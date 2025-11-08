ETV Bharat / international

গণহত্যা অভিযোগত নেতান্যাহুৰ বিৰুদ্ধে তুৰস্কৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা

ইস্তানবুলৰ প্ৰচিকিউটৰৰ কাৰ্যালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই যদিও মুঠ ৩৭জন সন্দেহযুক্ত লোকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰা হৈছে ৷

Genocide Arrest Warrant
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু (File/AP)
ইস্তানবুল : গাজা যুদ্ধক লৈ গণহত্যাৰ অভিযোগত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু আৰু তেওঁৰ চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰা বুলি শুকুৰবাৰে তুৰস্কই ঘোষণা কৰে ৷ এই ঘোষণাক লৈ ইজৰাইলে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ দেশখনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী গিডিয়ান ছাৰে কয় যে ইজৰাইলে এই অভিযোগসমূহ ‘অৱজ্ঞাৰে দৃঢ়ভাৱে নাকচ কৰে’ আৰু ইয়াক ‘একনায়কত্ববাদী (তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰেচেপ টাইপ) এৰদোগানৰ শেহতীয়া 'জনসংযোগ ষ্টাণ্ট’ বুলি অভিহিত কৰিছে ৷

ইস্তানবুলৰ প্ৰচিকিউটৰ অফিচে এক বিবৃতিত কয় যে সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই যদিও মুঠ ৩৭ জন সন্দেহযুক্ত লোকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইজৰাইল কাটজ, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা মন্ত্ৰী ইটামাৰ বেন গ্ভিৰ, সেনা প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল আয়েল জমিৰ ৷

তুৰস্কই এই বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে ‘গণহত্যা আৰু মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ’ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে, যিটো ইজৰাইলে গাজাত ‘প্ৰণালীবদ্ধভাৱে’ সংঘটিত কৰিছে ৷ বিবৃতিটোত গাজা ষ্ট্ৰিপত তুৰস্কই নিৰ্মাণ কৰা আৰু মাৰ্চ মাহত ইজৰাইলে বোমা বিস্ফোৰণ কৰা ‘তুৰ্কী-পেলেষ্টাইনী ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হাস্পতাল’ৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে ৷

গাজা যুদ্ধৰ অন্যতম সমালোচক তুৰস্কই যোৱা বছৰ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে গণহত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ গোচৰত যোগদান কৰিছিল ৷ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ আঞ্চলিক শান্তি পৰিকল্পনাৰ অধীনত ১০ অক্টোবৰৰ পৰা বিধ্বস্ত পেলেষ্টাইন ভূখণ্ডত অস্থায়ী যুদ্ধবিৰতি প্ৰযোজ্য হৈ আছে ৷

ইছলামিক উগ্ৰপন্থী সংগঠন হামাছে তুৰস্কৰ এই ঘোষণাক আদৰণি জনাই ইয়াক ‘তুৰ্কী জনসাধাৰণ আৰু তেওঁলোকৰ নেতাসকলৰ আন্তৰিক স্থিতি নিশ্চিত কৰা এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ’ বুলি অভিহিত কৰে, যিসকলে ন্যায়, মানৱতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ মূল্যবোধৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ যিয়ে তেওঁলোকক আমাৰ নিপীড়িত পেলেষ্টাইনী জনসাধাৰণৰ সৈতে বান্ধি ৰাখে ৷

স্থিতিশীলতা শক্তি

ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত ইংৰাজী পোষ্টত ছাৰে কয়, "এৰদোগানৰ তুৰস্কত ন্যায়পালিকা বহুদিনৰ পৰাই ৰাজনৈতিক বিৰোধীক নীৰৱ কৰি ৰখা আৰু সাংবাদিক, ন্যায়াধীশ আৰু মেয়ৰক আটক কৰাৰ অস্ত্ৰ হৈ পৰিছে ৷"

মাৰ্চ মাহত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা একৰেম ইমামোগ্লুৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ আৰু কয় যে ইস্তানবুলৰ প্ৰচিকিউটৰ অফিচে ‘শেহতীয়াকৈ ইস্তানবুলৰ মেয়ৰক কেৱল এৰদোগানৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ সাহস কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে’ ৷

ইজৰাইলৰ প্ৰাক্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰী এভিগডৰ লিবাৰমেনে এক্সত কয় যে ইজৰাইলৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানে ‘স্পষ্টভাৱে দেখুৱাইছে যে তুৰস্ক কিয় গাজা ষ্ট্ৰিপত উপস্থিত থাকিব নালাগে—প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ৷’

ট্ৰাম্পৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি যুদ্ধৰ পিছৰ গাজাত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্থিতিশীলতা বাহিনীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে তুৰস্কই ৷ কিন্তু অঞ্চলটোত কূটনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি কৰা আৰু আমেৰিকাৰ ইজৰাইল সমৰ্থক স্থিতিক প্ৰভাৱিত কৰাৰ চেষ্টাকে ধৰি আংকাৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাক ইজৰাইলত অনুকূলভাৱে চোৱা নহয়, যিয়ে তুৰস্কক হামাছৰ অত্যধিক ঘনিষ্ঠ বুলি গণ্য কৰে ৷

ইজৰাইলৰ নেতাসকলে বাৰে বাৰে গাজাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্থিতিশীলতা বাহিনীত তুৰ্কীয়ে যিকোনো ধৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰ্দেশিত আয়োগ, কেইবাটাও বেচৰকাৰী সংস্থা আৰু কিছুমান দেশে উত্থাপন কৰা গণহত্যাৰ অভিযোগক ইজৰাইলে ‘মিছা’ আৰু ‘ইহুদী বিৰোধী’ বুলি নাকচ কৰিছে ৷

