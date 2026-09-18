ভূটানৰ সৈতে দ্বিমুখী ইউপিআই ভাৰতৰ ডিজিটেল চুবুৰীয়া কাৰ্যসূচীত আন এক পদক্ষেপ

ভূটানৰ সৈতে দ্বিমুখী ইউপিআই ভাৰতৰ ডিজিটেল চুবুৰীয়া কাৰ্যসূচীত আন এক পদক্ষেপ
ভূটানৰ সৈতে দ্বিমুখী ইউপিআই সংযোগে ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ডিজিটেল পদক্ষেপ আৰু সমগ্ৰ চুবুৰীয়া দেশবোৰত অৰ্থনৈতিক আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাৰ সম্ভাৱনাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ।
Published : September 18, 2026 at 12:30 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ ইউনিফাইড পেমেণ্টছ ইণ্টাৰফেচ চমুকৈ ইউপিআইৰ চুবুৰীয়া দেশলৈ সম্প্ৰসাৰণে দেশৰ আঞ্চলিক সংযোগৰ উচ্চাকাংক্ষাক ক্ৰমান্বয়ে এক নতুন অৰ্থ প্ৰদান কৰিছে ।
ভাৰত ভ্ৰমণ কৰা ভূটানৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইউপিআইৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আৰম্ভণি কৰা হয় । দুয়োখন দেশৰ মাজত দ্বিমুখী ইউপিআই ভিত্তিক পেমেণ্ট সংযোগ সম্পূৰ্ণ কৰাটো ভাৰতৰ ডিজিটেল ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনি কেনেদৰে ইয়াৰ সীমাৰ পৰিধি ভেদ কৰি আগবাঢ়িছে তাৰ শেহতীয়া উদাহৰণ ।
Joined PM Bhutan Dasho @tsheringtobgay and @FMBhutan D. N. Dhungyel in : ➡️ Launching the phase-II of international UPI @UPI_NPCI for Bhutanese citizens visiting India to make payments. Together with the use of UPI in Bhutan, this completes two-way UPI-based digital payment connectivity between India and Bhutan. ➡️ Witnessing exchange of MoU on extending the Nehru Wangchuck Scholarship Scheme for higher education by Bhutanese students at Indian institutions. A step forward for our cooperation in education and capacity building. 🇮🇳 🇧🇹— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 17, 2026
দুদিনীয়া ভূটান ভ্ৰমণৰ সামৰণিৰ দিন বৃহস্পতিবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে নিজৰ X হেণ্ডেলত পোষ্ট কৰি কয়, “পেমেণ্ট কৰিবলৈ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰা ভূটানৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইউপিআইৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দশো শ্বেৰিং টবগে আৰু ভূটানৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডি এন ধুংগেলৰ সৈতে যোগদান কৰোঁ ।”
তেওঁ লগতে লিখিছে, "ভূটানত ইউপিআইৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে একেলগে ই ভাৰত আৰু ভূটানৰ মাজত দ্বিমুখী ইউপিআই ভিত্তিক ডিজিটেল পেমেণ্ট সংযোগ সম্পূৰ্ণ কৰে ।"
