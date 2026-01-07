আমেৰিকান শুল্ক সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পৰ নতুন ভাষ্য: নতুন শুল্কত সুখী নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে দশক ধৰি চলি অহা অৰ্থনৈতিক ভাৰসাম্যহীনতা শুধৰণি কৰিবলৈ বাণিজ্যিক পেনাল্টি অতি প্ৰয়োজনীয় ।
Published : January 7, 2026 at 4:44 PM IST
নতুন দিল্লী : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে মঙলবাৰে অতি আক্ৰমণাত্মকভাৱে শুল্ক ব্যৱহাৰৰ পক্ষ গ্ৰহণ কৰি কয় যে বাণিজ্যিক পেনাল্টি ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় । লগতে ই আমেৰিকাৰ বাবে এক বৃহৎ ৰাজহ আহৰণকাৰী উৎস হিচাপে কাম কৰে । একে সময়তে ই মিত্ৰ আৰু বিৰোধী উভয়ৰে সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া অৰ্থনৈতিক ভাৰসাম্যহীনতাক দূৰ কৰে ।
হাউছ জি অ’ পি মেম্বাৰ ৰিট্ৰিটত ভাষণ প্ৰদান কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে তেওঁৰ সু-সম্পৰ্ক পুনৰবাৰ দোহাৰে ৷ কিন্তু তেওঁ কয় যে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ বাবে আমেৰিকাই ভাৰতৰ ওপৰত আৰোপ কৰা উচ্চ শুল্কক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী 'অসন্তুষ্ট' ।
ট্ৰাম্পে কয়, "...ভাৰতে ৬৮ খন আপাচী অৰ্ডাৰ দিয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মোক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল । তেওঁ কৈছিল, ছাৰ, মই আপোনাক লগ কৰিব পাৰোঁনে ? হয়, তেওঁৰ সৈতে মোৰ বহুত ভাল সম্পৰ্ক আছে । তেওঁ মোক লৈ ইমান সুখী নহয় । কাৰণ আপোনালোকে জানে যে তেওঁলোকে এতিয়া বৃহৎ শুল্ক দি আছে । কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াক যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিছে, ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰিছে ।"
VIDEO | Washington, USA: “I have a very good relationship with PM Modi, but he is not happy with me as India is paying high tariffs due to its purchase of Russian oil,” says US President Donald Trump.— Press Trust of India (@PTI_News) January 6, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/0wiQtakYkA
ট্ৰাম্পে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনকো উপহাস কৰি কয়, "ইমানুৱেলে মোক কৈছিল: 'ড'নাল্ড, আপোনাৰ এটা চুক্তি আছে । মই মোৰ প্ৰেছক্ৰিপচন ঔষধৰ মূল্য ২০০ শতাংশ বা যিয়েই নহওক কিয় বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিম । আপুনি যি বিচাৰে ড'নাল্ড, অনুগ্ৰহ কৰি জনসাধাৰণক নক'ব, মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ । প্ৰতিখন দেশেই একে কথাই কৈছিল ।" ট্ৰাম্পে লগতে কয় ।
ট্ৰাম্পে নিজৰ পন্থাৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ গৈ চীনৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "আপুনি হয় ২৫ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিব পাৰে, যেনেকৈ মই চীনৰ ওপৰত ফেণ্টানিলৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছিলোঁ । মই চীনৰ ওপৰত ২০ শতাংশ পেনাল্টি টেক্স ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া চীনত ইয়াৰ ব্যৱসায় মন্দা হৈ গৈছে । কাৰণ এই কৰ ফেণ্টানিলতকৈ বহু বেছি ।"
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে শুল্কৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে যথেষ্ট ৰাজহ আহৰণ কৰা হৈছে । তেওঁ কয়, "শুল্কৰ বাবে আমাৰ দেশত ৬৫০ বিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক ৰাজহ আহিবলগা আছে বা অতি সোনকালে আহিব ।"
ট্ৰাম্পে লগতে কয় যে শুল্ক বলবৎকৰণৰ ফলত পূৰ্বতে সংগ্ৰহ নকৰা দহ কোটি ডলাৰ ধনৰাশি উন্মোচিত হৈছে । "আমি মিলিয়ন নহয়, ৩৯ বিলিয়ন ডলাৰ হেৰুৱাইছিলোঁ । আমি ৬৫০ বিলিয়ন ডলাৰৰ ঘাটি পূৰণ কৰিছোঁ ।"