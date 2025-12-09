ভাৰতীয় চাউল আৰু কানাডাৰ সাৰৰ ওপৰত নতুন শুল্ক আৰোপ কৰাৰ ইংগিত ট্ৰাম্পৰ
বাণিজ্যিক আলোচনাত কোনো ধৰণৰ অগ্ৰগতি লাভ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ ভাৰত আৰু কানাডাৰ ওপৰত পুনৰবাৰ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ হুংকাৰ ট্ৰাম্পৰ ।
Published : December 9, 2025 at 12:10 PM IST
ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে সোমবাৰে ইংগিত দিয়ে যে তেওঁ কানাডাৰ সাৰ আৰু ভাৰতৰ কৃষিজাত সামগ্ৰী বিশেষকৈ চাউলৰ আমদানি ওপৰত নতুন শুল্ক আৰোপ কৰিব পাৰে, কাৰণ দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্যিক আলোচনাই কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পৰা নাই ৷
হোৱাইট হাউছত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত ট্ৰাম্পে এই মন্তব্য কৰে, য’ত তেওঁ আমেৰিকাৰ কৃষকসকলৰ বাবে ১২ বিলিয়ন ডলাৰৰ নতুন সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ আমদানিয়ে ঘৰুৱা উৎপাদকসকলৰ বাবে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ এই সমস্যা সমাধানৰ উদ্দেশ্য পুনৰ উল্লেখ কৰে ৷ আমেৰিকাত ভাৰতৰ চাউল ৰপ্তানিৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰিব বুলিও কয় ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৷
কৃষকসকলে ভাৰত, ভিয়েটনাম, থাইলেণ্ডৰ দৰে দেশৰ পৰা আমদানিৰ ফলত ধানৰ খেতি কমিছে বুলি উল্লেখ কৰি ধানৰ দাম হ্ৰাস পোৱাৰ দিশটো আঙুলিয়াই দিছে ৷ ট্ৰাম্পে কয়, "তেওঁলোকে ৰপ্তানি কৰা উচিত নহয় ৷ মানে মই শুনিছো, আনৰ পৰা শুনিছো ৷ আপুনি তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে ৷"
স্থানীয় উৎপাদনক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ তেওঁ কানাডাৰ পৰা অহা সাৰৰ ওপৰত সম্ভাৱ্য শুল্ক ব্যৱস্থাৰ পৰামৰ্শও আগবঢ়ায় ৷ তেওঁ কয়, "ইয়াৰ বহুখিনি কানাডাৰ পৰা আহে, আৰু সেয়েহে যদি আমি কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে আমি ইয়াৰ ওপৰত অতি শক্তিশালী শুল্ক আৰোপ কৰিম, কাৰণ ইয়াত আপুনি এনেদৰেই শক্তি বিচাৰে ৷" তেওঁ লগতে কয়, "আৰু আমি ইয়াত সেইটো কৰিব পাৰো ৷ আমি সকলোৱে ইয়াত সেইটো কৰিব পাৰো ৷"
মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু গ্ৰাহকৰ মূল্যক লৈ উদ্বেগকে ধৰি চলি থকা অৰ্থনৈতিক চাপৰ মাজতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ কৃষকসকল ট্ৰাম্পৰ বাবে এক মূল সমৰ্থনৰ ভিত্তি ৷ শুল্ক নীতিৰ সৈতে জড়িত বৃদ্ধি পোৱা খৰচ আৰু বজাৰৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ কানাডা আৰু ভাৰত উভয়ৰে সৈতে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক সুস্থিৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আলোচনা কঠিন হৈ পৰিছে ৷
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে বাণিজ্যিক বাধা আৰু শক্তি ক্ৰয়ৰ কথা উল্লেখ কৰি ট্ৰাম্পে ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিছিল ৷ এই সপ্তাহত আমেৰিকাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে অধিক আলোচনাৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও কোনো ডাঙৰ অগ্ৰগতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে কানাডাৰ সৈতে শুল্ক সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল, য’ত উত্তৰ আমেৰিকাৰ বাণিজ্য চুক্তিত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ ভাবুকিও দিয়া হৈছিল ৷ শেহতীয়া বিবৃতিসমূহে চুক্তিখন পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ ইংগিত দিছে ৷
