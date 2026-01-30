ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি আশা প্ৰকাশ ট্ৰাম্পৰ

ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি আশা প্ৰকাশ ট্ৰাম্পৰ
অসংখ্য আমেৰিকাৰ ঘাটি ইৰাণৰ মধ্যম দূৰত্বৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ পৰিসৰত আছে বুলি সকীয়নি ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল মহম্মদ আক্ৰামিনিয়াৰ ।
Published : January 30, 2026 at 2:18 PM IST
পেৰিছ (ফ্ৰান্স): আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত শেহতীয়াকৈ চলি থকা সংঘাতৰ মাজতেই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আশা কৰিছে । ইৰাণে আমেৰিকাৰ ঘাটি আৰু বিমানবাহী জাহাজত আক্ৰমণ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ সময়তেই বৃহস্পতিবাৰে দেশখনৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি আশা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ ইৰাণৰ সৈতে কথা পাতিছে । ইতিমধ্য়ে আমেৰিকাই এই অঞ্চলটোলৈ বৃহৎ নৌসেনা বাহিনী প্ৰেৰণ কৰিছে । তেহৰাণৰ বাবে পূৰ্বৰ সতৰ্কবাণীৰ সময় 'সমাপ্ত' হোৱাৰ পিছত সামৰিক অভিযান এৰাই চলাৰ সম্ভাৱনা মুকলি কৰি ৰাখিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে । ইৰাণৰ সৈতে আলোচনা হ’ব নেকি বুলি সোধাত ট্ৰাম্পে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "মোৰ ইয়াৰ পৰিকল্পনা আছিল আৰু পৰিকল্পনা কৰিছো ।"
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নী মেলানিয়াৰ বিষয়ে এখন তথ্যচিত্ৰৰ প্ৰিমিয়াৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত ট্ৰাম্পে লগতে কয়,"আমাৰ এটা গোট ইৰাণলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু আশা কৰো আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিব ।" ইপিনে, ব্ৰাছেলছ আৰু ৱাশ্বিংটনে এই সপ্তাহত নিজৰ মন্তব্য় কৰাৰ লগতে ইৰাণে তীব্ৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে । তেনে সময়তে এই অঞ্চলটোত বিধ্বংসী পৰিণতিত হ’ব পৰা সংকটৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পাৰমাণৱিক আলোচনাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুৰব্বী এণ্টনিঅ’ গুটেৰেছে ।
ইৰাণৰ এগৰাকী সামৰিক মুখপাত্ৰই সকীয়াই দিছে যে আমেৰিকাৰ যিকোনো পদক্ষেপৰ প্ৰতি তেহৰাণৰ সঁহাৰি সীমিত নহ’ব,যিদৰে যোৱা বছৰৰ জুনত আমেৰিকাৰ বিমান আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰই ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ চুটি বিমান যুদ্ধত চমুকৈ যোগদান কৰিছিল । অৱশ্য়ে ই এক নিৰ্ণায়ক সহাৰি হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি 'তৎক্ষণাত প্ৰদান কৰা' বুলি কয় ইৰাণৰ সামৰিক মুখপাত্ৰ এগৰাকী ।
ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল মহম্মদ আক্ৰামিনিয়াই ৰাজ্যিক টেলিভিছনত কয়, "আমেৰিকাৰ বিমানবাহী জাহাজসমূহৰ 'গুৰুতৰ দুৰ্বলতা' আছে ।" তেওঁ পুনৰ কয়, "উপসাগৰীয় অঞ্চলত থকা অসংখ্য আমেৰিকাৰ ঘাটি আমাৰ মধ্যম দূৰত্বৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত আছে ।"
ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল মহম্মদ আক্ৰামিনিয়াই কয়,"যদিহে আমেৰিকানসকলে এনে ভুল কৰে, তেন্তে ই নিশ্চিতভাৱে ট্ৰাম্পে কল্পনা কৰা ধৰণে উন্মোচিত নহ’ব । ক্ষিপ্ৰ গতিত অভিযান চলোৱা আৰু তাৰ পিছত দুঘণ্টাৰ পিছত অভিযান শেষ হোৱা বুলি টুইট কৰা নহ'ব ।" ৰাষ্ট্ৰসমূহে আমেৰিকাৰ সামৰিক স্থানসমূহক আতিথ্য প্ৰদান কৰা উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ এগৰাকী বিষয়াই এএফপিক কয় যে ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণৰ আশংকা অতি স্পষ্ট হৈ পৰিছে । বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ই অঞ্চলটোক বিশৃংখলতাৰ মাজলৈ লৈ যাব । ই কেৱল অঞ্চলটোৰ বাবেই নহয়, আমেৰিকাত অৰ্থনীতিত আঘাত হানিব । তেল আৰু গেছৰ মূল্য আকাশলংঘী হ’ব বুলিও কয় বিষয়াগৰাকীয়ে ।
