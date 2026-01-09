ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত আমেৰিকাই স্থলভাগত অভিযান চলাব: ট্ৰাম্পৰ লক্ষ্য এইবাৰ মেক্সিকো ?

ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত আমেৰিকাই স্থলভাগত অভিযান চলাব: ট্ৰাম্পৰ লক্ষ্য এইবাৰ মেক্সিকো ?
মেক্সিকোৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেইনবামে কয়, "আমি আন দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপক কঠোৰভাৱে নাকচ কৰোঁ ।"
By ANI
Published : January 9, 2026 at 2:19 PM IST
ৱাশ্বিংটন ডি চি : শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ নেটৱৰ্কক লক্ষ্য কৰি গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ পিছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে বৃহস্পতিবাৰে ইংগিত দিয়ে যে তেওঁৰ প্ৰশাসনে অতি সোনকালে ড্ৰাগছ কাৰ্টেলৰ বিৰুদ্ধে চলাই থকা অভিযান স্থলভিত্তিক অভিযানলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব ।
ফক্স নিউজৰ সাংবাদিক শ্বেন হেনিটিৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে কয়, “আমি জলপথেৰে অহা ৯৭% ড্ৰাগছ বিনষ্ট কৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়া ড্ৰাগছ কাৰ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত স্থলভাগত অভিযান চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিম ।”
মেক্সিকোৰ বিষয়ত নিজৰ উদ্বেগক আলোকপাত কৰি ট্ৰাম্পে দৃঢ়তাৰে দাবী কৰে, “এই ড্ৰাগছ কাৰ্টেলসমূহ মেক্সিকোৱে চলাই আছে ।” লগতে তেওঁ কয়, “এই দেশখনৰ যি অৱস্থা হৈছে সেয়া চাবলৈ অতি দুখলগা ।”
চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ মেক্সিক’ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ক্লাউডিয়া শ্বেইনবামৰ সৈতে ড্ৰাগছ কাৰ্টেলৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ সামৰিক সহায়ৰ সম্ভাৱনাৰ কথা আলোচনা কৰিছিল আৰু লগতে সতৰ্ক কৰি দিছিল যে “মেক্সিকোৱে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰিব লাগিব” ।
ট্ৰাম্পৰ এই মন্তব্যৰ ওপৰত শ্বেইনবামে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । তেওঁ মেক্সিকোৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ কথা পুনৰ দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰি যিকোনো ধৰণৰ বিদেশী হস্তক্ষেপ নাকচ কৰা বুলি 'দ্য হিল' সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে । এই প্ৰতিক্ৰিয়া যোৱা সপ্তাহত ভেনিজুৱেলাত আমেৰিকাৰ সেনা অভিযানৰ পিছত আহিছে, য'ত ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাদুৰো আৰু তেওঁৰ পত্নী চিলিয়া ফ্ল’ৰেছক বন্দী কৰা হয় ।
এই ঘটনাক্ৰমৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি সোমবাৰে শ্বেইনবামে কয়, "আমি আন দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপক কঠোৰভাৱে নাকচ কৰোঁ । লেটিন আমেৰিকাৰ ইতিহাস স্পষ্ট আৰু এক জ্বলন্ত উদাহৰণ: হস্তক্ষেপে কেতিয়াও গণতন্ত্ৰ আনিব পৰা নাই, কেতিয়াও মংগল সৃষ্টি কৰা নাই আৰু স্থায়ী স্থিতিশীলতাও সৃষ্টি কৰা নাই ।"
ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতক আভ্যন্তৰীণভাৱে গঢ় দিব লাগিব বুলি জোৰ দি তেওঁ লগতে কয়, “কেৱল জনসাধাৰণেহে নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিব পাৰে, নিজৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে, নিজৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত সাৰ্বভৌমত্ব প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ চৰকাৰৰ ৰূপ মুক্তভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে ।”
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শ্বেইনবামে কয় যে ই 'নিৰ্দ্বিধায়' “ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌমত্ব, তেওঁলোকৰ ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা আৰু জনগোষ্ঠীৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি সন্মান” প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, “সেয়েহে আমি স্পষ্টভাৱে কওঁ যে মেক্সিকোৰ বাবে আৰু সকলো মেক্সিকানৰ বাবেও সেয়াই হ’ব লাগিব: জনগোষ্ঠীৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণ ঐচ্ছিক বা আলোচনাযোগ্য নহয়, ই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ মৌলিক নীতি আৰু ইয়াক সদায় ব্যতিক্ৰম নোহোৱাকৈ সন্মান কৰিব লাগিব ।”
ইয়াৰ উপৰি শ্বেইনবামে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশৰ মাজত চলি থকা সহযোগিতাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, “মেক্সিকোৱে মানৱীয় কাৰণকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰে, যাতে ফেণ্টানিল আৰু অন্যান্য ড্ৰাগছ ইয়াৰ জনসংখ্যা বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ওচৰলৈ গৈ পোৱাত বাধা দিব পাৰে ।”
তেওঁ লগতে কয়, "আমি পূৰ্বতে কোৱাৰ দৰে: আমি নিবিচাৰোঁ যে ফেণ্টানিল বা কোনো ড্ৰাগছ কোনো যুৱকৰ ওচৰলৈ গৈ পাওক । সেয়া আমেৰিকাতো হ'ব নালাগে, মেক্সিকোতো হ'ব নালাগে বা বিশ্বৰ আন কোনো ঠাইতে হ'ব নালাগে । আমি এইক্ষেত্ৰত দায়িত্বশীল আৰু নিৰ্ণায়কভাৱে কাম কৰিছোঁ ।"
একে সময়তে শ্বেইনবামে বিনিময় কৰা দায়িত্ব আৰু হিংসাৰ গভীৰ কাৰণসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয়, “এইটোত জোৰ দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে যেতিয়া আমি বিনিময় কৰা দায়িত্ব, সন্মান আৰু পাৰস্পৰিক বিশ্বাসৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমাৰ দেশত অনুভৱ কৰা এই হিংসাৰ কাৰণসমূহৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ পৰা চুবুৰীয়া দেশ মেক্সিকোত উচ্চ শক্তিৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ অবৈধ প্ৰৱেশৰ লগতে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ গুৰুতৰ সমস্যাও আছে ।”
তেওঁ লগতে কয়, “একেদৰে আমি আঙুলিয়াই দিছোঁ যে মেক্সিকো আৰু আমেৰিকা দুয়োখন দেশতে ড্ৰাগছ বিতৰণ আৰু ধন লুণ্ঠন কৰা দলসমূহৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়তাৰে যুঁজিব লাগিব ।”
শ্বেইনবামে বাহ্যিক হেঁচাৰ বিৰুদ্ধে মেক্সিকোৰ স্থিতি পুনৰ দৃঢ় কৰি কয়, “ৱশেষত, মেক্সিকোত জনসাধাৰণে শাসন কৰে আৰু আমি এখন মুক্ত, স্বাধীন আৰু সাৰ্বভৌম দেশ বুলি পুনৰ দৃঢ়তাৰে কোৱাটো প্ৰয়োজনীয় ।” তেওঁ লগতে কয়, "সহযোগিতা লাগে; কিন্তু পৰাধীনতা আৰু হস্তক্ষেপ নালাগে ।"