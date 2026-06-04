ইৰাণ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰস্তাৱ গৃহীত আমেৰিকাৰ সদনৰ, জোকাৰণিৰ সন্মুখীন ট্ৰাম্প
চিনেটৰ ৰিপাব্লিকানসকলে শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ১.৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ বিতৰ্কিত ‘অস্ত্ৰকৰণ বিৰোধী’ পুঁজিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল ৷
By ANI
Published : June 4, 2026 at 7:36 AM IST
ৱাশ্বিংটন ডিচি: মাৰ্কিন নিম্ন সদনে বুধবাৰে ইৰাণৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সামৰিক কৰ্তৃত্বক বাধা দিয়াৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনায় আৰু এই শত্ৰুতাৰ বাবে প্ৰশাসনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । বিধায়িনী দলে সামৰিক ব্যৱস্থাক আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুমোদন নিদিয়ালৈকে ইৰাণৰ সৈতে সংঘাত ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি সদনে এক প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছে ।
চিএনএনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ৰিপাব্লিকান প্ৰতিনিধি থমাছ মেছি, ব্ৰায়ান ফিটজপেট্ৰিক, টম বেৰেট আৰু ৱাৰেন ডেভিডছনে এই ব্যৱস্থাৰ সমৰ্থনত দলীয় সীমা অতিক্ৰম কৰি ভোটদান কৰাৰ পিছত ২১৫-২০৮ ৰ সংকীৰ্ণ ব্যৱধানত ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টি সফল হয় ।
এই পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ডেম’ক্ৰেটসকলে দুয়োটা কংগ্ৰেছ চেম্বাৰতে ট্ৰাম্পৰ যুদ্ধ ক্ষমতাক সীমিত কৰাৰ বাবে বাৰে বাৰে প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছত, এই প্ৰক্ৰিয়াই ক্ৰমান্বয়ে ৰিপাব্লিকান দলৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে । যুদ্ধ ক্ষমতাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণে প্ৰশাসনৰ নীতিক লৈ বিধায়িনী দলৰ ভিতৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা চিন্তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
চিনেটৰ ৰিপাব্লিকানসকলে শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ১.৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ বিতৰ্কিত ‘অস্ত্ৰকৰণ বিৰোধী’ পুঁজিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াই ২০২১ চনৰ ৬ জানুৱাৰীত আমেৰিকাৰ কেপিটেলত হোৱা আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত সমৰ্থকসকলক ধন পৰিশোধৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল ।
তদুপৰি, চেম্বাৰৰ সংসদ সদস্যই খৰচৰ নিয়ম উলংঘা কৰা বুলি নিৰ্ণয় কৰাৰ পিছত বুধবাৰে ইমিগ্ৰেচন পেকেজৰ আলোচনাৰ সময়ত ট্ৰাম্পৰ বলৰুম নিৰাপত্তাৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা ধন আনুষ্ঠানিকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়ে । সমান্তৰাল প্ৰস্তাৱ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত এই বিধানসভাৰ ব্যৱস্থাটোত কংগ্ৰেছৰ দুয়োটা চেম্বাৰৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন হয় যদিও ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্বাক্ষৰৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা নহয় ।
চিএনএনে লক্ষ্য কৰিছিল যে সমান্তৰাল প্ৰস্তাৱত মানক কংগ্ৰেছৰ নিয়মৰ অধীনত আইনৰ শক্তিৰ অভাৱ । এই আইনখন উত্থাপন কৰে হাউছ ফৰেইন এফেয়াৰ্ছ কমিটীৰ ৰেংকিং মেম্বাৰ নিউয়ৰ্কৰ ডেম’ক্ৰেট গ্ৰেগৰী মিক্সে । ‘‘ৰিপাব্লিকান পক্ষৰ একাংশ সদস্যক থিয় হোৱাৰ সুযোগ দি মই ৰোমাঞ্চিত হৈছোঁ । মই সঁচাকৈয়ে মোৰ ডেম’ক্ৰেটিক সহকৰ্মীসকলৰ বাবে ৰোমাঞ্চিত আৰু গৌৰৱান্বিত ৷ কাৰণ প্ৰতিজন ডেম’ক্ৰেটিক সদস্যই ভোট দিছিল ৷’’ আই উত্থাপনৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত কয় মিক্সে ।
তেওঁ লগতে কয়,‘‘আমি আমাৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন কৰি যাম, আমি সেইটোৱেই কৰি আছোঁ । আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু প্ৰশাসনে সংবিধান মানি নচলিলে চেক এণ্ড বেলেন্স হ’ম ।’’ প্ৰথমে ২১ মে’ত ফ্ল’ৰ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও ৰিপাব্লিকান দলৰ নেতৃত্বই হঠাতে বন্ধ কৰি দিয়ে, কাৰণ সদস্যৰ অধিক অনুপস্থিতিয়ে তাৎক্ষণিক পৰাজয়ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াইছিল তেওঁলোকৰ বাবে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে চিএনএনে মিক্সৰ এই দাবীৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিল যে হাউছৰ অধ্যক্ষ মাইক জনছনে ইচ্ছাকৃতভাৱে ভোটৰ ক্ষেত্ৰত বিলম্ব কৰিছে । মিক্সে চিএনএনক জনাইছিল, ‘‘মোৰ বহু ৰিপাব্লিকান সহকৰ্মীয়ে যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহি খাদ্যৰ খৰচ, গেছৰ খৰচ আদি নিৰীক্ষণ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে এই চাপ অনুভৱ কৰে । জনছনে গৰম অনুভৱ কৰি আছে । তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । কিন্তু মই ভাবো যে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিক বচোৱাৰ সময় দ্ৰুতগতিত শেষ হৈ আহিছে ।’’
বুধবাৰৰ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে অধ্যক্ষ জনছনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কৰ্তৃত্বৰ সীমাৰ বিৰোধিতা কৰা কেইবাজনো ৰিপাব্লিকান সাংসদৰ সিদ্ধান্তৰ পক্ষ লয় আৰু সকীয়াই দিয়ে যে এই নিষেধাজ্ঞাই কূটনৈতিক আলোচনাত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । চিএনএনক জনছনে কয়, ‘‘মই ভাবো যে বৰ্তমান প্ৰশাসন আৰু মুখ্য সেনাধ্যক্ষৰ পৰা আলোচনাৰ ক্ষমতা কাঢ়ি লোৱাটো অতি বিপজ্জনক সম্ভাৱনা । ই আমাক আমাৰ স্থিতি আৰু সেই পৰিস্থিতিত শান্তি আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শক্তি দুৰ্বল কৰে । 'অপাৰেচন এপিক ফিউৰী'ৰ সামৰণি পৰিছে ।’’
চিএনএনক তেওঁ কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী এতিয়া শান্তি চুক্তি সম্পাদনৰ পথত আছে, আৰু আমি তেওঁক সেয়া কৰিবলৈ অনুমতি দিব লাগিব ৷ মই ভাবো যে বৰ্তমান যুদ্ধ শক্তিৰ সংকল্প অতি অকালপক্ক ৷ এয়া দেশৰ বাবে অতি নেতিবাচক আৰু বিপজ্জনক কথা ।’’
লগতে পঢ়ক: ভাৰতৰ ওপৰত পুনৰ অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰিব নেকি আমেৰিকাই ?