পাকিস্তান আৰু ভাৰতত যুদ্ধ চলি আছিল, মইহে সমাপ্ত কৰোঁ: ৭০ বাৰ ক'লে ট্ৰাম্পে

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে কয় যে কম্বোডিয়া আৰু থাইলেণ্ড পুনৰ যুদ্ধত লিপ্ত হৈছে আৰু 'কাইলৈ' তেওঁ দেশ দুখনলৈ ফোন কৰিব ।

ড'নাল্ড ট্ৰাম্প (AP)
Published : December 10, 2025 at 2:10 PM IST

পেনছিলভেনিয়া : ভাৰত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ কৰাত ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল । এই কথা পুনৰ দোহাৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে । ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত 'যুদ্ধ চলি আছিল' আৰু তেওঁ দুয়োখন পাৰমাণৱিক শক্তি সম্পন্ন প্ৰতিবেশী দেশৰ মাজৰ সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱা বুলি পূৰ্বতে কৰা দাবীৰ পুনৰাবৃত্তি কৰে । উল্লেখ্য যে ট্ৰাম্পে এতিয়ালৈকে প্ৰায় ৭০ বাৰ এই দাবী পুনৰাবৃত্তি কৰিছে যে তেওঁ মে’ মাহত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সংঘাত বন্ধ কৰি দিছিল ।

মঙলবাৰে পেনছিলভেনিয়াৰ মাউণ্ট পকোনোত অৰ্থনীতিৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত এক সমাবেশত সমৰ্থকসকলক দিয়া ভাষণত ট্ৰাম্পে কয়, ‘১০ মাহত মই কছ’ভ’ (আৰু) ছাৰ্বিয়া, পাকিস্তান আৰু ভাৰতকে ধৰি আঠখন যুদ্ধৰ অন্ত পেলাইছিলোঁ, তেওঁলোকে যুদ্ধলৈ আগবাঢ়িছিল । ইজৰাইল আৰু ইৰাণ, ইজিপ্ত আৰু ইথিওপিয়া.... আৰ্মেনিয়া আৰু আজাৰবাইজানো ইয়াত আছে ।"

উল্লেখ্য যে ২২ এপ্ৰিলৰ পহলগাম আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ হিচাপে পাকিস্তান আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আন্তঃগাঁথনি লক্ষ্য কৰি ভাৰতে যোৱা ৭ মে’ত অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ আৰম্ভ কৰিছিল ।

চাৰিদিন ধৰি সীমাৰ সিপাৰৰ তীব্ৰ ড্ৰ'ণ আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ অন্তত সংঘাতৰ অন্ত পেলাবলৈ ১০ মে’ত ভাৰত আৰু পাকিস্তানে এক বুজাবুজিত উপনীত হয় । সংঘাত সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তৃতীয় পক্ষৰ হস্তক্ষেপ ভাৰতে ধাৰাবাহিকভাৱে অস্বীকাৰ কৰি আহিছে । ইফালে, ট্ৰাম্পে কয় যে কম্বোডিয়া আৰু থাইলেণ্ডে পুনৰ যুদ্ধত লিপ্ত হৈছে আৰু 'কাইলৈ' তেওঁ দেশ দুখনলৈ ফোন কৰিব ।

ট্ৰাম্পে কয়, "আৰু কোনে ক’ব পাৰে যে মই এটা ফোন কৰি থাইলেণ্ড আৰু কম্বোডিয়াৰ দৰে দুখন অতি শক্তিশালী দেশৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধ বন্ধ কৰি দিম ? তেওঁলোকে নিজৰ মাজত যুঁজিছে । কিন্তু মই এইটো কৰিম । গতিকে আমি শক্তিৰ জৰিয়তে শান্তি স্থাপন কৰি আছোঁ । আমি এইটো কৰি আছোঁ ।"

আনহাতে, অনুপ্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পে কয় যে ৫০ বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে “আমাৰ হাতত এতিয়া বিপৰীত প্ৰব্ৰজন হৈছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে অবৈধ বিদেশীসকলৰ বাবে নহয়, আমেৰিকাৰ নাগৰিকৰ বাবে অধিক চাকৰি, উন্নত মজুৰি আৰু অধিক আয়” । তেওঁ কয় যে তেওঁ আফগানিস্তান, হাইটি, ছোমালিয়া আৰু আন বহু দেশৰ দৰে 'নৰককুণ্ড'কে ধৰি 'তৃতীয় বিশ্বৰ প্ৰব্ৰজন'ৰ ওপৰত স্থায়ীভাৱে বিৰতিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

"...আমাৰ ইয়াত নৰৱে, ছুইডেনৰ কিছু মানুহ কিয় থাকিব নোৱাৰে । ডেনমাৰ্কৰ পৰাও কিছু আহক । আমালৈ কিছু মানুহ পঠিয়াবলৈ আপত্তি আছে নেকি ? আমালৈ কিছু ভাল মানুহ পঠাওক । আপত্তি আছে নেকি ? কিন্তু আমি সদায় ছোমালিয়াৰ পৰা মানুহপাওঁ, যিবোৰ ঠাই দুৰ্যোগগ্ৰস্তয়, নহয়নে ? লেতেৰা, ঘৃণনীয় অপৰাধৰ সৈতে জড়িত । তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ভাল কামটো হৈছে জাহাজৰ পিছে পিছে দৌৰা ।"

উল্লেখ্য যে যোৱা মাহত ট্ৰাম্পে কৈছিল যে তেওঁ 'তৃতীয় বিশ্বৰ সকলো দেশ'ৰ পৰা প্ৰব্ৰজন 'স্থায়ীভাৱে বন্ধ' কৰিব আৰু 'নিৰাপত্তাৰ বিপদ' হোৱা বিদেশী নাগৰিকক বিতাড়িত কৰিব । কাৰণ তেওঁৰ প্ৰশাসনে আফগান নাগৰিক ৰহমানুল্লাহ লাকানৱালে নেশ্যনেল গাৰ্ডৰ এজন সদস্যক হত্যা কৰাৰ পিছত অনুপ্ৰৱেশৰ বিৰুদ্ধে দমন তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।

আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব আৰু ইমিগ্ৰেচন সেৱাই নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি ১৯ খন অতি বিপজ্জনক দেশৰ পৰা অহা বিদেশীক পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত “ঋণাত্মক, দেশ-নিৰ্দিষ্ট কাৰক” বিবেচনা কৰাৰ অনুমতি দিয়ে ।

এই দেশসমূহ হ’ল আফগানিস্তান, বাৰ্মা, বুৰুণ্ডি, চাড, কংগো ৰিপাব্লিক, কিউবা, ইকুৱেটৰিয়েল গিনি, ইৰিত্ৰিয়া, হাইটি, ইৰাণ, লাওছ, লিবিয়া, ছিয়েৰা লিয়ন, ছোমালিয়া, চুডান, ট’গো, তুৰ্কমেনিস্তান, ভেনিজুৱেলা আৰু য়েমেন ।

চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত জাৰি কৰা ঘোষণাত ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰা ভ্ৰমণ নিষেধাজ্ঞাৰ আওতাত এইবোৰ দেশেই আছিল । "বিদেশী সন্ত্ৰাসবাদী আৰু অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ ভাবুকিৰ পৰা আমেৰিকাক ৰক্ষা কৰিবলৈ বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা" ঘোষণাই এই দেশসমূহৰ নাগৰিকসকলৰ আমেৰিকাত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আৰু সীমিত কৰে আৰু অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু অনা-অনুপ্ৰৱেশকাৰী উভয়ৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য আছিল ।

