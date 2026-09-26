ৰাষ্ট্ৰসংঘত ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক প্ৰশংসা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ বন্ধ কৰাৰ বাবে ট্ৰাম্পক কৃতজ্ঞতা জনোৱা পাক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ভাষণ শ্বেয়াৰ কৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৷
By PTI
Published : September 26, 2026 at 12:15 PM IST
ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফৰ ভাষণৰ ভিডিঅ’ ক্লিপ ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে । এই ভাষণত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বৰীফে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ নেতাগৰাকীৰ ‘সময়ত হস্তক্ষেপ’ৰ বাবে ধন্যবাদ জনায় ।
শুকুৰবাৰে ট্ৰাম্পে ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত ৮৭ ছেকেণ্ডৰ এই ক্লিপটো শ্বেয়াৰ কৰে । শ্বৰীফে যোৱা বছৰৰ মে’ মাহত পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ ল’বলৈ ভাৰতে আৰম্ভ কৰা অপাৰেশ্যন সেন্দূৰক ‘বাহ্যিক আক্ৰমণ’ বুলি অভিহিত কৰি পাকিস্তান সেনা প্ৰধান অসীম মুনিৰৰ ‘সাহসী নেতৃত্ব’ক প্ৰশংসা কৰে ।
New media post from Donald J. Trump— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 25, 2026
( TS: Sep 25 2026, 6:43 PM ET ) pic.twitter.com/kkuZz895uN
শ্বৰীফে দক্ষিণ এছিয়াৰ লাখ লাখ লোকৰ জীৱন ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ‘শক্তিশালী আৰু দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব’ আৰু ‘সময়ত হস্তক্ষেপ’ৰ বাবে ট্ৰাম্পক ধন্যবাদ জনায় । ট্ৰাম্পে কোনো মন্তব্য নকৰাকৈ শ্বৰিফৰ ভাষণৰ ভিডিঅ’ ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰে । মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘত দিয়া ভাষণত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে তেওঁ পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ সংঘাতকে ধৰি আঠখন যুদ্ধৰ সমাধানত সহায় কৰিছিল ।
ট্ৰাম্পৰ মতে, শ্বৰীফে কয় যে দক্ষিণ এছিয়াত ৩ কোটি লোকৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দায়বদ্ধ । ট্ৰাম্পে লগতে কয় যে তেওঁ উল্লেখ কৰা প্ৰায় সকলো দেশেই তেওঁক তেওঁৰ ভূমিকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে ।
যোৱা বছৰৰ ৭ মে’ত ভাৰতে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ আৰম্ভ কৰিছিল । ২২ এপ্ৰিলত পহলগাম আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে পাকিস্তান আৰু পাকিস্তান দখলীকৃত কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আত্মগোপন স্থানসমূহক লক্ষ্য কৰি এই অভিযান চলোৱা হৈছিল ৷ পহলগাম আক্ৰমণত ২৬ জন নিৰীহ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছিল ।
ইফালে নতুন কিন্তু ভাৰতে ধাৰাবাহিকভাৱে কোনো তৃতীয় পক্ষৰ হস্তক্ষেপক অস্বীকাৰ কৰি আহিছে । নতুন দিল্লীয়ে ট্ৰাম্পৰ এই দাবী নাকচ কৰি কয় যে পাকিস্তানৰ সামৰিক অভিযান সঞ্চালক প্ৰধানে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত থকা তেওঁৰ সমকক্ষক অনুৰোধ কৰাৰ পিছতে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ বন্ধ কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : এখন সন্ত্ৰাসবাদী দেশে মোক এই প্ৰশ্ন সুধিছে ? ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাকিস্তানী সাংবাদিকক জোকৰ মুখত চূণ দিলে জয়শংকৰে