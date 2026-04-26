ETV Bharat / international

সাংবাদিকৰ ভোজমেলত গুলীৰ শব্দ: ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ লগতে উচ্চ পদস্থ বিষয়াক নিৰাপদে উদ্ধাৰ

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে লবী এলেকাত গুলী ফুটাৰ দৰে শব্দ শুনা বুলি জনায় । ট্ৰাম্প আৰু অন্যান্য অতিথিসকল বহি থকা বলৰূমৰ বাহিৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।

White House Correspondents Dinner
ট্ৰাম্পৰ অনুষ্ঠানত গুলীচালনাৰ ঘটনা (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 7:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৱাশ্বিংটন: পুনৰ ট্ৰাম্পৰ অনুষ্ঠানত গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ শনিবাৰে সন্ধিয়া ৱাশ্বিংটন হিল্টনৰ লবীত বন্দুকৰ গুলী ফুটাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক হোৱাইট হাউছৰ সাংবাদিক ডিনাৰৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ উলিয়াই অনা হয় । ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প, ফাৰ্ষ্ট লেডী মেলানিয়া ট্ৰাম্প আৰু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সক তৎক্ষণাত কৌশলগত দলে বলৰূমৰ পৰা উলিয়াই আনি নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যায় ।

নিশা এক ভোজমেল চলি থকাৰ সময়তে প্ৰায় ৮:৪৫ বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে লবী এলেকাত গুলী ফুটাৰ দৰে শব্দ শুনা বুলি জনায় । কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, ট্ৰাম্প আৰু অন্যান্য অতিথিসকল বহি থকা বলৰূমৰ বাহিৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । আচলতে কি ঘটিছিল সেয়া তৎক্ষণাত স্পষ্ট হোৱা নাছিল ।

আল জাজিৰাৰ এক প্ৰতিবেদন মতে, স্থানীয় সময় অনুসৰি নিশা ৮:৩০ বজাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে লবী এলেকাৰ পৰা গুলীৰ শব্দৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে ট্ৰাম্পৰ লগতে বিষয়াসকলক আঁতৰাই অনা হয় । ৰাষ্ট্ৰপতি বা উপস্থিত থকা আন চৰকাৰী শীৰ্ষ বিষয়াৰ কোনো লোক আহত হোৱাৰ নিশ্চিত খবৰ পোৱা নাই । হোটেলখনৰ বাহিৰত ডিচি মেট্ৰ’পলিটান পুলিচ আৰু ফেডাৰেল এজেণ্টসকলে এটা বৃহৎ কৰ্ডন গঠন কৰি টাক্সেডো পিন্ধা অতিথি আৰু কৌতুহলী দৰ্শকসকলক "পিছুৱাই গৈ" আশ্ৰয় ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, কিয়নো হোটেলখন সম্পূৰ্ণ লকডাউনত ৰখা হৈছিল ।

অনুষ্ঠানটোত গুলীচালনা হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে উপস্থিতসকলক হোৱাইট হাউছৰ সংবাদদাতাসকলৰ ডিনাৰৰ স্থানৰ পৰা ওলাই অহা দেখা গৈছিল । এক্সত ফক্স নিউজে শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ’ত আৰক্ষীয়ে হোটেলখনৰ ওচৰৰ লোকসকলক পিছুৱাই যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল কাৰণ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এই কাণ্ডৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছিল, আৰু চৌহদলৈ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ।

শ শ সাংবাদিক আৰু চেলিব্ৰিটিয়ে টেবুলৰ তলত সোমাই পৰা আৰু দুৱাৰত বেৰিকেড লগোৱা দেখা গৈছিল । হোৱাইট হাউছৰ বাৰ্ষিক সংবাদদাতা ডিনাৰত সাংবাদিক, চৰকাৰী বিষয়া আৰু ৰাজহুৱা ব্যক্তিসকলক একত্ৰিত কৰা হয় । এই অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

বছৰ বছৰ ধৰি বৰ্জনৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । ইতিমধ্যে সন্ধিয়াটো তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপস্থিতিয়ে তেওঁৰ প্ৰশাসন আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ মাজৰ "বিতৰ্কিত সম্পৰ্ক" সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।

দেওবাৰে পুৱা ৬:০০ বজাৰ পৰা ৱাশ্বিংটন হিল্টন এতিয়াও গধুৰ অপৰাধৰ স্থান হৈয়ে আছে । এই আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দেশক সম্বোধন কৰিব নে নকৰে সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও হোৱাইট হাউছে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই । প্ৰায়ে "নেৰ্ড প্ৰম" বুলি কোৱা ডব্লিউ এইচ চি ডিয়ে পূৰ্বতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ভয় দেখুৱাইছিল যদিও আয়োজক হোটেলখনৰ ভিতৰত সক্ৰিয় শ্বুটাৰৰ সংযোগে এই ইভেণ্টৰ ১০০ বছৰীয়া ইতিহাসৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য নিৰাপত্তা ভংগক উন্মোচন কৰে ।

TAGGED:

ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
আমেৰিকা
গুলীচালনা
ইটিভি ভাৰত
WHITE HOUSE CORRESPONDENTS DINNER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.