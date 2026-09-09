বাংলাদেশত পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা, দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিলে দুই হিন্দু লোকক
বাংলাদেশত পুনৰ হিন্দু লোকক হত্যা ৷ দেশখনৰ দুটাকৈ স্থানত দুই হিন্দু লোকক হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই ৷
Published : September 9, 2026 at 9:41 PM IST
ঢাকা(বাংলাদেশ): পুনৰ বাংলাদেশত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু লোকৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ ৷ উন্মাদ একাংশ লোকে নৃশংসভাবে হত্যা কৰিলে দুই হিন্দু লোকক ৷ জানিব পৰা মতে দেশখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পুনৰ হিন্দু বিৰোধী প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে ৷ যাৰ ফলত দেশখনত এগৰাকী মহিলাসহ এজন পুৰুষক নিৰ্মমভাবে হত্যা কৰিছে ৷
ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি, দেশখনৰ নগাঁও জিলাৰ মহাদেৱপুৰ উপজিলাৰ মহাদেৱপুৰ নামৰ ঠাইত আলিফ চন্দ্ৰা দত্ত নামৰ জুৱেলাৰী দোকানীজনক হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই ৷ স্থানীয় সাংবাদ মাধ্যত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি আনুসৰি, সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ৮.৩০ বজাত আলিফ চন্দ্ৰা দত্তই মহাদেৱপুৰ বজাৰত থকা নিজৰ দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ গৈ আছিল ৷
তেনেতে একাংশ লোকে দত্তক ঘৰৰ সমীপতে আগভেটি ধৰে আৰু দত্তক চোকা অস্ত্ৰৰে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰে ৷ লগতে সাত লাখ বাংলাদেশ টাকা লৈ উধাও হয় দলটো ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আহত দত্তক ৰাজশ্বাহী চিকিৎসালয় ভৰ্তি কৰা হৈছিল যদিও চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মহাদেৱপুৰ আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ডকাইতি কাণ্ড নে অন্য কাৰণত হত্যাকাণ্ড হ'ল সেয়া তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ৷ বৰ্তমান তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ৷
আনহাতে দেশখনৰ আন এক প্ৰান্তত এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই ৷ ঘটনা অনুসৰি, কক্সবজাৰ জিলাৰ মহেশখালী উপাজিলাত ৪৫ বছৰীয়া হিন্দু মহিলা ৰাণী সুশীলক নিজৰ বাসগৃহৰ ভিতৰতে দুৰ্বৃত্তই হানি-খুচি কৰি হত্যা কৰে । সোমবাৰো নিশা প্ৰায় ৭:৩০ বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা।
জানিব পৰা মতে, মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত চোৰ প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷ কিন্তু ঘৰত মহিলাগৰাকীৰ বাহিৰে অন্য কোনো লোক নাছিল বাবে চোৰে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি ভিন্ন সামগ্ৰী লৈ যায় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