আমেৰিকাত বিক্ৰী হোৱা বিমানত ৫০% শুল্ক আৰোপেৰে কানাডাক ভাবুকি ট্ৰাম্পৰ

ট্ৰাম্পৰ শেহতীয়া ভাবুকিত ৰিপাব্লিকান ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে জৰ্জিয়াস্থিত গল্ফষ্ট্ৰিম এৰ’স্পেচৰ জেট বিমানক প্ৰমাণীকৰণ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে তেওঁ কানাডাৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিশোধ লৈছে ।

Trump threatens Canada with 50 percent tariff on aircraft sold in US expanding trade war
আমেৰিকাত বিক্ৰী হোৱা বিমানৰ ওপৰত ৫০% শুল্ক লগাই কানাডাক ভাবুকি ট্ৰাম্পৰ (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 4:47 PM IST

ৱাশ্বিংটন: বৃহস্পতিবাৰে কানাডাক আমেৰিকাত বিক্ৰী হোৱা যিকোনো বিমানৰ ওপৰত ৫০% শুল্ক আৰোপ কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে । এয়া আমেৰিকাৰ উত্তৰ দিশৰ প্ৰতিবেশীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক সংঘৰ্ষৰ শেহতীয়া প্ৰত্যুত্তৰ ৷ কিয়নো শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নিৰ সৈতে ট্ৰাম্পৰ বিবাদ যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ।

সামাজিক মাধ্যমযোগে ট্ৰাম্পে এই ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে তেওঁ সপ্তাহটোৰ শেষৰফালে কানাডাৰ পৰা আমদানি কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰত ১০০% শুল্ক আৰোপ কৰাৰ ভাবুকি দিছিল ৷ অৱশ্যে এয়া তেতিয়াহে হ’ব যদিহে কানাডাই চীনৰ সৈতে পৰিকল্পিত বাণিজ্যিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ে ৷

কিন্তু ট্ৰাম্পে এই ভাবুকিত তেওঁ কেতিয়া আমদানি কৰ আৰোপ কৰিব সেই সম্পৰ্কে কোনো সবিশেষ নাছিল, কিয়নো কানাডাই ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধ হৈছিল । ট্ৰাম্পৰ শেহতীয়া ভাবুকিত ৰিপাব্লিকান ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে জৰ্জিয়াস্থিত গল্ফষ্ট্ৰিম এৰ’স্পেচৰ জেট বিমানক প্ৰমাণীকৰণ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে তেওঁ কানাডাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ লৈছে ।

ট্ৰাম্পে কয় যে বিনিময়ত আমেৰিকাই নিজৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান নিৰ্মাতা কোম্পানী বম্বাৰ্ডিয়াৰৰ বিমানকে ধৰি কানাডাৰ সকলো বিমানকে প্ৰমাণপত্ৰমুক্ত কৰিব । ট্ৰাম্পে নিজৰ পোষ্টত কয়, ‘‘যদি কোনো কাৰণত এই পৰিস্থিতি তৎক্ষণাত শুধৰোৱা নহয়, তেন্তে মই কানাডাৰ পৰা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বিক্ৰী হোৱা যিকোনো আৰু সকলো বিমানৰ ওপৰত ৫০% শুল্ক ল’ম ।’’

বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বম্বাৰ্ডিয়াৰৰ মুখপাত্ৰ আৰু কানাডাৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য বিচৰা বাৰ্তাৰ কোনো সঁহাৰি নিদিলে । ইয়াৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ বাণিজ্য বিভাগে ২০১৭ চনত প্ৰথম ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ সময়ত বম্বাৰ্ডিয়াৰ বাণিজ্যিক যাত্ৰীবাহী জেট বিমানত শুল্ক আৰোপ কৰিছিল, কানাডাৰ কোম্পানীটোৱে আমেৰিকাত বিমানসমূহ খৰচতকৈ কমকৈ বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।

তেতিয়া আমেৰিকাই কৈছিল যে মণ্ট্ৰিয়েলস্থিত বম্বাৰ্ডিয়াৰে অনুচিত চৰকাৰী ৰাজসাহায্য ব্যৱহাৰ কৰি কৃত্ৰিমভাৱে কম মূল্যত জেট বিমান বিক্ৰী কৰিছিল । পিছত ৱাশ্বিংটনত থকা আমেৰিকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য আয়োগে ৰায় দিয়ে যে বম্বাৰ্ডিয়াৰে আমেৰিকাৰ উদ্যোগক আঘাত কৰা নাই ।

তাৰ পিছৰ পৰাই বম্বাৰ্ডিয়াৰে শেহতীয়া বছৰবোৰত ব্যৱসায়িক আৰু ব্যক্তিগত জেট বজাৰত মনোনিৱেশ কৰিছে । যদি ট্ৰাম্পে আমেৰিকাৰ বজাৰখনৰ সৈতে সম্পৰ্ক শেষ কৰি পেলায়, তেন্তে ই ক্যুবেকস্থিত কোম্পানীটোৰ বাবে এক ডাঙৰ আঘাত হ’ব ।

বুধবাৰে ট্ৰেজাৰী সচিব স্কট বেচেণ্টে কাৰ্নীক সকীয়াই দিয়ে যে আমেৰিকাৰ বাণিজ্য নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ শেহতীয়া ৰাজহুৱা মন্তব্যই ট্ৰাম্পৰ শুল্কৰ আটাইতকৈ গধুৰ প্ৰভাৱৰ পৰা কানাডাক ৰক্ষা কৰা বাণিজ্যিক চুক্তিৰ আনুষ্ঠানিক পৰ্যালোচনালৈ গৈ আমেৰিকা-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তিৰ আনুষ্ঠানিক পৰ্যালোচনাৰ দিশত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

সোমবাৰে ট্ৰাম্পৰ সৈতে হোৱা ফোন কলৰ সময়ত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চত নিজৰ মন্তব্যক আক্ৰমণাত্মকভাৱে ৱাক বেক কৰা বুলি বেচেণ্টৰ এই মতামতক কাৰ্নীয়ে নাকচ কৰে ।

কাৰ্নীয়ে কয় যে তেওঁ ট্ৰাম্পক কৈছিল যে তেওঁ ডাভোছত দিয়া ভাষণত কোৱা কথাখিনি বুজাইছে আৰু তেওঁক কয় যে কানাডাই আমেৰিকাৰ পৰা আঁতৰি ডজন ডজন নতুন বাণিজ্যিক চুক্তিৰে বৈচিত্ৰ্যতা সৃষ্টি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

যোৱা সপ্তাহত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চত ডাভোছত কাৰ্নীয়ে ট্ৰাম্পৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈয়ে সৰু দেশসমূহৰ ওপৰত মহাশক্তিৰ অৰ্থনৈতিক জোৰ-জবৰদস্তিৰ গৰিহণা দিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ এই মন্তব্যৰ বাবে ব্যাপক প্ৰশংসা আৰু মনোযোগ লাভ কৰি ট্ৰাম্পক চেৰাই গৈছিল ।

