ইউৰোপীয় সংঘৰ ওপৰত অধিক শুল্ক আৰোপৰ সকীয়নি ট্ৰাম্পৰ

ইউৰোপীয় সংঘৰ ওপৰত অধিক শুল্ক আৰোপৰ সকীয়নি ট্ৰাম্পৰ
৪ জুলাইৰ ভিতৰত বাণিজ্যিক চুক্তিত অনুমোদন নজনালে আমেৰিকাই ইউৰোপীয় সংঘৰ ওপৰত অধিক শুল্ক আৰোপ কৰিব ।
Published : May 8, 2026 at 4:03 PM IST
ৱাশ্বিংটন : শুল্কৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্প পুনৰ কঠোৰ হৈছে । এইবাৰ ২৭ খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰে গঠিত ইউৰোপীয় সংঘক ট্ৰাম্পে সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে ট্ৰাম্পে বাণিজ্যিক চুক্তিত অনুমোদন দিবলৈ ইউৰোপীয় সংঘক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে । তেওঁ কয় যে যোৱা বছৰৰ বাণিজ্যিক চুক্তিত অহা ৪ জুলাইৰ ভিতৰত অনুমোদন নিদিলে ইউৰোপীয় সংঘৰ সামগ্ৰীত অধিক শুল্ক আৰোপ কৰা হ'ব । যোৱা শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইউৰোপীয় সংঘৰ অটো-মোবাইল সামগ্ৰীসমূহে এই সপ্তাহৰ পৰা ২৫ শতাংশৰ অধিক শুল্কৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি কোৱাৰ পিছতে বাণিজ্যিক চুক্তি সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পে এই ঘোষণা কৰে ।
ইউৰোপীয় সংঘৰ সভানেত্ৰী উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েনৰ সৈতে হোৱা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তালাপৰ পিছতে ট্ৰাম্পে এই সকীয়নি প্ৰদান কৰে । ট্ৰাম্পে এই বাৰ্তালাপক অতি ভাল বুলি অভিহিত কৰিছে যদিও তেওঁ বাণিজ্যিক চুক্তিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । ইউৰোপীয় সংসদে যোৱা বছৰৰ বাণিজ্যিক চুক্তি এতিয়াও চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমেৰিকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়ে এই চুক্তিত আৰু অধিক জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিছে । ৰায় অনুসৰি ইউৰোপীয় সংঘক আলোচনাত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰাৰম্ভিক শুল্ক আৰোপ কৰিবলৈ ট্ৰাম্পৰ অৰ্থনৈতিক জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰাৰ আইনী কৰ্তৃত্বৰ অভাৱ আছে ।
ট্ৰাম্পে পোষ্টটোত লিখিছে, "এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যে ইউৰোপীয় সংঘই চুক্তিখনৰ নিজৰ পক্ষটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব আৰু চুক্তি অনুসৰি তেওঁলোকৰ শুল্ক শূন্যলৈ কৰ্তন কৰিব ! মই তেওঁলোকক আমাৰ দেশৰ ২৫০ বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱসলৈ সময় দিবলৈ সন্মত হৈছোঁ নহ'লে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁলোকৰ শুল্ক তাৎক্ষণিকভাৱে বহু ওপৰলৈ উঠি যাব ।"
অৱশ্যে পোষ্টটোৰ দ্বাৰা স্পষ্ট নহয় যে ট্ৰাম্পে ইউৰোপীয় সংঘৰ সকলো সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্কৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে নেকি ? নে পূৰ্বে উল্লেখ কৰাৰ দৰে কেৱল অটো-মোবাইল সামগ্ৰীৰ ওপৰত হে প্ৰযোজ্য হ'ব । তেওঁৰ শেহতীয়া মন্তব্যই ইংগিত দিছে যে তেওঁ ইউৰোপীয় সংসদক চুক্তিখনত অনুমোদন জনাবলৈ আৰু কেইবা সপ্তাহৰ সময় দি ইউৰোপীয় সংঘৰ অটো-মোবাইল সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত বৃদ্ধিৰ পূৰ্বৰ ভাবুকিৰ পৰা পিছুৱাই যাব পাৰে ।
চুক্তিৰ মূল চৰ্ত অনুসৰি ইউৰোপীয় সংঘৰ পৰা আমদানি কৰা বেছিভাগ সামগ্ৰীৰ ওপৰত আমেৰিকাই ১৫ শতাংশ কৰ ল'ব । কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছৰে পৰা প্ৰশাসনে বাণিজ্যিক ভাৰসাম্যহীনতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ সমস্যাৰ তদন্ত কৰাৰ সময়তে ১০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে হেৰুওৱা ৰাজহৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে নতুন শুল্ক আৰোপ কৰা ।