ইয়াৰ তাৎপৰ্য অৱশ্যে দোকানত কেৱল QR ক’ড স্কেন কৰাৰ সুবিধায়ে নহয়, তাতকৈ বহু ওপৰলৈকে বিস্তৃত । ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশত ইউপিআইৰ সম্প্ৰসাৰণে ক্ৰমান্বয়ে এক ডিজিটেল পেমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিয়ে ভাৰতক চুবুৰীয়া অৰ্থনীতিৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা পৰ্যটন, ৰেমিটেন্স (বিদেশৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা ধন), ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়, বাণিজ্য আৰু বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিক প্ৰভাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইউপিআইক মূলতঃ আন্তঃকাৰ্যকৰী ঘৰুৱা পেমেণ্ট ব্যৱস্থা হিচাপে আৰম্ভ কৰা হৈছিল । কিন্তু ইয়াৰ বিশাল পৰিসৰে ইয়াক ভাৰতৰ ডিজিটেল ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিৰ (ডিপিআই) ক্ৰমান্বয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান কৰি তুলিছে । কেৱল ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত ইউপিআয়ে ৭৪১টা লাইভ বেংকৰ জৰিয়তে ২৯.৮৭ লাখ কোটি টকাৰ ২,৩৬৫.৮ কোটি লেনদেন প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিছিল । চৰকাৰী তথ্যই লগতে কয় যে ২০২৪ চনত বিশ্বজনীন ৰিয়েল টাইম পেমেণ্ট (তৎমুহূৰ্ততে) লেনদেনৰ পৰিমাণৰ প্ৰায় ৪৯ শতাংশ ইউপিআয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল ।
ঘৰুৱা স্তৰত লাভ কৰা এই বৃদ্ধিৰ কাৰণে ভাৰতৰ হাতত এনে এক বস্তু আছে যিটো বহু কম দেশৰ লগত আছে । সেয়া হৈছে এনে এক পেমেণ্ট ব্যৱস্থা যাৰ বিশাল ব্যৱহাৰকাৰী আছে, বিশাল পৰিমাণত ব্যৱসায়ীয়ে স্বীকাৰ কৰে আৰু বিদেশী পেমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পৰাকৈ ইয়াৰ প্ৰযুক্তিগত ব্যৱস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী ।
সেয়েহে আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত বিস্তাৰ কৰাটো ভাৰতৰ ডিজিটেলাইজেচন কাৰ্যসূচীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশলগত অংশত পৰিণত হৈছে ।
ইউপিআই এতিয়া কোনোবা নহয় কোনোবা ৰূপত ভূটান, নেপাল, ছিংগাপুৰ, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী (ইউএই), ফ্ৰান্স, শ্ৰীলংকা, মৰিচাছ আৰু কাটাৰত কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে । আনহাতে, নতুন ব্যৱস্থাই কম্বোডিয়া, গ্ৰীচ আৰু মালদ্বীপকে ধৰি দেশসমূহতো ইয়াৰ স্থান সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে ইউপিআই গ্ৰহণ আৰু/বা সীমা অতিক্ৰম কৰি ৰেমিটেন্সৰ বাবে ১১ খন বিদেশী দেশত সক্ৰিয় হৈ আছে ।
ভূটানৰ ব্যৱস্থাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে দ্বিমুখী সংযোগ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
পূৰ্বৰ আৰ্হিটোৱে মূলতঃ ভাৰতীয় ভ্ৰমণকাৰীসকলক ভূটানত ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তুলিছিল । নতুন পৰ্যায়ত ভাৰতলৈ অহা ভূটানৰ পৰ্যটকসকলেও ইয়াত ক্ৰয়ৰ বাবে নিজৰ ঘৰুৱা পেমেণ্টৰ সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত ইউপিআইক বিদেশত থকা ভাৰতীয় পৰ্যটকসকলৰ বাবে মূলতঃ সুবিধাৰ পৰা দুখন অৰ্থনীতিৰ মাজত শ্বেয়াৰড ডিজিটেল-পেমেণ্ট সেতুলৈ সলনি কৰিছে ।
ইয়াৰ এক ব্যৱহাৰিক গুৰুত্ব আছে । কাৰণ ভাৰত হৈছে ভূটানৰ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰ আৰু দুয়োখন দেশলৈ মানুহৰ অহা-যোৱা, পৰ্যটন, বাণিজ্য আৰু ব্যাপক সেৱা আছে ।
