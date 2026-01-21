ডাভোছলৈ যোৱাৰ পথত কাৰিকৰী বিজুতি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিমানত
এণ্ড্ৰুজ জইণ্ট বেছত জৰুৰী অৱতৰণ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিমান এয়াৰ ফৰ্চ ৱানৰ । হোৱাইট হাউছৰ ৰেপিড ৰেচপন্স টীমেও এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ।
By ANI
Published : January 21, 2026 at 12:30 PM IST
ৱাশ্বিংটন (আমেৰিকা) : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিমানৰ কাৰিকৰী বিজুতি । উৰণৰ কিছু সময় পিছতে এয়াৰ ফৰ্চ ৱানত ধৰা পৰে এই সমস্যাৰ কথা । লগে লগে ক্ৰুৱে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিমানখন এণ্ড্ৰুজ জইণ্ট বেছলৈ ওভতাই লৈ যায় । মঙলবাৰে ট্ৰাম্পে ছুইজাৰলেণ্ডৰ ডাভোছলৈ গৈ আছিল য'ত তেওঁ বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চ (ডব্লিউ ই এফ) ২০২৬ত মূল ভাষণ আগবঢ়াব ।
উৰণৰ পিছত এয়াৰ ফৰ্চ ৱানে ধৰা পেলাই এই ক্ষুদ্ৰ বৈদ্যুতিক সমস্যা । হোৱাইট হাউছৰ ৰেপিড ৰেচপন্স টীমে এক্সৰ একাউণ্টত লিখিছে, "টেক অফৰ পিছত এ এফ ১ৰ ক্ৰুৱে এক সৰু বৈদ্যুতিক সমস্যা ধৰা পেলাই । অধিক সাৱধানতাৰ বাবে এ এফ ১ জইণ্ট বেছ এণ্ড্ৰুজলৈ উভতি আহে । ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু দলটোৱে আন এথন বিমানত উঠি ছুইজাৰলেণ্ডলৈ ৰাওনা হয় ।"
উল্লেখ্য যে আধুনিক এয়াৰ ফৰ্চ ৱান বহৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই বোয়িঙে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক সহায় কৰাৰ অভিযানৰ বাবে নিৰ্মিত বিমান যোগান ধৰি আহিছে ।
বোয়িং ৱেবছাইটত উল্লেখ কৰা অনুসৰি তেওঁলোকৰ বিমানে ১৯৪৩ চনৰ পৰাই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিসকলক বিশ্বজুৰি ভ্ৰমণ কৰাই আহিছে । যেতিয়া ফ্ৰেংকলিন ৰুজভেল্ট উৰাজাহাজ চলোৱা প্ৰথমজন মুখ্য সেনাধ্যক্ষ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । বৰ্তমানৰ ভিচি-২৫এ (৭৪৭-২০০)ৰ পৰা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ভিচি-২৫বি (৭৪৭-৮০০)লৈকে, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ছীল আৰু "United States of America"ৰে সজ্জিত বোয়িং ৭৪৭ বিমান ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অন্যতম চিনাকি প্ৰতীক, ৰাষ্ট্ৰপতিজন বিমানত থকাৰ সময়ত এয়াৰ ফৰ্চ ৱানে এই পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
গ্রীণলেণ্ডক লৈ ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ আমেৰিকাৰ মিত্র দেশসমূহক ভাবুকি দিয়াৰ পাছত ডাভোছত ট্রাম্পে জৰুৰী কূটনৈতিক হস্তক্ষেপৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ৷ ইফালে চি এন এনৰ মতে ইউৰোপৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে এই সপ্তাহৰ বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনক বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে যাতে মহাদেশখনক সংকটৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় ।
