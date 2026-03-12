ইৰাণত আমেৰিকাৰ বিজয়ৰ দাবী কৰিলেও ট্ৰাম্পৰ নাই যুদ্ধ শেষ কৰাৰ কোনো স্পষ্ট পথ
ইৰাণত বোমাবৰ্ষণৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছৰে পৰা ট্ৰাম্পে যুদ্ধৰ বাবে নিজৰ সময়সীমা আৰু লক্ষ্য নিৰন্তৰ সলনি কৰি আহিছে ।
Published : March 12, 2026 at 1:57 PM IST
ৱাশ্বিংটন : ইৰাণৰ সৈতে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰে পৰা অস্থিৰ বিশ্ব বজাৰ আৰু জনমত হ্ৰাসৰ সমীক্ষাৰ সন্মুখীন হৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে 'বিনাচৰ্তে আত্মসমৰ্পণ'ৰ আহ্বানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনে এক চূড়ান্ত পৰিণামৰ প্ৰতি সহমত প্ৰদৰ্শনলৈকে বিভিন্ন সময়ত স্থিতি সলনি কৰি আছে । কিন্তু তাৰ মাজতে ইৰাণে কঠোৰপন্থী আয়াতুল্লাৰ পৰিৱৰ্তে দ্বিতীয়জন নেতাক স্বীকাৰ কৰি লৈছে ।
ৰিপাব্লিকান ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু তেওঁৰ শীৰ্ষ সহায়কসকলৰ বিপৰীতধৰ্মী মন্তব্যৰ বাবে ১২ দিন ধৰি চলি থকা এই সংঘাতৰ অস্থিৰতা আৰু বৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো চুকতে পৰিছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে । দুয়োটা পক্ষই পিচহুঁহকিবলৈ সাজু নোহোৱাৰ বাবে এতিয়া যুদ্ধখন এক অনিশ্চিত পথত আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ কোনো বিশ্বাসযোগ্য অন্ত পৰাৰ আভাস অস্পষ্ট ।
প্ৰতিৰক্ষা সচিব পিট হেগছেথে মঙলবাৰে কয় যে যুদ্ধৰ আৰম্ভণি, মাজভাগ হওক বা শেষ, সেয়া ট্ৰাম্পৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । সোমবাৰে হাউছ ৰিপাব্লিকান দলৰ সমাবেশত এক ভাষণৰ সময়ত ট্ৰাম্পে যুদ্ধক অতি সোনকালে শেষ হ’ব পৰা 'অকাল্পনিক অভিযান' বুলি কোৱাৰ পৰা “আমি এতিয়ালৈকে পৰ্যাপ্ত জয় লাভ কৰা নাই” বুলি ঘোষণা কৰালৈকে স্থিতি সলনি কৰিছে ।
বুধবাৰে হোৱাইট হাউছত সাংবাদিকৰ আগত ট্ৰাম্পে কয়, "ইতিহাসৰ সম্ভৱতঃ যিকোনো দেশতকৈ আমি ইয়াৰ ওপৰত কঠোৰ প্ৰহাৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কাম এতিয়াও শেষ হোৱা নাই ।"
এই দোদুল্যমান স্থিতিয়ে ট্ৰাম্পৰ স্পষ্ট লক্ষ্যৰ অভাৱ বুলি কোৱাসকলৰ সমালোচনাত ইন্ধন যোগাইছে । এৰিজোনাৰ ডেমোক্ৰেট ছিনেটৰ মাৰ্ক কেলিয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "তেওঁলোকৰ কোনো পৰিকল্পনা নাছিল । তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো সময়সীমা নাই । আৰু তাৰবাবেই তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো প্ৰস্থান কৌশল নাই ।"
অহৰহ সলনি হৈ থকা লক্ষ্য ৰেখা
ইৰাণত বোমাবৰ্ষণৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছৰে পৰা ট্ৰাম্পে যুদ্ধৰ বাবে নিজৰ সময়সীমা আৰু লক্ষ্য নিৰন্তৰ সলনি কৰি আহিছে ।
