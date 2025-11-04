বিপদত ট্ৰাম্প ! নিউয়ৰ্ক চহৰৰ মেয়ৰৰ দৌৰত মীৰা নায়াৰৰ পুত্ৰ জোহৰাণ মামদানী

বিপদত ট্ৰাম্প ! নিউয়ৰ্ক চহৰৰ মেয়ৰৰ দৌৰত মীৰা নায়াৰৰ পুত্ৰ জোহৰাণ মামদানী
ট্ৰাম্পে ভোটাৰসকলক সকীয়াই দিছিল যে ভাৰতীয় মূলৰ মামদানী মেয়ৰ হ’লে নিউয়ৰ্ক চহৰৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হ’ব ।
Published : November 4, 2025 at 11:32 PM IST
নিউয়ৰ্ক: নিউয়ৰ্ক চহৰৰ বাসিন্দা তথা ভাৰতীয় মূলৰ মেয়ৰৰ প্ৰাৰ্থী জোহৰাণ মামদানীয়ে কয় যে তেওঁ চলোৱা প্ৰচাৰৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প ৷
নিউয়ৰ্ক চহৰৰ মেয়ৰৰ দৌৰত আগশাৰীৰ খেলুৱৈ মামদানীয়ে নিউয়ৰ্কৰ লোকসকলৰ বাবে ব্যয় হ্ৰাস কৰাৰ লগতে জীৱনটো সহজ কৰি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷ তেওঁ কয় যে চহৰখন অতি ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে ।
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত সোমবাৰে সংবাদ সংস্থা চি এন এনৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মামদানীয়ে কয়, ‘‘আপোনালোকে স্পষ্টকৈ দেখিব যে ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আমাৰ প্ৰচাৰৰ পৰা ভয় খাইছে ৷ তেওঁ একপ্ৰকাৰ আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁৰ প্ৰচাৰৰ দৰেই আমিও শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ, নিউয়ৰ্কৰ লোকসকলৰ জীৱনৰ সমস্যা, জীৱন-যাপনত হোৱা ব্যয়ক চিনি উলিয়াইছো ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকৰ দৰে নহয় ৷ আমি আচলতে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ওলাইছো আৰু সেয়া তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছে ৷ কাৰণ হোৱাইট হাউছৰ বলৰুম এটা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৩০ কোটি ডলাৰ খৰচ কৰাৰ বিপৰীতে সেই একে পৰিমাণৰ ধনৰে নিউয়ৰ্কৰ এক লাখ লোকক এছ এন এ পিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় ।’’
মামদানীয়ে চলি থকা চৰকাৰী বন্ধৰ ফলত প্ৰভাৱিত হোৱা আমেৰিকাৰ খাদ্য সাহায্য কাৰ্যসূচীৰ কথা উল্লেখ কৰে । নিউয়ৰ্ক চহৰৰ মেয়ৰৰ নিৰ্বাচন চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে ৷ মঙলবাৰে নিৰ্বাচনৰ দিনটোত নিউয়ৰ্কৰ লোকসকলে ভোট দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে ট্ৰাম্পে ভোটাৰসকলক সকীয়াই দিয়ে যে যদিহে মেমদানী মেয়ৰৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হয়, তেন্তে চহৰখন সম্পূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হ’ব ৷
ট্ৰাম্পে নিউয়ৰ্কৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল এণ্ড্ৰু কুমোকোক চহৰখনৰ শীৰ্ষ পদৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়ায় । ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘যদি কমিউনিষ্ট প্ৰাৰ্থী জোহৰাণ মামদানীয়ে নিউয়ৰ্ক চহৰৰ মেয়ৰৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হয়, তেন্তে মই মোৰ প্ৰিয় প্ৰথম ঘৰখনলৈ নূন্যতম প্ৰয়োজনীয় ধনৰ বাহিৰেও ফেডাৰেল ধন অৱদান আগবঢ়োৱাৰ সম্ভাৱনা অতি কম ৷ কাৰণ কমিউনিষ্টৰ ঠাইত এই মহান চহৰখনৰ সফল হোৱাৰ বা আনকি অস্তিত্বৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই !’’
‘‘এজন কমিউনিষ্ট ক্ষমতালৈ অহাটোৱে পৰিস্থিতি আৰু বেয়া কৰি তুলিব পাৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে মই এটাৰ পিছত এটা কামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন অপচয় কৰিব নিবিচাৰো । দেশখন চলোৱাটো মোৰ দায়িত্ব আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি মামদানীয়ে জয়ী হয়, তেন্তে নিউয়ৰ্ক চহৰখন সম্পূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ’ব’’ বুলি ট্ৰাম্পে কয় ৷
আনহাতে, মামদানীয়ে কয় যে ট্ৰাম্পে সমগ্ৰ দেশৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
মামদানীয়ে লগতে কয়, ‘‘আৰু আমি যি টকাৰ কথা কৈছো, সেয়া নিউয়ৰ্ক চহৰৰ ঋণী ধন । কোনখন চহৰ বা ৰাজ্যই কি ধন পাব, সেইটো নিৰ্ণয় কৰাটো ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ কাম নহয় । এই ধন নিউয়ৰ্কৰ লোকসকলৰ হাতলৈ যাব লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে আমি যুঁজিম ৷’’
নিউয়ৰ্কৰ প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰগৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাৱে সমৰ্থন কৰি ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে এণ্ড্ৰু কুমোক ভাল পাওক বা নাপাওক, সঁচাকৈয়ে আপোনাৰ হাতত কোনো বিকল্প নাই । আপুনি তেওঁক ভোট দিব লাগিব আৰু আশা কৰিব লাগিব যে তেওঁ এক ডাঙৰ কাম কৰিব । তেওঁ সেইটো কৰিবলৈ সক্ষম, মামদানী নহয় !’’
