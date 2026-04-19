এপষ্টেইন ফাইলৰ পৰা মনোযোগ আঁতৰোৱাৰ দুৰ্বল প্ৰচেষ্টা ইৰাণৰ সংঘাত: কমলা হেৰিছ

আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছ (ani)
By ANI

Published : April 19, 2026 at 1:09 PM IST

ৱাশ্বিংটন: ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্য়াহুৱে আমেৰিকাক ইৰাণৰ সৈতে সামৰিক সংঘাতলৈ “টানি অনা” বুলি অভিযোগ কৰি আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাইছে আৰু ইয়াক “এপষ্টেইন ফাইল”ৰ পৰা মনোযোগ আঁতৰোৱাৰ “দুৰ্বল প্ৰচেষ্টা” বুলি অভিহিত কৰিছে ।

শনিবাৰে মিচিগান ডেম’ক্ৰেটিক উইমেনছ ককাছে আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত ভাষণ দি হেৰিছে এই শত্ৰুতাক এক যুদ্ধ হিচাপে বৰ্ণনা কৰে যিটো “আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণে নিবিচাৰে” ।

ডেট্ৰাইটত দিয়া ভাষণৰ সময়ত হেৰিছে প্ৰশাসনৰ উদ্দেশ্য আৰু অধিক তদন্ত কৰি ট্ৰাম্পে ঘৰুৱা বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ দৰে “অপাৰেচন এপিক ফিউৰী” ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

ইয়াৰ পিছত তেওঁ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বক আমেৰিকাৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত, নিৰ্দয় আৰু অযোগ্য প্ৰশাসন বুলি অভিহিত কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ নেতৃত্বৰ শৈলীৰ বিষয়ে বিস্তাৰ কৰি হেৰিছে পৰামৰ্শ দিয়ে যে ট্ৰাম্পে “তেওঁক শক্তিশালী যেন লগাকৈ ঘূৰি ফুৰিব বিচাৰে আৰু যিকোনো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনীৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে ।’’

এই পদ্ধতিয়ে বৈদেশিক নীতিৰ ঐতিহাসিক পৰিৱৰ্তনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বুলি দাবী কৰি তেওঁ দাবী কৰে, "ট্ৰাম্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ প্ৰথমজন আমেৰিকান ৰাষ্ট্ৰপতি যিয়ে আমাৰ মিত্ৰতা, আমাৰ বন্ধুত্বক লালন-পালন আৰু সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব পৰিত্যাগ কৰিছে ।"

হেৰিছৰ মতে এই কাৰ্যই আমেৰিকাক অংশীদাৰসকলৰ বাবে “অবিশ্বাস্য” কৰি তুলিছে আৰু কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত কথা ক’ব পৰাকৈ আমি যি প্ৰভাৱ পেলাইছিলো তাক লুটি লৈ গৈছে ।

বৈদেশিক নীতি আৰু সামৰিক সংযোগৰ বাহিৰেও তেওঁ অৰ্থনীতি, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু প্ৰজনন অধিকাৰৰ দৰে ঘৰুৱা উদ্বেগক স্পৰ্শ কৰিছিল । হেৰিছে ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁৰ বিশ্বাস যে নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আগন্তুক মধ্যকালীন নিৰ্বাচনত দলটোৱে জয়লাভ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: ১০ দিনীয়া যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মত ইজৰাইল আৰু লেবানন : ড’নাল্ড ট্ৰাম্প

