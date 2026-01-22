প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মহৎ লোক, তেওঁক মই সন্মান কৰো : ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তি সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মহৎ লোক, তেওঁক মই সন্মান কৰো : ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তি সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
ভাৰত-আমেৰিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিৰ অধীনত ২০৩০ চনৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ বাণিজ্য ১৯১ বিলিয়নৰ পৰা ৫০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
Published : January 22, 2026 at 12:10 PM IST
ডাভোছ (ছুইজাৰলেণ্ড): বুধবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰত-আমেৰিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি(বি টি এ)ৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি কয় যে শীঘ্ৰেই দুয়োখন দেশৰ মাজত এক আকৰ্ষণীয় চুক্তি স্বাক্ষৰ হ’ব ৷ সমান্তৰালকৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশংসাৰে উপচাই ট্ৰাম্পে নিজৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগতে সন্মানীয় নেতা হিচাপে আখ্যা দিয়ে ।
বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ ৫৬ সংখ্যক বাৰ্ষিক সন্মিলনত দিয়া ভাষণৰ পিছত মানীকণ্ট্ৰলৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ট্ৰাম্পে এই কথা সদৰী কৰে ৷ ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বিষয়ে মানীকণ্ট্ৰলে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি মোৰ যথেষ্ট সন্মান আছে । তেওঁ এজন মহৎ লোক আৰু মোৰ বন্ধু, আৰু আমি এক আকৰ্ষণীয় চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছো ৷’’
পূৰ্বে ভাৰতৰ বাণিজ্যিক সচিব ৰাজেশ আগৰৱালাই বহু প্ৰত্যাশিত ভাৰত-আমেৰিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিৰ প্ৰথম পৰ্যায় নিচেই চমু চপা বুলি কৈছিল যদিও তেওঁ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিল ৷
দুয়োখন দেশৰ নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰত-আমেৰিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰস্তাৱ কৰা হয় । ইয়াৰ অধীনত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দুগুণতকৈও অধিক কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ’ব ৷ ২০৩০ চনৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ ১৯১ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ৫০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৱাশ্বিংটন ভ্ৰমণৰ সময়ত এই আলোচনাৰ কথা প্ৰথম ঘোষণা কৰা হৈছিল ।
৯ জানুৱাৰীত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয়, ‘‘যোৱা বছৰৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ভাৰত-আমেৰিকাই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিৰ আলোচনাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আছিল । অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ পৰাই দুয়ো দেশে কেইবালানি আলোচনা কৰি সুষম আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে লাভজনক বাণিজ্যিক চুক্তিত উপনীত হৈছে ।’’ আনহাতে, বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰই কয়, ‘‘কেইবাবাৰো আমি চুক্তিৰ নিচেই কাষ চাপিছো ।’’