এজন ভূটানৰ পৰ্যটকৰ বাবে ভাৰতত চিনাকি ডিজিটেল পেমেণ্ট মেকানিজম ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষমতাই বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন কঢ়িয়াই অনাৰ বা গতানুগতিক কাৰ্ড নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে পেমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস কৰে । ভাৰতীয় ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে, বিশেষকৈ পৰ্যটন কেন্দ্ৰ আৰু সীমান্ত অঞ্চলৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ই ভূটানৰ পৰ্যটকৰ পৰা ধন গ্ৰহণ কৰাটো সহজ কৰি তুলিব পাৰে ।
এই ব্যৱস্থা বিশেষভাৱে ক্ষুদ্ৰ মূল্যৰ আৰু বাৰম্বাৰ হোৱা লেনদেনৰ বাবে উপযোগী হ’ব পাৰে, যেনে ৰেষ্টুৰেণ্ট, টেক্সি, হোটেল, খুচুৰা দোকান, হস্তশিল্প আৰু অন্যান্য সেৱা য’ত গতানুগতিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পেমেণ্ট ব্যৱস্থা কম সুবিধাজনক হ’ব পাৰে ।
ভাৰতৰ নিকটৱৰ্তী চুবুৰীয়া ইউপিআই সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে বিশেষভাৱে উপযোগী, কাৰণ সীমান্তৰ দুয়োপাৰে ইতিমধ্যে যথেষ্ট পৰিমাণে গতিবিধি চলি আছে ।
ভাৰতে ভূটান আৰু নেপালৰ সৈতে ইউপিআই সংযোগ স্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে শ্ৰীলংকা আৰু মালদ্বীপেও ভাৰতৰ সম্প্ৰসাৰিত ডিজিটেল পেমেণ্ট নেটৱৰ্কত প্ৰৱেশ কৰিছে । ছিংগাপুৰে দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় দ্ৰুত-পেমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ সংযোগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্হিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেয়া হৈছে ইউপিআই আৰু পে'নাও । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে মোবাইল নম্বৰ বা পেমেণ্ট ঠিকনাৰ দৰে চিনাক্তকৰ্তা ব্যৱহাৰ কৰি তৎক্ষণাত সীমান্তৰ দুয়োপাৰে লেনদেন কৰিব পৰা যায় ।
ভৌগোলিক যুক্তিটো হৈছে পোনপটীয়া উত্তৰ ।
ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহত বৃহৎসংখ্যক ভাৰতীয় পৰ্যটক আৰু ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণকাৰী, ছাত্ৰ আৰু পেছাদাৰী, প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল, সীমান্তৰ সিপাৰে কাম কৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, তুলনামূলকভাৱে কম মূল্যৰ ৰেমিটেন্স কৰা লোক আৰু পৰ্যটন আৰু সীমা পাৰাপাৰ কৰি বাণিজ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ব্যৱসায়ী আছে ।
মানুহ আৰু ধনৰ গতি যিমানেই বেছি হ’ব সিমানেই আন্তঃকাৰ্যকৰী পেমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ সম্ভাৱ্য মূল্য বেছি হ’ব ।
পৰ্যটনেই হয়তো আটাইতকৈ দৃশ্যমান সুবিধা প্ৰদান কৰে ।
ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ বাবে ইউপিআয়ে স্থানীয় মুদ্ৰা লাভ কৰা বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগত জড়িত সমস্যা বহুখিনি নাইকিয়া কৰে । ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পেমেণ্ট কৰ্প’ৰেশ্যনে (এনপিচিআই) ইয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰহণযোগ্যতাৰ সুবিধাক ইউপিআই চালিত এপ্লিকেচনৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় বেংক একাউণ্টৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ QR-ক’ড পেমেণ্ট সক্ষম কৰা বুলি বৰ্ণনা কৰিছে ।
