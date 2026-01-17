পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মই ১ কোটি মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলোঁ : ট্ৰাম্প
ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাম্পে মধ্যস্থতা কৰা বুলি বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে ।
Published : January 17, 2026 at 10:41 AM IST
ৱাশ্বিংটন (আমেৰিকা) : ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ দাবীত অটল আছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্প । ট্ৰাম্পে নিজেই পুনৰ এবাৰ এই যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ কৃতিত্ব লৈছে । শুকুৰবাৰে ট্ৰাম্পে কয় যে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফে কমেও এক কোটি লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছে । চাউডাৰ্ণ বলিভাৰ্ডৰ নাম সলনি কৰি ড'নাল্ড জে ট্ৰাম্প বলিভাৰ্ড ৰখাৰ সময়ত তেওঁ এই মন্তব্য কৰে ।
তেওঁ কয়, "এবছৰত আমি ৮ টা শান্তি চুক্তি কৰি গাজাত যুদ্ধৰ অন্ত পেলালোঁ । মধ্যপ্ৰাচ্যত আমি শান্তি আনিছো...আমি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰি দিলোঁ, দুই পাৰমাণৱিক ৰাষ্ট্ৰ...পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে কমেও এক কোটি লোকক ৰক্ষা কৰিলে আৰু সেয়া আচৰিত আছিল ।"
যোৱা বছৰৰ ১০ মে'ৰ পৰা বহুবাৰ একেধৰণৰ দাবী কৰি ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁৰ হেঁচাতে পাৰমাণৱিক শক্তি থকা চুবুৰীয়া দুয়োখন দেশৰ মাজত শান্তিৰ বাতাবৰণ আহিছিল । যাৰ বাবে তেওঁ শান্তিৰ নোবেল বঁটাৰ বাবেও নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ।
কাৰাকাছত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণৰ প্ৰায় দুসপ্তাহৰ পাছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে বহু প্ৰত্যাশিত বৈঠকৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে ভেনিজুৱেলাৰ বিৰোধী নেত্ৰী তথা নোবেল বঁটা বিজয়ী মাৰিয়া ক'ৰিনা মাচাডোৱে কয় যে তেওঁ হোৱাইট হাউছত ট্ৰাম্পক শান্তিৰ নোবেল বঁটাৰ পদক প্ৰদান কৰিছে আৰু এই পদক্ষেপক ভেনিজুৱেলাৰ স্বাধীনতা আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি তেওঁৰ সমৰ্থনৰ স্বীকৃতি বুলি অভিহিত কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পেও সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত মাচাডোৰ এই আগ্ৰহক স্বীকাৰ কৰি ইয়াক 'পাৰস্পৰিক সন্মানৰ এক আচৰিত ইংগিত' বুলি অভিহিত কৰে আৰু পদকৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জনায় । কিন্তু নৰৱেৰ নোবেল কমিটী আৰু নৰৱেৰ নোবেল ইনষ্টিটিউটৰ বক্তব্য অনুসৰি এবাৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰাৰ পিছত ইয়াক প্ৰত্যাহাৰ, ভাগ-বতৰা বা আন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি আৰু এই সিদ্ধান্ত স্থায়ী আৰু অনিৰ্দিষ্টকাললৈ কাৰ্যকৰী হৈ থাকে ।
ট্ৰাম্পৰ ধাৰাবাহিক দাবী অব্যাহত থকাৰ সময়তে মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতে পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিসমূহক লক্ষ্য কৰি অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত দুয়োখন দেশৰ মাজত পোনপটীয়াকৈ শান্তিৰ চুক্তি হৈছিল । তাত তৃতীয় পক্ষ জড়িত নাছিল বুলি ভাৰতে কৈ আহিছে । ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত জম্মু-কাশ্মীৰত সংঘটিত হোৱা পেহেলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।
ভাৰতীয় বিষয়াসকলৰ মতে পাকিস্তানৰ সামৰিক অভিযান সঞ্চালক প্ৰধানেহে ১০ মে'ত ভাৰতীয় পক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল । তাৰ পিছত যুদ্ধবিৰতিৰ ওপৰত সহমতত উপনীত হয় ।
