মিজোৰামলৈ কিয় আহিছিল ইউক্ৰেইনৰ ৬ নাগৰিক ? ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিবাদ

যোৱা সপ্তাহত বিনা অনুমতিত মিজোৰামত প্ৰৱেশ আৰু অবৈধ গতিবিধিৰ বাবে 'নিয়া'ই ৬ গৰাকী ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।

৬ গৰাকী ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকক আটক কৰাক লৈ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিবাদ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 3:01 PM IST

নতুন দিল্লী: অনুমতি অবিহনে মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগত আৰু অবৈধ কাৰ্যকলাপত জড়িতৰ অভিযোগত ছয়জন ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকক আটক কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইন ।

ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক জাননী অনুসৰি, ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰদূত আলেকজেণ্ডাৰ পোলিছচুকে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব ছিবি জৰ্জক সাক্ষাৎ কৰি ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ অনুমতি বিচৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ তাৎক্ষণিক মুক্তিৰ দাবী কৰে ।

জানিব পৰা মতে ভাৰতীয় আইন বলবৎকাৰী সংস্থাই অবৈধ কাৰ্যকলাপত জড়িতৰ অভিযোগত আটক কৰি ৰাখিছে ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিককেইজনৰ লগতে আৰু এজন আমেৰিকান নাগৰিককো ।

আমেৰিকান নাগৰিকগৰাকীক আটক কৰাৰ সন্দৰ্ভত সোধাত আমেৰিকাৰ দূতাবাসৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, "আমি পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত । গোপনীয়তাৰ কাৰণে আমি আমেৰিকাৰ নাগৰিকৰ সৈতে জড়িতৰ গোচৰৰ ওপৰত কোনো মন্তব্য দিব নোৱাৰোঁ ।” বিদেশী নাগৰিককেইজনে কিয় মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেয়া বৰ্তমানলৈ স্পষ্ট হোৱা নাই । এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় বিষয়াসকলেও বৰ্তমানলৈ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ।

ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে এই গোচৰটো মিজোৰামত ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকসকলৰ অকৰ্তৃত্বশীল উপস্থিতিৰ সৈতে জড়িত আৰু লগতে কয় যে বিদেশী নাগৰিকসকলে ৰাজ্যখনলৈ যাবলৈ বিশেষ অনুমতি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন ।

ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই গোচৰটো 'ভাৰত আৰু ম্যানমাৰৰ ৰাজ্যৰ সীমান্ত অবৈধভাৱে পাৰ হোৱাৰ অভিযোগ'ৰ সৈতেও জড়িত । ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে কয়, "প্ৰতিষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰথাৰ বিপৰীতে ভাৰতত ইউক্ৰেইনৰ দূতাবাসে ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকক আটক কৰাৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ যোগ্য কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা লাভ কৰা নাছিল ।"

ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে কয়, "আমি এই কথাটোৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰোঁ যে ভাৰতত বিদেশী নাগৰিকৰ বাবে কিছুমান নিষিদ্ধ প্ৰৱেশ মণ্ডল আছে, য’ত প্ৰৱেশ কেৱল বিশেষ অনুমতিৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ ।"

