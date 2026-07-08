ETV Bharat / international

ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে অধিক আক্ৰমণৰ প্ৰস্তুতি ট্ৰাম্পৰ

ইৰাণৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি সমাপ্ত হোৱা বুলি ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।

US Strikes Against Iran
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰ পতি ট্ৰাম্প (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 8, 2026 at 10:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডুবাই: উপসাগৰীয় অঞ্চলত আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিত বুধবাৰে ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ পিছত যুদ্ধবিৰতি সমাপ্ত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আৰু এটা নিশা আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈছে ।

শত্ৰুতালৈ সম্ভাৱ্য প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বিষয়ে সোধাত ট্ৰাম্পে কয়, "আমি যোৱানিশা তেওঁলোকক সজোৰে আঘাত কৰিলোঁ । তেওঁ লগতে কয়, "আমি হয়তো আজি নিশাও তেওঁলোকক পুনৰ সজোৰে আঘাত কৰিম।"

তুৰস্কৰ আংকাৰাত নাটোৰ সন্মিলনৰ সময়ত এক পৃথক আলোচনাত ট্ৰাম্পে এই মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয় যে এই আক্ৰমণ হৰমুজ প্ৰণালীত বাণিজ্যিক জাহাজত ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিশোধ ।

ইৰাণে আমেৰিকাৰ জাহাজত ড্ৰ’ন আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "তেওঁলোকৰ আচৰণ অতি বেয়া ।"

শেহতীয়া এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাই ইৰাণ যুদ্ধত পুনৰ ইন্ধন জ্বলাব পাৰে বুলি আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে । আনহাতে, ট্ৰাম্পে যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ বাবে অন্তৱৰ্তীকালীন চুক্তিখন “সমাপ্ত” বুলি কৈ উক্ত উদ্বেগক ইন্ধন যোগায় যদিও তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁ আলোচনা অব্যাহত ৰাখিবলৈ প্ৰস্তুত ।

ইফালে আক্ৰমণে বাৰম্বাৰ মূলসুঁতিৰ পৰা আঁতৰিব বিচৰা যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰতিও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । তাৰ মাজতে ট্ৰাম্পৰ মন্তব্যই নতুন অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি কৰিছে । আনহাতে, তেওঁৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে পুনৰ তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । এই নতুন সংঘাতে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে আৰু সম্ভৱতঃ বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ জলসীমাৰ মাজেৰে শক্তিৰ যাতায়াত পুনৰ বন্ধ হৈ পৰিব ।

যুদ্ধবিৰতিৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে সোধাত ট্ৰাম্পে কয়, "মোৰ বাবে, মই ভাবোঁ যে ই শেষ হৈ গৈছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধিয়ে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিব পাৰে, কিন্তু ফলাফলৰ ওপৰত তেওঁ সন্দেহ ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ভাবোঁ তেওঁলোকে সময় নষ্ট কৰি আছে ।"

উল্লেখ্য যে, ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত যুদ্ধৰ প্ৰথম মুহূৰ্ততে নিহত হোৱা ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পিছত চূড়ান্ত চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ আলোচনা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল । বৃহস্পতিবাৰে সমাপ্ত হ’বলগীয়া এই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়ত উত্তেজনা কম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল ।

এই আলোচনাৰ উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰণালীটো সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰ মুকলি কৰা আৰু তেহৰাণৰ বিতৰ্কিত পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচী পিছুৱাই দিয়াকে ধৰি জটিল বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা ।

ইৰাণিয়ান সংসদৰ অধ্যক্ষ মহম্মদ বাঘেৰ কালিবাফে X পোষ্টত লিখিছে, "গুণ্ডাগিৰি আৰু ধনদাবীৰ যুগ শেষ হৈছে । ই আৰু বেছিদূৰ আগবাঢ়ি নাযায়। আমি কাৰো ওচৰত শিৰ নত নকৰো ।"

লগতে পঢ়ক :ইণ্ডোনেছিয়াৰ ১০০০ বছৰীয়া মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটী ব্ৰিকছ সন্মিলন: ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ‘গুৱাহাটী ঘোষণা-পত্ৰ’ গ্ৰহণ

TAGGED:

TRUMP WARNS IRAN
IRAN WAR
US IRAN
IRAN CEASEFIRE OVER
US STRIKES AGAINST IRAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.