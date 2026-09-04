ETV Bharat / international

নেপালৰ আকস্মিক বানৰ ৯ দিনৰ অন্তত সুৰংগৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ দুই শ্ৰমিক

ত্ৰিশূলী ৩এ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছিল শ্ৰমিক দুজন । তেওঁলোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰৰ লগে লগে সুৰংগৰ ভিতৰত আৰু লোক আবদ্ধ থকাৰ সন্দেহ ।

In this photo provided by the Nepal Army, soldiers rescue a worker alive from a tunnel during an ongoing operation at the Trishuli-3A hydropower project in Nepal's Rasuwa district, Friday, Sept. 4, 2026
আকস্মিক বানৰ ৯ দিনৰ অন্তত সুৰংগৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ দুই শ্ৰমিক (AP)
author img

By PTI

Published : September 4, 2026 at 2:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কাঠমাণ্ডু : নেপাল-তিব্বত সীমান্তৰ ভয়ংকৰ বানে ১০ দিনত ভৰি দিলে। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ৪৫০০ৰো অধিক লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে। এতিয়াও দেশখনৰ বান প্ৰভাৱিত অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।

তাৰ মাজতে মধ্য নেপালৰ ত্ৰিশূলী ৩এ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সুৰংগৰ ভিতৰৰ পৰা দুগৰাকী লোকক উদ্ধাৰকাৰী দলে জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নেপাল সেনাৰ জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ৰ মতে উদ্ধাৰ হোৱা লোককেইজন প্ৰকল্পটোৰ যান্ত্ৰিক তত্বাৱধায়ক কবীৰ মহাৰ্জন আৰু ফৰমেন সঞ্জয় শ্বাহ।

স্বামীক জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত মহাৰ্জনৰ পত্নীয়ে কয় যে তেওঁৰ স্বামীয়ে দ্বিতীয় জীৱন লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ উদ্ধাৰকাৰী দলবোৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ।

মহাৰ্জনৰ পত্নী হীৰা শোভাই কয়, "তেওঁ দ্বিতীয় জীৱন লৈ ঘূৰি আহিছে । আমি অত্যন্ত সুখী । আমি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ । মই এতিয়া স্বামীক চাবলৈ হাস্পতাললৈ গৈ আছো ।" যোৱা দিনকেইটা তেওঁৰ পৰিয়ালে অত্যন্ত যন্ত্ৰণা আৰু কঠিন পৰিস্থিতিত পাৰ কৰিছিল বুলি জনাইছে । তেওঁ কয়, "সেই দিনবোৰ পাৰ কৰাটো ইমান কঠিন আছিল । এদিন বা দুদিন নাছিল । আমি খাবও পৰা নাছিলো, শুবও পৰা নাছিলো । আমাৰ বিশ্বাস আছিল যে তেওঁ তাত আছে । তেওঁ ঘূৰি আহিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ ।"

উদ্ধাৰ হোৱা আন এজন শ্ৰমিক শ্বাহে কয় যে দুৰ্যোগৰ পিছত আন লোকে পলায়ন কৰাৰ সময়ত তেওঁ পিছ পৰি থাকিল কাৰণ তেওঁ সকলোৰে সুৰক্ষাৰ বাবে দায়বদ্ধ বুলি অনুভৱ কৰিছিল । তেওঁ কণ্ট্ৰল ৰুমত কাম কৰি থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

সুৰংগৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ পিছত নেপালী সেনাৰ চিকিৎসকৰ দল এটাক শ্বাহে কয়, "মই কণ্ট্ৰল ৰুমত কাম কৰি আছিলো । মোৰ দায়িত্ব আছিল সকলোৰে জীৱন ৰক্ষা কৰা ।"

তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁ সকলোকে দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত দৌৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল যদিও আনসকল যোৱাৰ সময়লৈকে তেওঁৰ পলাবলৈ বহু দেৰি হৈছিল ।

উদ্ধাৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়ত তেওঁ ভিতৰত মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি সময় কটাইছিল বুলিও শ্বাহে কয় ।

এতিয়াও কিমান মানুহ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে বুলি সোধাত তেওঁ কয় যে তেওঁ ওচৰৰে ৩-৪ জন লোকৰ কথা শুনিছে বা যোগাযোগ কৰিছিল । তেওঁ কয়, "মাত্ৰ ৩-৪ জন মানুহৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো ।"

শ্বাহে লগতে সন্দেহ কৰিছে যে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ চাৰিওফালেকে ধৰি সুৰংগৰ ভিতৰত অধিক লোক আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে । তেওঁ কয়, "সকলোৱে হয়তো পলাবলৈ সুযোগ নাপালে, সুৰংগটো বহুত দীঘল । বানৰ ফলত বহু মানুহ ভিতৰত থাকিব পাৰে ।"

এনে পৰিস্থিতিত নেপাল সেনাৰ নেতৃত্বত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বিশেষ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত হৈছে ।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ তথ্য অনুসৰি উদ্ধাৰকাৰী দলে সুৰংগৰ ভিতৰৰ পৰা কোনো লোকৰ মাত শুনিছিল আৰু তাত আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহত লোকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপনৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছিল । ভিতৰত কণ্ঠস্বৰ শুনাৰ পিছতে নেপালী সেনা আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে ভিতৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰে ।

ইফালে নেপাল প্ৰশাসনৰ তথ্য অনুসৰি ১১ টা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত কৰ্মৰত ৬০০ ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । যাক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । জানিব পৰা মতে নেপাল-তিব্বত সীমান্তৰ আকস্মিক বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১২৮২ লৈ বৃদ্ধি পাইছে । তাৰ বিপৰীতে ৪৭০০ ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক :

নেপালৰ বান ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উদ্ধাৰ ইটোৰ পিছত সিটো মৃতদেহ, মৃতকৰ সংখ্যা ১২৫২ লৈ বৃদ্ধি

TAGGED:

নেপালৰ বান পৰিস্থিতি
ত্ৰিশূলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প
সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ শ্ৰমিক
নেপাল সেনা
NEPAL FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.