বিপৰীত ব্যৱস্থাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
যদি চুবুৰীয়া দেশৰ পৰা অহা পৰ্যটকে ইউপিআইৰ সৈতে সংযুক্ত নিজৰ ঘৰুৱা পেমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় ব্যৱসায়ীসকলক ধন দিব পাৰে, তেন্তে ভাৰতৰ আৰ্থিকভাৱে যাত্ৰা কৰাটো সহজ হৈ পৰে ।
সেয়েহে ভূটানৰ সৈতে হোৱা এই ব্যৱস্থাক এক বিস্তৃত প্ৰভাৱ আছে যে ভাৰতে এতিয়া কেৱল ঘৰতে পেমেণ্ট ব্যৱস্থা ডিজিটেলাইজ কৰাৰ পৰা নিজৰ সীমান্ত অতিক্ৰম কৰাৰ অভিজ্ঞতাকো ডিজিটেলাইজ কৰালৈ আগবাঢ়িছে । পৰম্পৰাগতভাৱে সীমা অতিক্ৰম কৰি পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যস্থতাকাৰী, কাৰ্ড, নগদ ধনৰ লেনদেন আৰু বিদেশী মুদ্ৰাৰ সৈতে জড়িত ব্যৱস্থা জড়িত হৈ আহিছে ।
বৃহৎ কোম্পানীৰ বাবে এই ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰাটো সহজ । কিন্তু এজন সৰু দোকানী, টেক্সি অপাৰেটৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট বা হোমষ্টেৰ মালিকৰ বাবে ই অতিৰিক্ত জটিলতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
ইউপিআইৰ QR-ভিত্তিক ব্যৱস্থাই সেই বাধা কম কৰিব পাৰে ।
ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশৰ বাবে এইটো বিশেষভাৱে প্ৰাসংগিক । কাৰণ সীমা অতিক্ৰম কৰি হোৱা অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বহুখিনি বহুজাতিক কোম্পানীয়ে পৰিচালনা নকৰে । ইয়াক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু সাধাৰণ গ্ৰাহকে পৰিচালনা কৰে ।
ইয়াৰ দ্বাৰা আনুষ্ঠানিক ডিজিটেল বিত্তীয় ব্যৱস্থালৈ সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অধিক অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ আনিব পাৰে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইউপিআইৰ দীৰ্ঘম্যাদী গুৰুত্ব পৰ্যটকৰ ধন পৰিশোধত কম আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰি ৰেমিটেন্সত বেছি হ’ব পাৰে ।
ভাৰত বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ ৰেমিটেন্স লাভ কৰা দেশ । আন্তঃকাৰ্যকৰী তৎক্ষণাত-পেমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ সম্প্ৰসাৰণে সীমান্তৰ সিপাৰে তুলনামূলকভাৱে কম পৰিমাণৰ ধন প্ৰেৰণৰ খৰচ আৰু সময় হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰে ।
ইয়াৰ এক বৃহৎ ভূ-ৰাজনৈতিক মাত্ৰাও আছে ।
ভাৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন আৰু প্ৰযুক্তি কূটনীতিৰ অংশ হিচাপে ডিপিআইক ক্ৰমান্বয়ে প্ৰচাৰ কৰিছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য কোনো এটা বিশেষ ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিক বৃহৎ মাত্ৰাত ৰপ্তানি কৰা নহয়, বৰঞ্চ অংশীদাৰ দেশসমূহে নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে খাপ খুৱাব পৰা আন্তঃকাৰ্যকৰী ডিজিটেল ব্যৱস্থা প্ৰদৰ্শন কৰা । এটা চৰকাৰী নথিত 'ইণ্ডিয়া ষ্টেক গ্ল’বেল'ক ভাৰতৰ ডিপিআই সমাধান প্ৰদৰ্শন আৰু অংশীদাৰ দেশসমূহক কাৰিকৰী সম্পদ প্ৰদানৰ এক মঞ্চ হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে ।
