক হৈ পৰে । সংস্থা দুটাই সদৰী কৰা মতে, শেহতীয়াকৈ এনে অঞ্চলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু সাগৰীয় ধুমুহাই এনে যাত্ৰা অধিক পৰিমাণে বিপদাপন্ন কৰি তোলে ৷
ম্যানমাৰৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কবলৰ পৰা পলায়ন কৰি শৰণাৰ্থী শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা প্ৰায় ১২ লাখ লোকেই আজি ৰাষ্ট্ৰহীন ৷ এই শিবিৰসমূহত প্ৰধানকৈ মুছলমান ৰোহিংগীয়াসকল আছে । আমেৰিকা আৰু অন্যান্য দেশৰ বিদেশী সাহায্য কৰ্তনৰ ফলত শিবিৰসমূহতো ৰেচন কৰ্তন কৰা হৈছে ।
সম্প্ৰতি শৰণাৰ্থীসকলৰ হাতত নিৰাপদে ম্যানমাৰলৈ উভতি যোৱাৰ কোনো উপায় মজুত নাই ৷ ২০১৭ চনত কেইবাখনো দেশে গণহত্যা ঘোষণা কৰাৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ ৰোহিংগীয়াক হত্যা কৰা সেনাবাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ গৃহভূমিৰ দায়িত্ব ন্যস্ত ৰাখিছে ৷ যাৰ বাবে ম্যানমাৰত বাস কৰা ৰোহিংগীয়াসকলে কঠোৰ নিষেধাজ্ঞাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু বহুতেই শিবিৰত আবদ্ধ হৈ আছে ৷ আনহাতে, ৰাখাইনৰ সামৰিক বাহিনী আৰু এটা সশস্ত্ৰ গোটে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে ।
ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা এই অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ ফলত ৰোহিংগীয়াসকলে ৰিকেটি নাওৰে মালয়েছিয়ালৈ বিপজ্জনকভাৱে সাগৰ পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ যাৰ ফলত বহু লোক বিপদত পৰিছে আৰু অধিকাংশৰে মৃত্যু ঘটিছে ৷
লগতে পঢ়ক: নৱম নহয়, ষষ্ঠ শ্ৰেণীতেই প্ৰৱৰ্তন কৰক তৃতীয় ভাষা: চিবিএছইৰ ত্ৰিভাষিক নীতি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়