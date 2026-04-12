ইৰাণ-আমেৰিকাৰ যুদ্ধবিৰতি চুক্তি হোৱা নোহোৱাক লৈ চিন্তিত নহয় ট্ৰাম্প

ইৰাণ-আমেৰিকাৰ যুদ্ধবিৰতি চুক্তি হোৱা নোহোৱাক লৈ চিন্তিত নহয় ট্ৰাম্প
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত জয়ী হোৱাৰ পুনৰ দাবী কৰিলে ট্ৰাম্পে । চুক্তিক লৈও বিশেষ চিন্তা নাই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ।
Published : April 12, 2026 at 7:33 PM IST
ৱাশ্বিংটন(আমেৰিকা): অনিশ্চয়তাত ইজৰাইল-ইৰাণৰ যুদ্ধবিৰতি চুক্তি । কাৰণ পাকিস্তানৰ মধ্যস্থতাত ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধিৰ আলোচনা অব্যাহত আছে যদিও এতিয়ালৈ কোনো ফলাফল ওলোৱা নাই । ইছলামাবাদত আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে নেতৃত্ব দি ইৰাণৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে ।
তাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে শনিবাৰে কয় যে পাকিস্তানত আমেৰিকা-ইৰাণৰ আলোচনাৰ ফলাফল কি হ'ব তাক লৈ তেওঁ চিন্তিত নহয় । তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয়, ‘‘এই যুদ্ধত আমেৰিকাই জয়ী হৈছে । সাংবাদিকৰ আগত ট্ৰাম্পে কয়, "আমাৰ চুক্তি হওঁক বা নহওঁক মোৰ চিন্তা নাই । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আমি জয়ী হৈছোঁ ।"
Trump on #Iran: We're negotiating whether we make a deal or not, makes no difference to me. The reason is because we've won. #IranWar pic.twitter.com/EfKgCT4wK3— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 11, 2026
ট্ৰাম্পে লগতে কয়, ‘‘আমি ইৰাণৰ সৈতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ । আমি যিকোনো প্ৰকাৰে জয়ী হ’ম । আমি তেওঁলোকক সামৰিকভাৱে পৰাস্ত কৰিছোঁ ।’’ পাকিস্তানৰ ৰাজধানী ইছলামবাদত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ নেতৃত্বত ইৰাণৰ সৈতে আলোচনা কৰি থকাৰ মাজতে ট্ৰাম্পে এই মন্তব্য কৰিছে ।
ট্ৰাম্পে আমেৰিকাৰ সেনাৰ উদ্ধৃতিৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি কয় যে আমেৰিকাৰ নৌ-সেনাৰ যুদ্ধ জাহাজবোৰে শনিবাৰে উপসাগৰখনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰৱেশদ্বাৰ হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে । অৱশ্যে ইৰাণে এই দাবী অস্বীকাৰ কৰিছে ।
ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘আমাৰ মাইনছুইপাৰ তাত আছে । আমি হৰমুজ প্ৰণালী মুকলি কৰি আছোঁ । আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ নকৰিলেও প্ৰণালী মুকলি কৰি দিম ৷ কাৰণ বিশ্বৰ আন বহু দেশ আছে যিয়ে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে যিবোৰে হয়তো ভয় কৰে নহ'লে দুৰ্বল বা কৃপণ ।’’
ট্ৰাম্পে পুনৰ নাটোৰ সহযোগী দেশসমূহৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "যুদ্ধৰ সময়ত আমাক নাটোৱে সহায় কৰা নাছিল, যিটো মই আপোনালোকক ক’ব পাৰোঁ ।"
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি দেওবাৰে ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত পাকিস্তানত অনুষ্ঠিত আলোচনা চুক্তি অবিহনে সমাপ্ত হৈছে । আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা অত্যধিক দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে । ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ইছমাইল বাকাইয়ে অৱশ্যে কৈছে যে কূটনীতি কেতিয়াও শেষ নহয় ।