এই প্ৰচেষ্টাৰ আটাইতকৈ সফল বিতৰ্কহীন উপাদান হৈছে ইউপিআই ।
ভাৰতে যেতিয়া ইউপিআইক আন এখন দেশৰ পেমেণ্ট আন্তঃগাঁথনিৰ সৈতে সংযোগ কৰে, তেতিয়া ই ৰাজনৈতিক সংহতিৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈয়ে কাৰিকৰী আন্তঃনিৰ্ভৰশীলতাৰ সৃষ্টি কৰে । এটা সফল পেমেণ্ট লিংকেজ কেন্দ্ৰীয় বেংক, বিত্তীয় নিয়ন্ত্ৰক, বেংক, ফিনটেক কোম্পানী আৰু পেমেণ্ট অপাৰেটৰৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠানিক সহযোগিতাৰ আন এটা স্তৰ হ’ব পাৰে ।
বিশেষকৈ ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশত সেইটো বিশেষকৈ প্ৰাসংগিক, য’ত সংযোগ নিজেই এটা কৌশলগত বিষয় ।
শ্বিলংস্থিত এছিয়ান কনফ্লুৱেন্স থিংক টেংকৰ ফেল’ কে য়োমে কয় যে ভাৰতে আজি অঞ্চলটোত ডিজিটেল সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্বৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে ।
ইটিভি ভাৰতক য়োমে কয়, "পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ বাহিৰে দক্ষিণ এছিয়াৰ বাকী সকলো দেশ ভাৰতৰ ডিজিটেল পেমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ অংশ । সীমান্তৰ সিপাৰে এই ডিজিটেল পেমেণ্ট ব্যৱস্থাটো অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ অন্যতম মূল চালিকা শক্তি হৈ পৰিছে ।"
তেওঁ কয় যে কূটনীতিৰ ক্ষেত্ৰত ই ভাৰতক সদিচ্ছা লাভ কৰাত সহায় কৰে ।
য়োমে কয়, "ভাৰতৰ উত্থানৰ লগে লগে ই নিজৰ চুবুৰীয়া দেশকো লগত লৈ গৈছে । অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা দক্ষিণ এছিয়া অন্যতম কম সংহত অঞ্চল । সেয়েহে সীমা অতিক্ৰম কৰি হোৱা বাণিজ্যৰ বাবে এই ডিজিটেল অৰ্থনীতি অনাটোৱে আনুষ্ঠানিক বাণিজ্য ব্যৱস্থালৈ অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্যকো অনাত সহায় কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহত ডিজিটেল পেমেণ্টৰ ব্যৱহাৰেও পৰ্যটনকে ধৰি মানুহৰ মাজত যোগাযোগৰ সম্পৰ্ক বৃদ্ধি কৰাত বহুখিনি সহায় কৰিব । কাৰণ এই দেশসমূহত মানুহৰ বাবে ইফালে-সিফালে যোৱাটো নিৰৱচ্ছিন্ন হৈ পৰে ।
ভাৰতৰ বাবে চুবুৰীয়া দেশসমূহত ইউপিআই সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আটাইতকৈ শক্তিশালী যুক্তি সেয়েহে কেৱল বাণিজ্যিক নহয় ।
ই আঞ্চলিক সংযোগৰ বিস্তৃত ধাৰণাতো অৰিহণা যোগায় ।
পথ, ৰে'লৱে, বন্দৰ আৰু শক্তি গ্ৰীডে পৰম্পৰাগতভাৱে আঞ্চলিক সংহতিৰ আলোচনাত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে । ইয়াৰ লগে লগে ডিজিটেল সংযোগো ক্ৰমান্বয়ে সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
কোনো ভ্ৰমণকাৰীয়ে পথ বা বিমানবন্দৰৰ মাজেৰে সীমান্ত পাৰ হৈ মোবাইল নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় চলাব পাৰে । যদি পেমেণ্ট ব্যৱস্থাটো খণ্ডিত হৈ থাকে তেন্তে ডিজিটেল যাত্ৰা সীমান্ততে ৰৈ যায় ।
ইউপিআয়ে সেই বাধাসমূহৰ ভিতৰত এটা আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা কৰে ।