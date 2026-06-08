ETV Bharat / international

ইৰাণৰ সৈতে ‘চুক্তি কৰাৰ’ বাহিৰে নেতান্যাহুৰ ওচৰত ‘কোনো উপায় নাই’ : ড’নাল্ড ট্ৰাম্প

ইৰাণে ইজৰাইলৰ ওপৰত বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰাত ক্ষুব্ধ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প ৷

WEST ASIA CONFLICT
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধ পুনৰ অধিক সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে ৷ ইৰাণে দেওবাৰৰ পৰা সোমবাৰৰ নিশা ভিতৰত ইজৰাইললৈ কেইবাটাও মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে । এপ্ৰিল মাহত সমসাময়িক যুদ্ধবিৰতিৰ যুদ্ধবিৰতি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত এইটোৱেই আছিল প্ৰথম এনে আক্ৰমণ । ইয়াৰ ফলত যুদ্ধ আৰু যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে মধ্যস্থতাকাৰী প্ৰচেষ্টা জটিল হৈ পৰিছে।

ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰচাৰকে এই উৎক্ষেপণ নিশ্চিত কৰে আৰু ইৰাণে ইয়াৰ সঁহাৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ নিজৰ পশ্চিম অংশৰ আকাশমাৰ্গ বন্ধ কৰি দিয়ে । ইফালে, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত যিকোনো চুক্তি গ্ৰহণ কৰাৰ বাহিৰে আন উপায় নাথাকিব ৷

দেওবাৰে ফাইনেন্সিয়েল টাইমছৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ট্ৰাম্পে কয়, "তেওঁৰ হাতত কোনো বিকল্প নাথাকিব ৷ মই সিদ্ধান্ত লওঁ ৷ মই সকলো সিদ্ধান্ত লওঁ ৷ তেওঁ (নেতান্যাহুৱে) সিদ্ধান্ত লোৱা নাই ৷"

ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে লগতে কয় ইৰাণৰ আক্ৰমণে আমেৰিকা-ইৰাণৰ আলোচনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ইচ্ছাত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে ৷ ট্ৰাম্পে কয় যে এই চুক্তিত ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ৷

ইৰাণে ইজৰাইলৰ ওপৰত বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰাৰ ঠিক পিছতেই ট্ৰাম্পে এই মন্তব্য কৰে ৷ টাইমছ অৱ ইজৰাইলৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, আমেৰিকাৰ এজন বিষয়াই এক্সিয়াছক জনাইছে যে নেতান্যাহুৱে ট্ৰাম্পৰ সৈতে কথা পাতিছিল আৰু ইৰাণৰ মিছাইল আক্ৰমণৰ প্ৰতি সঁহাৰি নিদিবলৈ কৈছিল ৷

দেওবাৰৰ পৰা সোমবাৰৰ ভিতৰত ইৰাণে নিশা ইজৰাইলৰ ওপৰত মিছাইল নিক্ষেপ কৰে ৷ ৮ এপ্ৰিলৰ যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত এইটোৱেই আছিল ইৰাণৰ প্ৰথমটো মিছাইল আক্ৰমণ ৷ ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে কয়, "ইৰাণৰ পৰা ইজৰাইললৈ মিছাইল নিক্ষেপ কৰাৰ ধৰা পৰাৰ পাছত দেশৰ কেইবাটাও অঞ্চলত চাইৰেন বজোৱা হয় ৷ আইডিএফে ইৰাণৰ পৰা ইজৰাইলৰ ফালে নিক্ষেপ কৰা মিছাইল চিনাক্ত কৰে ৷ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই এই ভাবুকি ৰোধ কৰিবলৈ কাম কৰি আছে ৷"

ইউৰো নিউজৰ তথ্য অনুসৰি এই আক্ৰমণত এতিয়ালৈকে কোনো লোকৰ মৃত্যু বা ক্ষয়-ক্ষতিৰ খবৰ পোৱা নাই ৷ ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাই নিশ্চিত কৰিছে যে ইৰাণৰ পৰা ইজৰাইলৰ ফালে মিছাইল নিক্ষেপ কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই এই ভাবুকি ৰোধ কৰিবলৈ সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে, আৰু হোম ফ্ৰন্ট কমাণ্ডে জনসাধাৰণৰ বাবে সুৰক্ষাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷

আইডিএফে এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "আইডিএফে ধৰা পেলাইছে যে ইৰাণৰ পৰা ইজৰাইল ৰাষ্ট্ৰৰ ভূখণ্ডৰ ফালে মিছাইল নিক্ষেপ কৰা হৈছিল ৷ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই এই ভাবুকি ৰোধ কৰিবলৈ কাম কৰি আছে ৷ যোৱা কেইমিনিটমানত হোম ফ্ৰণ্ট কমাণ্ডে প্ৰাৰম্ভিক নিৰ্দেশনা পোনপটীয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ মোবাইল ফোনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷"

ইজৰাইলে টেহৰাণে এই আক্ৰমণ কৰি ‘ডাঙৰ ভুল’ কৰাৰ দাবী কৰে । ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীৰ মতে, মুঠ ১১টা ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল, যিবোৰ বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই । ইজৰাইলৰ সেনাৰ মুৰব্বী লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ইয়াল জমিৰে কয় যে অনুমতি পোৱাৰ লগে লগে সেনাই ‘শত্ৰুৰ ওপৰত শক্তিশালী আক্ৰমণ’ চলাব।

লগতে পঢ়ক : ইৰাণ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰস্তাৱ গৃহীত আমেৰিকাৰ সদনৰ, জোকাৰণিৰ সন্মুখীন ট্ৰাম্প

যুদ্ধ বিৰতিৰ মাজতে পুনৰ ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ

মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধ : মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপত ড’নাল্ড ট্ৰাম্প, আৰম্ভ ‘প্ৰজেক্ট ফ্ৰিডম’

TAGGED:

বেঞ্জামিন নেতান্যাহু
ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
ইটিভি ভাৰত অসম
ইৰাণ ইজৰাইল আমেৰিকাৰ যুদ্ধ
WEST ASIA CONFLICT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.