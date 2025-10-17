হত্যা কৰাৰ বাহিৰে আন বিকল্প নাথাকিব ! হামাছক বুজাই দিলে ট্ৰাম্পে
বিগত কেইমাহমানত ইজৰাইলৰ সেনা বাহিনীয়ে গাজাৰ বৃহৎ অঞ্চল দখল কৰি হামাছৰ নিৰাপত্তা বাহিনীক বিমান আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ।
Published : October 17, 2025 at 2:44 PM IST
ৱাশ্বিংটন: গাজাত আভ্যন্তৰীণ ৰক্তপাত চলি থকা প্ৰসংগত হামাছক সকীয়ালে আমেৰিকাই । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে হামাছক সকীয়াই দিয়ে । কেৱল সকীয়নিয়েই নহয়, আমেৰিকাই কেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেই কথাও স্পষ্ট কৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ।
বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে হামাছক সকীয়াই কয়, “আমি তেওঁলোকক হত্যা কৰাৰ বাহিৰে আন বিকল্প নাথাকিব ।" দুবছৰীয়া যুদ্ধত যোৱা সপ্তাহত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি আৰু পণবন্দী চুক্তি কাৰ্যকৰী হৈছে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ পূৰ্বে এই ভূখণ্ডত হোৱা আভ্যন্তৰীণ হিংসাক তুচ্ছজ্ঞান কৰাত এই ভয়াৱহ সতৰ্কবাণী দিছে ।
If Hamas continues to kill people in Gaza, which was not the Deal, we will have no choice but to go in and kill them. Thank you for your attention to this matter!— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 16, 2025
(TS: 16 Oct 13:30 ET)…
ইয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে স্পষ্ট কৰে যে হামাছৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকি দিছে যদিও তেওঁ গাজালৈ আমেৰিকাৰ সৈন্য প্ৰেৰণ নকৰে । সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময়ত ট্ৰাম্পে পুনৰ কয়, "আমি নকৰো । আমি কৰিব নালাগিব। বহুত ওচৰত, বহুত ওচৰত মানুহ আছে যি সোমাই যাব আৰু তেওঁলোকে অতি সহজে আক্ৰমণ কৰিব; কিন্তু আমাৰ তত্বাৱধানত ।" ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ইজৰাইলৰ কথা কৈছে নে নাই সেই কথা স্পষ্ট কৰা নাই যদিও ইজৰাইল বাহিনীৰ ব্যৱস্থাই যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ চৰ্তসমূহ উলংঘা কৰাৰ আশংকা কৰিব পাৰে ।
হামাছৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সুৰ সলনি উল্লেখযোগ্য আছিল । মঙলবাৰে ট্ৰাম্পে কয় যে হামাছে “অতি বেয়া দুটামান বাহিনী” বাছি লৈছে আৰু কেইবাজনো গেং সদস্যক হত্যা কৰিছে । সঁচা কথা ক’বলৈ গ’লে সেইটোৱে মোক বিশেষ আমনি কৰা নাই ।"
ৰিপাব্লিকান ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে তেওঁৰ ট্ৰুথ ছ’চিয়েল প্লেটফৰ্মত প্ৰকাশ কৰা ভাবুকি কেনেকৈ অনুসৰণ কৰিব সেই কথা উল্লেখ কৰা নাই । হোৱাইট হাউছে এইক্ষেত্ৰত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰি শীঘ্ৰে মন্তব্যৰ বাবে কোনো সঁহাৰি নিদিলে। অৱশ্য়ে ট্ৰাম্পে এইটোও স্পষ্ট কৰি দিছে যে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত ভূখণ্ডৰ ভিতৰত হামাছে প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলৰ বিৰুদ্ধে চলাই থকা হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতি তেওঁৰ ধৈৰ্য্য সীমিত ।
