ETV Bharat / international

ইৰাণক ‘ধ্বংস’ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে ইৰাণৰ বিষয়াসকলৰ বৈঠকত মিলিত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি

ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে বিদেশ মন্ত্ৰী ৰুবিঅ’ই ট্ৰাম্পে সাধাৰণ পৰিষদৰ বাবে নিউয়ৰ্কত থকাৰ সময়ত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ানৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ইচ্ছুক বুলি কয় ।

UN GENERAL ASSEMBLY TRUMP
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ভাষণ দিয়া সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে, মঙলবাৰ, ২২ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬, (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2026 at 8:00 AM IST

|

Updated : September 23, 2026 at 8:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাষ্ট্ৰসংঘ : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মঞ্চৰ পৰা ইৰাণক ধ্বংস কৰাৰ হুংকাৰ দি কয় যে যদি ইৰাণে আমেৰিকাৰ সৈতে শান্তি চুক্তিত উপনীত নহয় তেন্তে ইয়াৰ ভয়াৱহ পৰিণতিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ৷

তেওঁ স্পষ্টকৈ কয় যে আমেৰিকাই কোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ইৰাণক পাৰমাণৱিক বোমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিয়ে ৷ ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ভাষণ দি ট্ৰাম্পে এই মন্তব্য কৰে ৷

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তেওঁ ইছলামিক ৰিপাব্লিকক ‘সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস’ কৰিব পাৰে বুলি ভাবুকি দিয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছত মঙলবাৰে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক অপ্ৰত্যাশিত বৈঠকত মিলিত হয় ৷

ট্ৰাম্পে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে তেওঁৰ মুখ্য দূত ষ্টিভ উইটকফ আৰু জেৰেড কুছনাৰে বিশ্ব নেতাসকলৰ বাৰ্ষিক বৈঠকৰ সময়ত ইৰাণৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে প্ৰায় তিনি ঘণ্টা ধৰি কথা পাতিছিল৷ অৱশ্যে তেওঁ বেঠক কেনেকুৱা হৈছিল বা কি আলোচনা হৈছিল সেই সম্পৰ্কে বিশেষ তথ্য কমেইহে প্ৰদান কৰিছিল ৷

ট্ৰাম্পে কয় যে এইখন অতি ভাল বৈঠক আছিল ৷ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ইৰাণৰ বিষয়াসকল ‘উচ্চতম পৰ্যায়ৰ নাছিল, কিন্তু কোনোবা হয়তু’ ৷

ষ্টিভ উইটকফে এক্সত পোষ্ট কৰি কয় যে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত আলোচনা মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৷ তেওঁ আশা কৰে যে এই প্ৰচেষ্টা ‘গঠনমূলক আৰু আশাব্যঞ্জক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব’ ৷

জুন মাহত চমু যুদ্ধবিৰতি উলংঘন হোৱাৰ পিছত কেইবামাহো ধৰি আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত আলোচনা স্থবিৰ হৈ থকাৰ সময়তে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ জুলাইৰ আৰম্ভণিতে ডোহাত কাটাৰ আৰু পাকিস্তানৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ সৈতে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ আলোচনাপন্থী পৃথক পৃথক পৰোক্ষ আলোচনাত মিলিত হৈছিল ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে বিদেশ মন্ত্ৰী ৰুবিঅ’ই ট্ৰাম্পে সাধাৰণ পৰিষদৰ বাবে নিউয়ৰ্কত থকাৰ সময়ত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ানৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ইচ্ছুক বুলি কয় ।

এনবিচিৰ ‘টুডে’ অনুষ্ঠানত ৰুবিঅ’ই কয় যে এইজন ৰাষ্ট্ৰপতি যিয়ে বেছিভাগ যিকোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ইচ্ছুক কাৰণ তেওঁৰ মতে সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰিলে মানুহৰ সৈতে কথা পতাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ তেওঁ কয়, "তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি তেওঁলোকৰ কথাত সদায় একমত হ'ব, কিন্তু ই প্ৰয়োজনীয় ৷"

মঙলবাৰে ট্ৰাম্পে উপসাগৰীয় সহযোগিতা পৰিষদৰ (জিচিচি) দেশ – বাহৰেইন, কুৱেইট, ওমান, কাটাৰ, চৌদি আৰব আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ লগতে জৰ্ডানৰ নেতা আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ ইৰাণৰ সৈতে যুদ্ধত আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷

সাধাৰণ পৰিষদত দিয়া ভাষণত ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ সৈতে যুদ্ধ আগবঢ়াই নিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ পক্ষ লৈ কয় যে তেওঁ সাহস প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বিপৰীতে আন নেতাসকলে দ্বিধাবোধ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ইছলামিক ৰিপাব্লিকক হৰমুজ জলদ্বীপ সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰ মুকলি কৰি আলোচনাৰ মেজলৈ ঘূৰি আহি সংঘাতৰ অন্ত পেলাবলৈ আহ্বান জনায় ৷

লগতে পঢ়ক : ৰাছিয়া আৰু ইৰাণ নিষেধাজ্ঞা আইনক অনুমোদন ট্ৰাম্পৰ; ভাৰত আৰু চীনৰ ওপৰত ১০০% শুল্ক আৰোপৰ ভাবুকি

মধ্যপ্ৰাচ্যত পুনৰ যুদ্ধৰ দামামা: আমেৰিকাৰ আক্ৰমণত ইৰাণত নিহত ১১, আমেৰিকাৰ ঘাটিত প্ৰত্যাক্ৰমণ

ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে অধিক আক্ৰমণৰ প্ৰস্তুতি ট্ৰাম্পৰ

Last Updated : September 23, 2026 at 8:58 AM IST

TAGGED:

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদ
ইৰাণ আমেৰিকা যুদ্ধ
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধ
UN GENERAL ASSEMBLY TRUMP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.