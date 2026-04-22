পুনৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিলেও হৰমুজ প্ৰণালীত সামৰিক অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ কৰা নহয় : ট্ৰাম্প

পুনৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিলেও হৰমুজ প্ৰণালীত সামৰিক অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ কৰা নহয় : ট্ৰাম্প

পুনৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ ৷ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ধন্যবাদ জনালে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক ৷

হৰমুজ প্ৰণালীত সামৰিক অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ কৰা নহয় : ট্ৰাম্প
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 22, 2026 at 12:23 PM IST

ৱাচিংটন (আমেৰিকা) : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ডাঙৰ ঘোষণা ৷ পুনৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি সামাজিক মাধ্যমত ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৷

মঙলবাৰে সামাজিক মাধ্যমত যুদ্ধবিৰতিৰ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে কয়, "ইৰাণ চৰকাৰৰ নেতাসকল দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে ৷ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফ, পাকিস্তানৰ সেনাৰ মুৰব্বী ফিল্ড মাৰ্শ্বাল আছিম মুনিৰে অনুৰোধ কৰিছে যে, ইৰাণত আক্ৰমণ কৰিব নালাগে বুলি ৷ তেওঁলোকে কৈছে যে, যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে এক নতুন প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷"

নেতাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"যদিও যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আলোচনা চলি থাকিব তথাপিও মই আমাৰ সামৰিক বাহিনীক হৰমুজ প্ৰণালী অৱৰোধ অব্যাহত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছো ৷ লগতে সকলো দিশতে সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছো ৷ তেওঁলোকৰ যি প্ৰস্তাৱ সেয়া দাখিল নোহোৱালৈকে আৰু আলোচনাৰ দ্বাৰা যিকোনো সিদ্ধান্তত উপনীত নোহোৱালৈকে যুদ্ধবিৰতি বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷"

উল্লেখ্য যে, যুদ্ধ দুটা সপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতি শেষ হোৱাৰ পাছতে ইৰাণৰ ওপৰত অধিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি আছিল আমেৰিকা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৷ কিন্তু মঙলবাৰে পুনৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণাই আন্তৰ্জাতিক মহলত কিছু যোগাত্মক প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷

ইফালে ট্ৰাম্পৰ ঘোষণাৰ পাছতে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ ছাৰিফে X ত কয়, "মোৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেনা মুৰব্বী ফিল্ড মাৰ্শ্বাল আছিম মুনিৰৰ তৰফৰ পৰা ট্ৰাম্পক ধন্যবাদ জনাইছো ৷ আমাৰ কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টাৰ ফলত তেওঁ আমাৰ প্ৰস্তাৱক গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিছে ৷ আমাৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসৰ বাবে ধন্যবাদ ৷ পাকিস্তানে শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে যুদ্ধৰ সমাপ্ত হোৱাটো বিচাৰে তাৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"মই আশা কৰো দুয়ো পক্ষই যুদ্ধবিৰতি মানি চলিব আৰু শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হ'ব ৷ ইছলামাবাদত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয়লানি আলোচনাতে যুদ্ধবিৰতি তথা শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে যাতে যুদ্ধৰ সমাপ্তিত হয় তাৰে কামনো কৰো ৷"

লগতে পঢ়ক:পাকিস্তানৰ আকাশত ভাৰতীয় বিমানৰ নিষেধাজ্ঞা পুনৰ এমাহলৈ বৃদ্ধি