ট্ৰাম্পে কয়, "তেওঁলোকে নিৰস্ত্ৰ কৰিব । যদি তেওঁলোকে তেনে নকৰে তেন্তে আমি তেওঁলোকক নিৰস্ত্ৰ কৰিম আৰু ই দ্ৰুত আৰু হয়তো হিংস্ৰভাৱে হ’ব । ১৮ বছৰ পূৰ্বে গাজাত সন্ত্ৰাসবাদী ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিছত হামাছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰক্ষীয়ে উচ্চ মাত্ৰাৰ জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা বজাই ৰাখিছিল, লগতে মতানৈক্যকো দমন কৰিছিল । যোৱা কেইমাহমানত ইজৰাইলৰ বাহিনীয়ে গাজাৰ বৃহৎ অঞ্চল দখল কৰি হামাছৰ নিৰাপত্তা বাহিনীক বিমান আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ ফলত এইবোৰ বহুলাংশে নিঃশেষ হৈছে ।"
ইজৰাইলৰ সমৰ্থনত হামাছ বিৰোধী কিছুমান দলকে ধৰি শক্তিশালী স্থানীয় পৰিয়াল আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনী শূন্য হৈ পৰিছে । বহুতে মানৱীয় সাহায্য লাভ কৰি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ইয়াৰ ফলত গাজাৰ অনাহাৰ সংকটত অৰিহণা যোগাইছে ।
ট্ৰাম্পে প্ৰৱৰ্তন কৰা যুদ্ধবিৰতি পৰিকল্পনাত সোমবাৰৰ ম্যাদ উকলি যোৱা সময়সীমাৰ ভিতৰত সকলো পণবন্দীক জীৱিত আৰু মৃতকক গতাই দিয়াৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল; কিন্তু চুক্তিৰ অধীনত যদি সেয়া নহয় তেন্তে হামাছে মৃত পণবন্দীসকলৰ বিষয়ে তথ্য ভাগ-বতৰা কৰিব লাগিছিল । তেওঁলোকক অতি সোনকালে গতাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিছিল ।
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে বুধবাৰে কয় যে ইজৰাইলে আপোচ নকৰে আৰু পণবন্দীসকলৰ মৃতদেহ ঘূৰাই অনাৰ সন্দৰ্ভত যুদ্ধবিৰতি চুক্তিত উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ হামাছে পূৰণ কৰিবলৈ দাবী জনায় । বুধবাৰে হামাছৰ সশস্ত্ৰ শাখাই এক বিবৃতিত কয় যে গোটটোৱে যুদ্ধবিৰতিৰ চৰ্তসমূহক সন্মান জনাইছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশৰ সুবিধা থকা পণবন্দীসকলৰ অৱশিষ্টসমূহ গতাই দিছে।
যোৱা সপ্তাহত আমেৰিকাই ঘোষণা কৰিছিল যে অংশীদাৰ ৰাষ্ট্ৰ আৰু বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহক সামৰি লোৱা এটা দলৰ অংশ হিচাপে গাজাত যুদ্ধবিৰতি চুক্তিক সমৰ্থন আৰু নিৰীক্ষণ কৰাত সহায় কৰিবলৈ ইজৰাইললৈ প্ৰায় ২০০ সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিছে; কিন্তু আমেৰিকাৰ বিষয়াসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যে আমেৰিকান বাহিনীয়ে গাজাত প্ৰৱেশ নকৰে ।
উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে বন্দী কৰি ৰখা মৃত পণবন্দীসকলৰ অৱশিষ্ট ঘূৰাই অনাৰ বাবেও ইজৰাইলৰ বিষয়াসকল ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে । উল্লেখ্য় যে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ অংশ হিচাপে হামাছে চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে মুকলি কৰি দিয়া ২০ জন জীৱিত পণবন্দীৰ উপৰি ২৮টা মৃতদেহ ঘূৰাই দিবলৈ সন্মত হৈছিল ।
আমেৰিকাৰ দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টাই সদৰী কৰা মতে, হামাছে মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে আমেৰিকাক আশ্বাস দিছে যে তেওঁলোকে মৃত পণবন্দীক ঘূৰাই অনাৰ কাম কৰি আছে । ৰাজহুৱাভাৱে মন্তব্য দিবলৈ কৰ্তৃত্ব নোহোৱা আৰু নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত সাংবাদিকক অৱগত কৰা উপদেষ্টাসকলে কয় যে তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে যে হামাছে এই চুক্তি উলংঘা কৰিছে ।