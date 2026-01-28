পুনৰ এবাৰ ইৰাণক ভাবুকি ট্ৰাম্পৰ; মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দিশে আগুৱাই গৈছে আমেৰিকান নৌসেনা
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে থকা কঠোৰ স্থিতি পুনৰবাৰ দোহাৰি ট্ৰাম্পে কয় যে নৌসেনা আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে যুদ্ধৰ অন্ত পৰিব লাগিব ।
Published : January 28, 2026 at 5:37 PM IST
আইঅ’ৱা(আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ): আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে আইঅ’ৱাত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ কঠোৰ স্থিতি পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰে । ট্ৰাম্পে সামৰিক হেঁচা আৰু তেহৰাণৰ সৈতে আলোচনাৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ কিয়নো প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আঞ্চলিক নিৰাপত্তাৰ ওপৰত দমন কৰা কাৰ্যক লৈ অব্যাহত আছে উত্তেজনা ।
মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ বৃহৎ সামৰিক শক্তিৰ উত্থানৰ কথা আঙুলিয়াই দি ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘বৰ্তমান আন এখন ধুনীয়া আৰ্মাডা ইৰাণৰ ফালে ৰূপৱতীভাৱে যাত্ৰা কৰি আছে । গতিকে চাওঁ । আশা কৰোঁ তেওঁলোকে চুক্তি কৰিব । প্ৰথমবাৰতেই তেওঁলোকে চুক্তি কৰিব লাগিছিল ।’’
এক্সিয়াছৰ সৈতে হোৱা এক সুকীয়া সাক্ষাৎকাৰতো একেটা কথাকে ট্ৰাম্পে প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ য’ত ট্ৰাম্পে কৈছিল যে ইৰাণৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে । তেওঁ কয় যে তেওঁ আমেৰিকাৰ বৃহৎ সামৰিক বাহিনীক মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু কয় যে তেহৰাণ কূটনৈতিক সমাধানৰ বাবে মুকলি হ’ব পাৰে।
তেওঁ কয় যে তেওঁ আমেৰিকাৰ বৃহৎ সামৰিক সম্পত্তি মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু কয় যে তেহৰাণ কূটনৈতিক সমাধানৰ বাবে সাজু হ’ব পাৰে ।
ক্ষমতা আৰু আলোচনাৰ মাজৰ ব্যৱধান আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰি ট্ৰাম্পে এক্সিয়াছক কয়, ‘‘ইৰাণৰ কাষত আমাৰ এটা ডাঙৰ আৰ্মাডা আছে, ভেনিজুৱেলাতকৈও ডাঙৰ ৷ লগতে কয় যে তেহৰাণৰ বিষয়াসকলে বাৰে বাৰে আলোচনাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁলোকে চুক্তি কৰিব বিচাৰে, মই জানো । কেইবাবাৰো ফোন কৰিছে, কথা পাতিব বিচাৰে ।’’
সাক্ষাৎকাৰৰ পিছত আমেৰিকাৰ এজন শীৰ্ষ বিষয়াই সাংবাদিকৰ আগত কয় যে যদি ইৰাণে স্পষ্ট চৰ্তত কথা পাতিবলৈ ইচ্ছুক, তেন্তে আমেৰিকা আলোচনাৰ বাবে সাজু । ‘‘ইজৰাইলৰ দ্য টাইমছত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইৰাণৰ ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনাৰ বাবে সাজু । যদি তেওঁলোকে আমাৰ কাষ চাপিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে জানে যে চৰ্ত কি, তেন্তে আমি আলোচনা কৰিম ।’’ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ৷
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে আমেৰিকাৰ বিশেষ দূত ষ্টিভ উইটকফে যিকোনো চুক্তিৰ বাবে প্ৰশাসনে প্ৰয়োজনীয় বুলি মানি চলা চৰ্তসমূহৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ইউৰেনিয়াম সমৃদ্ধিত নিষেধাজ্ঞা, পূৰ্বতে সমৃদ্ধ ইউৰেনিয়াম আঁতৰোৱা, ইৰাণৰ দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ মজুতত সীমাবদ্ধতা, আঞ্চলিক প্ৰক্সি বাহিনীৰ সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰা আদি অন্যতম । তেহৰাণে আলোচনা কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলেও এই চৰ্তসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰিছে ।
ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক আন্তঃগাঁথনিৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ সামৰিক পদক্ষেপৰ কথাও ট্ৰাম্পে সদৰি কৰে । তেওঁ কয় যে জুন মাহত তিনিটা স্থানত আঘাত হানি আমেৰিকাৰ আক্ৰমণে দেশখনৰ পাৰমাণৱিক সামৰ্থ ধ্বংস কৰিছে যদিও ইৰাণৰ সমৃদ্ধি কাৰ্যসূচীত ব্যাঘাত জন্মিছেনে নাই, সেয়া স্পষ্ট নহয় ।
জুন মাহত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণৰ কথা উল্লেখ কৰি ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘২২ বছৰ ধৰি মানুহে এই কামটো কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে ।’’ ২০১৫ চনৰ পাৰমাণৱিক চুক্তিৰ পৰা আমেৰিকাক প্ৰত্যাহাৰ কৰি নিষেধাজ্ঞাৰ জৰিয়তে তেহৰাণক দুৰ্বল কৰাৰ লক্ষ্যৰে সৰ্বোচ্চ চাপ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰে এই কঠোৰ স্থিতি ।
সতৰ্কবাণীৰ পিছতো ট্ৰাম্পে এতিয়াও ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে অধিক সামৰিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ অনুমতি দিব নে নিদিয়ে সেই সিদ্ধান্ত লোৱা নাই ৷ সেই সময়ত তেওঁ পূৰ্বে চৰকাৰে প্ৰতিবাদকাৰীক হত্যা কৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও এই কাৰ্যসূচীত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু ঘটে বুলি এক্সিয়াছে প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইজৰাইলৰ দ্য টাইমছৰ মতে, এই সপ্তাহত ট্ৰাম্পে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা দলৰ সৈতে একাধিক আলোচনাত মিলিত হ’ব আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ জলসীমাত আমেৰিকাৰ আব্ৰাহাম লিংকন বিমানবাহী জাহাজ আগমনৰ পিছত সামৰিক বিকল্প বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ট্ৰাম্পে এক্সিয়াছক লগতে কয় যে যোৱা জুন মাহত ১২ দিনীয়া যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ প্ৰথমে জেৰুজালেমক আক্ৰমণৰ অনুমতি দিয়াৰ পিছতো ইজৰাইলৰ ওপৰত ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত বাধা দিছিল ৷ ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে তেওঁৰ চৰকাৰে কূটনৈতিক পদ্ধতিৰ সৈতে সামৰিক চাপৰ সংমিশ্ৰণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
