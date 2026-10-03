ETV Bharat / international

ভাৰতৰ মধ্যস্থতাত শাম কাটিব ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ, ভাৰতৰ যুদ্ধ বিৰতি প্ৰস্তাৱথ সমৰ্থন কিভেৰ

শক্তি খণ্ড আৰু কৃষ্ণ সাগৰত যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সাজু ইউক্ৰেইন, এই কথা জনালে দেশখনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

ukraine ready to consider indias ceasefire
ইউক্ৰেইনৰ বিদেশ আন্দ্ৰী ছিবিহা (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কিভে (ইউক্ৰেইন) : ভাৰতৰ মধ্যস্থতাত ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ শাম কটাৰ দিশে গতি কৰিছে ৷ ভাৰতে দিয়া যুদ্ধ বিৰতি প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন জনাইছে ইউক্ৰেইনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে ৷ শুকুৰবাৰে ইউৰোপিয়ান প্ৰাভদা (European Pravda) নামৰ এটা বাতৰি কাকতৰ সাংবাদিকক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত এই কথা উল্লেখ কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী আন্দ্ৰী ছিবিহাই ৷

ইউক্ৰেইনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"আমাক চাৰিখন দেশে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ কেইটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । আমি শক্তি খণ্ড আৰু কৃষ্ণ সাগৰত যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সাজু, যিটো ভাৰতে আগবঢ়াইছিল প্ৰস্তাৱটো ৷"

ছিবিহাই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, "যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে ভাৰত, তুৰ্কী, ইজিপ্ত আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিছিল । সেয়ে কিভে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে বিভিন্ন আৰ্হিৰে আলোচনা কৰিবলৈ সাজু ৷ কিন্তু যিকোনো চুক্তিয়ে কেৱল সামৰিক অভিযানসমূহক সামৰি লোৱাই নহয়, বৰঞ্চ শক্তি আৰু বন্দৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ আৰু কৃষ্ণ সাগৰৰ পৰিস্থিতিকো সামৰি ল’ব লাগিব ।"

কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে কৈছিল, "ইউক্ৰেইনৰ সৈতে যুদ্ধ সমাপ্ত কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাল পদক্ষেপ লৈছে ৷ তেওঁৰ হাতত ভাল তথা বুজাবুজিত উপনীত হ'ব পৰা প্ৰস্তাৱ আছে, যাৰ দ্বাৰা ইউক্ৰেইনৰ সৈতে যুদ্ধ সমাপ্ত কৰাত সহায় কৰিব ৷"

উল্লেখ্য যে, ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ পাঁচ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল ৷ বিগত পাঁচ বছৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবালাখ লোকে ঘৰ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ৷

শেহতীয়াকৈ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ব্ৰিকছ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সৈতে যুদ্ধৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হৈছিল ৷ তাৰ পাছেতে ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতৰ প্ৰধনামন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশংসা কৰে পুটিনে ৷

লগতে পঢ়ক: বিপদৰ সময়ত পাঠ কৰিছিল হনুমান চালিছা, প্ৰধানমন্ত্ৰীক ফ্লাইডুবাইকাণ্ডৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ

TAGGED:

ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ
ভাৰত
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
তুৰ্কী
UKRAINE READY TO CEASEFIRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.