উগাণ্ডাত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰু নিউয়ৰ্ক চহৰত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা ভাৰতীয় মূলৰ ৩৪ বছৰীয়া মামদানী নিউয়ৰ্ক ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ সদস্য আৰু মেয়ৰৰ পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ডেম’ক্ৰেটিক ছ’চিয়েলিষ্ট ।
ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কুমো আৰু ৰিপাব্লিকান দলৰ প্ৰাৰ্থী কাৰ্টিছ স্লিৱাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত নামিব । মামদানীক সমালোচনা কৰি ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁৰ নীতিসমূহ হাজাৰ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু সেইবোৰ কেতিয়াও পাছ কৰিব পৰা নাই ৷
ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘কোনো অভিজ্ঞতা নথকা আৰু সম্পূৰ্ণ বিফলতাৰ অভিলেখ থকা কমিউনিষ্টতকৈ সফলতাৰ অভিলেখ থকা ডেম’ক্ৰেটক জয়ী হ’লে মই বহুত বেছি ভালপাম ।’’
বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে মামদানীক ‘একোৱেই নহয়’ বুলি অভিহিত কৰি ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ শ্ৰেণীটোৰ তলৰ স্থানত আছে ৷ আকৌ বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চহৰখনৰ মেয়ৰ হিচাপে ইয়াক পূৰ্বৰ গৌৰৱলৈ ঘূৰাই অনাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ৷
ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘আমি এই কথাও মনত ৰাখিব লাগিব - কাৰ্টিছ স্লিৱাক ভোট দিয়াটোৱেই হৈছে মামদানীক ভোট দিয়া ।’’ ট্ৰাম্পে কুমোক সমৰ্থন কৰাৰ সন্দৰ্ভত মামদানীয়ে কয়, ‘‘আমি প্ৰাৰম্ভণিৰে পৰাই জানি আহিছো যে এণ্ড্ৰু কুমোকে আমি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্যকাল দিয়া একেখিনি কোটিপতিৰ দ্বাৰা পুঁজিৰে সহায় কৰিছিল… আনকি এই শেষৰ দিনবোৰলৈকে (কুমোৱে) তেওঁ ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী বুলি অস্বীকাৰ কৰিছিল ।’’
নিউয়ৰ্ক চহৰৰ চৰকাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ কথা উল্লেখ কৰি মামদানীয়ে কয়, ‘‘কিন্তু এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে স্পষ্ট হৈ পৰিছে এইজন ব্যক্তিক ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে নিউয়ৰ্ক চহৰৰ পৰৱৰ্তী মেয়ৰ হোৱাটো বিচাৰে ৷ এইটো কাৰণ নহয় যে তেওঁ নিউয়ৰ্কৰ লোকৰ বাবে ভাল হ'ব, বৰং তেওঁ ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ বাবে ভাল হ'ব ৷ নিউয়ৰ্কৰ লোকসকলে ৱাশ্বিংটনৰ এই এজেণ্ডাটোৰ পৰা ভাগৰি পৰিছে । তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে ইয়াত চিটি হলত ইয়াৰ প্ৰতিলিপি হওক ।’’
নিউয়ৰ্ক চহৰৰ বৰ্তমানৰ মেয়ৰ এৰিক এডামছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত মেয়ৰৰ পদৰ দৌৰৰ পৰা আঁতৰি আহিছিল । মঙলবাৰে সমগ্ৰ আমেৰিকাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ ভোটগ্ৰহণ পুৱা ৬ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ মুকলি আছিল । ২৫ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আগতীয়া ভোটদানৰ অন্ত পৰে দেওবাৰে ।
প্ৰখ্যাত ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মীৰা নায়াৰ আৰু ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা উগাণ্ডাৰ লেখক মাহমুদ মামদানীৰ পুত্ৰ জোহৰাণ মামদানীয়ে নিউয়ৰ্ক চহৰৰ মেয়ৰৰ পদৰ বাবে ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰাথমিক দৌৰত কুমোক পৰাস্ত কৰি চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত বিজয়ী সাব্যস্ত হৈছিল ৷ নিৰ্বাচন ব’ৰ্ডে জনোৱা মতে, ৭ লাখ ৩৫ হাজাৰতকৈ অধিক লোকে আগতীয়াকৈ ভোটদান কৰিছিল, যিটো ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত দিয়া ভোটৰ সংখ্যাৰ প্ৰায় চাৰিগুণ ।
মামদানীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে মেয়ৰ হিচাপে তেওঁ তৎক্ষণাত সকলো স্থায়ী ভাৰাতীয়াৰ ভাৰা নিশ্চিহ্ন কৰিব আৰু প্ৰয়োজনীয় গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে সম্পদ আবণ্টন দিব ৷ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিগৰাকী উপলব্ধ নিউয়ৰ্কৰ লোকৰ বাবে ভাৰা হ্ৰাস কৰিব ।
নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি শনিবাৰে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামাই মামদানীক ফোন কৰি কয় যে তেওঁৰ প্ৰচাৰ উল্লেখযোগ্য । নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ মতে, নিৰ্বাচনত জয়ী হ’লে তেওঁ মামদানীৰ “ছাউণ্ডিং ব’ৰ্ড” হ’ব বুলিও ওবামাই কয় । শনিবাৰে চহৰখনত মেয়ৰৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থনত "হিন্দু ফৰ মামদানী" নামৰ এটা গোটে প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠিত কৰি নিৰ্বাচনৰ দিনটোৰ পূৰ্বে জোহৰাণৰ সুৰক্ষা আৰু শক্তিৰ বাবে আশীৰ্বাদ আগবঢ়ায় ।