বিগত কেইদিনমানৰ পৰা ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ নেতাসকলক 'বিনাচৰ্তে আত্মসমৰ্পণ'ৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ইৰাণৰ সেনাবাহিনীক ধ্বংস কৰাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত ইতিমধ্যে সফল হোৱাৰ কথাও কৈছে ।
একে সময়তে ট্ৰাম্পৰ বাহিনীয়ে উদ্বিগ্ন আমেৰিকানসকলক এইটো কৈ শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে যুদ্ধখন আৰু দীঘলীয়া কৰা নহ’ব । কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই কথাৰ ওপৰত জোৰ দিছে যে তেওঁ আমেৰিকাৰ স্থলসেনা ব্যৱহাৰৰ বিকল্প নুই কৰা নাই ।
আমেৰিকাৰ সেনাই কয় যে তেওঁলোকে ইৰাণৰ নৌসেনাক প্ৰায় সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস কৰিছে আৰু ইৰাণৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ ওপৰত মিছাইল আৰু ড্ৰ’ন নিক্ষেপ কৰাৰ ক্ষমতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে । তথাপিও জটিল হৰমুজ প্ৰণালী, যাৰ মাজেৰে বিশ্বৰ প্ৰায় ২০% তেল প্ৰতিদিনে সৰবৰাহ হয়, সেয়া ব্যৱসায়ৰ বাবে প্ৰায় বন্ধ হৈ আছে আৰু ইৰাণৰ নেতাসকলে নতজানু হ'বলৈও সাজু হোৱা নাই ।
ৰিভলুচনেৰী গাৰ্ডে কয় যে যেতিয়ালৈকে আমেৰিকাই বোমা বিস্ফোৰণ বন্ধ নকৰে, তেতিয়ালৈকে ইৰাণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জলপথটোৰে 'এটা লিটাৰ তেলো' যাবলৈ নিদিয়ে । ইৰাণৰ শীৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা বিষয়া আলী লাৰিজানীয়ে মঙলবাৰে এক ভাবুকিপূৰ্ণ বাৰ্তা আগবঢ়ায় । কিয়নো ট্ৰাম্পে কৈছিল যে যদি তেহৰাণে হৰমুজ প্ৰণালীৰে তেলৰ যাতায়াতক অৱৰোধ কৰে তেতিয়াহ'লে ইৰাণৰ ওপৰত 'বিছ গুণ অধিক কঠোৰভাৱে' আক্ৰমণ কৰা হ'ব ।
লাৰিজানীয়ে X পোষ্টত লিখিছে, "ইৰাণৰ দৰে বলিদান দিয়া ৰাষ্ট্ৰই তোমাৰ ঢোৰা সাপৰ ফোঁচফোঁচনিক ভয় নকৰে । তোমাৰ তুলনাত অধিক ডাঙৰ লোকেও ইৰাণক নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰিলে । সাৱধান হোৱা যাতে তুমি নিজেই নিৰ্মূল হ'বলগা নহয় ।"
ট্ৰাম্পৰ মিত্ৰ তথা ৰিপাব্লিকান হাউছৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ নিউট গিংৰিচে কয় যে সংঘাতৰ প্ৰথম দিনটোতে প্ৰশাসনে প্ৰণালীটো সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত পদক্ষেপ আগবাঢ়িব লাগিছিল ।
ফক্স বিজনেছত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত গিংৰিচে কয়, "যদি তেওঁলোকে ইয়াক মুকলি কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, তেন্তে এই যুদ্ধখন বাস্তৱত অতি সোনকালে আমেৰিকাৰ পৰাজয় পৰিগণিত হ’ব । কাৰণ যদি প্ৰণালীটো সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি বন্ধ হৈ থাকে তেতিয়া আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণকে ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বই তেলৰ দামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব ।"