ৰক্তক্ষয়ী প্ৰতিবাদ :
কাটাৰ নিউজ এজেন্সীয়ে (কিউএনএ) প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি কাটাৰৰ নেতা শ্বেখ তামিম বিন হামাদ অল থানী আৰু ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানে উত্তেজনা প্ৰশমিত আৰু সুস্থিৰতা স্থাপনৰ বাবে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
আনহাতে, ইউৰোপীয় সংঘই শেহতীয়াকৈ গণ প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে ভয়াৱহ দমন চলোৱাৰ বাবে ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছক 'সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন' বুলি আখ্য়া দি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে । ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মুৰব্বী উৰ্ছুলা ভন ডেৰ লেয়েনে কয়, ‘সন্ত্রাসবাদী’ সঁচাকৈয়ে আপুনি নিজৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতিবাদক তেজেৰে ৰাঙলী কৰিছে ।"
যদিও বহুলাংশে প্ৰতীকী, ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ এনে সিদ্ধান্তৰ পিচতেই তেহৰাণে এই সন্দৰ্ভত সতৰ্কবাণী শুনাইছে । ইৰাণৰ সেনাই ইউৰোপীয় সংঘৰ অযুক্তিকৰ, দায়িত্বহীন আৰু ক্ষোভৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কাৰ্যক সমালোচনা কৰিছে । অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে ব্লকটোৱে তেহৰাণৰ প্ৰধান শত্ৰু আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ আজ্ঞাবাহী বাবেই কাম কৰিছে । ইৰাণৰ বিষয়াসকলে শেহতীয়াকৈ প্ৰতিবাদৰ ঢৌৰ বাবে দুয়োখন দেশক দোষাৰোপ কৰিছে । অধিকাৰ সংগঠনসমূহে জনোৱা মতে, প্ৰতিবাদৰ সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে হাজাৰ হাজাৰ লোকক হত্য়া কৰিছে ।ইয়াৰ ভিতৰত আছে আই আৰ জি চি -তেহৰাণৰ সেনাৰ মতাদৰ্শগত শাখা ।
প্ৰতিশোধৰ ভয়ত নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত এগৰাকী নাগৰিকে কয়, "মই ভাবো যুদ্ধখন অনিবাৰ্য আৰু পৰিৱৰ্তন হ'বই লাগিব । ই বেয়াৰ বাবেও হ'ব পাৰে বা ভাল হ'ব পাৰে । মই নিশ্চিত নহয় । মই যুদ্ধৰ পক্ষত নহয় । মই মাত্ৰ বিচাৰো যে এনেকুৱা কিবা এটা হওক যাৰ ফলত কিবা এটা ভাল হ'ব ।" উত্তৰ তেহৰাণৰ বাসিন্দা ২৯ বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাই এএফপিক কয়, “মই বিশ্বাস কৰো যে জীৱনৰ উচ্চ-নিম্ন আছে আৰু আমি এতিয়া আটাইতকৈ নিম্ন স্তৰত আছো ।”
উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে আৰম্ভ হোৱা আৰু ৮ আৰু ৯ জানুৱাৰীত শিখৰত উপনীত হোৱা চৰকাৰ বিৰোধী বিক্ষোভত প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হ’লে সামৰিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ভাবুকি দিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে । অৱশ্য়ে তেওঁৰ অধিক শেহতীয়া বক্তব্যই ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীলৈ ধাৱমান হৈছে, যিটো পশ্চিমীয়া দেশসমূহে বিশ্বাস কৰে যে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে পাৰমাণৱিক বোমা নিৰ্মাণ ।
বুধবাৰে তেওঁ কয় যে তেহৰাণে চুক্তি কৰিবলৈ সময় শেষ হৈছে আৰু সোমবাৰে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ জলসীমাত উপস্থিত হোৱা আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ আক্ৰমণাত্মক গোটটোৱে ইৰাণক আঘাত কৰিবলৈ 'সাজু, ইচ্ছুক আৰু সক্ষম'। ইপিনে, ৰাজধানী তেহৰাণত কৰ্তৃপক্ষৰ বাৰ্তাক শক্তিশালী কৰিবলৈ এখন বিশাল পোষ্টাৰত আমেৰিকাৰ এখন বিমানবাহী জাহাজ ধ্বংস হোৱা দেখা গৈছে ।