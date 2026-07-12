চীনত বাভি ধুমুহাই ধ্বংস যজ্ঞ; বৰ্তমানলৈকে ৩৯ জনৰ মৃত্যু
চীনত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ ৷ প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় ১০৮ কিলোমিটাৰ বেগত চীনৰ ঝেজিয়াং প্ৰদেশত ধুমুহা বলিছে ৷
Published : July 12, 2026 at 4:06 PM IST
বেইজিং : দেওবাৰে চীনৰ ভূখণ্ডত 'বাভি' নামৰ ভয়ংকৰ ধুমুহা প্ৰৱেশ কৰে ৷ পূব চীনত 'বাভি' নামৰ ধুমুহা প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতে দেওবাৰে চীনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে ৷
চীনৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যম চিচিটিভিৰ বাতৰি অনুসৰি, সাগৰীয় ধুমুহা বাভিৰ বাবে সাগৰৰ কাষত থকা গাঁৱৰ প্ৰায় ২০ লাখ লোকক ঘৰ খালী কৰোৱা হৈছে ৷ শনিবাৰে মাজ নিশা 'বাভি' চীনৰ ভূ-খণ্ডত প্ৰৱেশৰ পাছতে ভিন্নস্থানৰ সৈতে যাতায়ত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে, লগতে বিদ্যুৎ সেৱাও ব্যাহত হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে ক্ষয়-ক্ষতি বা হতাহতিৰ খবৰ পোৱা নাই ৷
উল্লেখ্য যে, সাগৰীয় ধুমুহা বাভিয়ে উত্তৰ টাইৱান আৰু জাপানৰ ভিন্ন দ্বীপত ধ্বংসলীলা চলায় ৷ বিগত সপ্তাহত দক্ষিণ আৰু মধ্য চীনত বাভি নামৰ ধুমুহাই বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ৷ যাৰ ফলত ধুমুহাত কমেও ৩৯ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ চীনৰ আন এক সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ছিনহুয়াই জনোৱা মতে, বাভিয়ে প্ৰথমে শনিবাৰে নিশা প্ৰায় ১১.২০ বজাত ঝেজিয়াং প্ৰদেশত ঘণ্টাত ১৪৪ কিলোমিটাৰ (৯০ মাইল) বেগত ধুমুহা আহিছিল ৷
চিচিটিভিয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, “দেওবাৰে পুৱা প্ৰায় ৫:০০ বজাত ইয়াৰ ধুমুহাজাকৰ তীব্ৰতা হ্ৰাস পাইছে ৷ ধুমুহাটো উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় ১০৮ কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷"
চীনৰ চৰকাৰী বিষয়াই জিনহুয়াই জনোৱা মতে, ঝেজিয়াং প্ৰাদেশিক বিষয়াসকলক সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ বাবে আদেশ দিয়া হৈছে ৷ বিশেষকৈ উপকূলীয় অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ক্ষন্তেকীয়া বানপানী, পৰিবহণত ব্যাঘাত জন্ম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ধুমুহাৰ বাবে শনিবাৰে পুৱালৈকে প্ৰায় ১৭.২ লাখ লোকক কৰ্তৃপক্ষই নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে ।
কাল ধুমুহা বাভি অহাৰ পূৰ্বে শ্ৰমিক, পৰিবহণ আৰু ভিন্ন কাম-কাজ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু ঝেজিয়াং প্ৰদেশখনত ৪০০ৰো অধিক বিমান আৰু কুৰিখনৰো অধিক ৰে’ল সেৱা বাতিল কৰা হৈছিল ।
ইফালে ফিলিপাইনছত বাভিৰ বাবে দেশখনৰ মিণ্ডানো দ্বীপত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ভিন্ন ঠাইত ভূমিস্খলন হয় ৷ যাৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে ১৮ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ ফিলিপাইনছত মিণ্ডানো দ্বীপত বসবাস কৰা প্ৰায় ১১ হাজাৰ লোকে নিজৰ ঘৰ-বাৰী এৰি পলায়ন কৰে আৰু ৩১৩খন ভিন্ন জাহাজে আশ্ৰয় লৈছে ।
একেদৰে উত্তৰ টাইৱানত ১৪ হাজাৰতকৈ অধিক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বিমান সেৱা বাতিল কৰা হয় আৰু ধুমুহাৰ বাবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ ফলত ১ লাখ ৭০ হাজাৰতকৈ অধিক পৰিয়াল বিদ্যুৎ সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : আমেৰিকা ইৰাণৰ মাজত যুদ্ধ : ইৰাণে পুনৰ বন্ধ কৰিলে হৰমুজ জলদ্বীপ