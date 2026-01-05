ETV Bharat / international

ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰিলে ভাৰতৰ ওপৰত আৰু অধিক শুল্ক আৰোপ কৰিব আমেৰিকাই

এফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশংসা আৰু আনফালে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় নকৰিবলৈ সকীয়নি ট্ৰাম্পৰ ।

FILE- Prime Minister Narendra Modi meets U.S. President Donald Trump share a warm hug, at The White House in Washington, DC
ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰিলে ভাৰতৰ ওপৰত আৰু অধিক শুল্ক আৰোপ কৰিব আমেৰিকাই (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 5, 2026 at 11:34 AM IST

ৱাশ্বিংটন (আমেৰিকা) : ভাৰতে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে । ভাৰতৰ ওপৰত শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ হুংকাৰ দিছে ট্ৰাম্পে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশংসাও কৰিছে ট্ৰাম্পে ।

ভাৰতে ৰাছিয়াৰ তেল আমদানি কৰ্তন কৰা সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পে এই মন্তব্য কৰে । দেওবাৰে ফ্ল'ৰিডাৰ ৱেষ্ট পাম বীচৰ পৰা হোৱাইট হাউছলৈ যোৱাৰ পথত এয়াৰ ফৰ্চ ৱানত সাংবাদিকৰ সন্মুখত ট্ৰাম্পে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশংসাও কৰে । ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় অব্যাহত ৰখাক লৈ ৱাশ্বিংটনৰ অসন্তুষ্টি বুজি পোৱাৰ পিছত নতুন দিল্লীয়ে নিজৰ নীতি সলনি কৰা বুলিও দাবী কৰে ট্ৰাম্পে ।

ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ তেল আমদানি সন্দৰ্ভত ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে কয়, "তেওঁলোকে মোক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰিছিল । আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী এজন ভাল মানুহ । তেওঁ জানিছিল যে মই সুখী নহয় । মোক সন্তুষ্ট কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল । তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে আৰু আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত অতি সোনকালে শুল্ক বৃদ্ধি কৰিব পাৰো ।"

প্ৰথম অৱস্থাত এয়াৰ ফৰ্চ ৱানত তেওঁৰ সৈতে যাত্ৰা কৰা চিনেটৰ লিণ্ডচে গ্ৰাহামে এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ মাজতে ট্ৰাম্পে এইদৰে কয় । গ্ৰাহামে দৃঢ়তাৰে কয় যে আমেৰিকাৰ শুল্কৰ হেঁচাই ইতিমধ্যে ভাৰতক ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে ।

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত গ্ৰাহামে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ ওপৰত আৰোপ কৰা ২৫ শতাংশ শুল্কৰ প্ৰশংসা কৰে আৰু কয় যে এই ব্যৱস্থাই বৰ্তমান ফলাফল দিছে । তেওঁ কয়, "মই সঁচাকৈয়ে বিশ্বাস কৰোঁ যে তেওঁ ভাৰতৰ সৈতে যি কৰিলে তাৰ পৰিণতিত ভাৰতে এতিয়া ৰাছিয়াৰ তেল যথেষ্ট কম ক্ৰয় কৰাৰ মূল কাৰণ ।"

গ্ৰাহামে কয় যে আমেৰিকাৰ আইনখনে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক ৰেহাই মূল্যত ৰাছিয়াৰ ইন্ধন ক্ৰয় কৰি থকা দেশসমূহৰ ওপৰত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ ব্যাপক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিব । গ্ৰাহামে কয় যে ৮৫ গৰাকী সহ-পৃষ্ঠপোষকৰ সমৰ্থিত এই বিধেয়কখনে শূন্যৰ পৰা ৫০০ শতাংশলৈকে শুল্ক আৰোপ কৰাৰ অনুমতি দিব, যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিবেচনা কৰিব । গ্ৰাহামে দাবী কৰা মতে এই পদক্ষেপে ইতিমধ্যে ফলাফল দেখুৱাইছে ।"

উল্লেখ্য যে, ট্ৰাম্পে ভাৰতক ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আমদানি নকৰিবলৈ বাৰে বাৰে আহ্বান জনাই আহিছে । তেওঁ বিচাৰে ভাৰতে কেৱল আমেৰিকাৰ পৰা তেল আমদানি কৰক । যোৱা আগষ্ট মাহত তেওঁ ভাৰতৰ শুল্ক দুগুণ কৰি ২০২৫ চনত ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক কেৱল ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আমদানি কৰাৰ কাৰণ বুলি উল্লেখ কৰিছিল । কিন্তু নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে ট্ৰাম্পৰ এই মন্তব্যই পুনৰবাৰ দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কত অৱনতিৰ সৃষ্টি কৰিব ! ট্ৰাম্পে লগতে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁক আশ্বাস দিছে যে তেওঁ আৰু ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আমদানি নকৰে ।

অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভাৰতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মাজত কোনো কথা-বতৰা হোৱা নাই বুলি ট্ৰাম্পৰ দাবী সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰে ।

