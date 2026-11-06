ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ মাজত এখন সুন্দৰ চুক্তি হ’ব ! আশাবাদী ট্ৰাম্প

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ মাজত এখন সুন্দৰ চুক্তি হ’ব ! আশাবাদী ট্ৰাম্প
ট্ৰাম্পে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যোগাযোগৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট লেডী মেলানিয়া ট্ৰাম্পৰ মানৱীয় প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰে ৷
By ANI
Published : November 6, 2026 at 10:23 AM IST
ৱাশ্বিংটন ডিচি: শীঘ্ৰেই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত শান্তি চুক্তি সম্ভৱ হ’ব পাৰে বুলি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এই সম্ভাৱ্য চুক্তিক এক “বৃহৎ, সুন্দৰ চুক্তি” বুলি অভিহিত কৰি ট্ৰাম্পে কয় যে এই চুক্তি যুদ্ধৰত দেশ দুখনৰ বাহিৰলৈও বিস্তৃত হ’ব পাৰে আৰু সমগ্ৰ ইউৰোপক জড়িত কৰিব পাৰে ।
হোৱাইট হাউছত সাংবাদিকৰ আগত ট্ৰাম্পে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যোগাযোগৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট লেডী মেলানিয়া ট্ৰাম্পৰ মানৱীয় প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টা সংঘাতৰ সম্ভাৱ্য নিষ্পত্তিৰ দিশত আগবাঢ়িছে বুলিও ইংগিত দিয়ে ।
ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ অন্ত পেলাব পৰা যাব বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰে নে বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘মই বিশ্বাস কৰোঁ । মই ভাবো যে এয়া বৰ ভাল হ’ব । মই ভাবো তেওঁ (মেলানিয়া ট্ৰাম্পে) এটা ডাঙৰ কাম কৰিছে, আৰু মই ভাবো, আমি ৰাছিয়া, ইউক্ৰেইনত শান্তি স্থাপনৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ ।’’
ট্ৰাম্পে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ দূত কিৰিল ডিমিট্ৰিয়েভক হোৱাইট হাউছত সাক্ষাৎ কৰা বুলিও নিশ্চিত কৰে । দুয়োৰে মাজত হোৱা কথা-বতৰাৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ট্ৰাম্পে আলোচনাৰ ফলত বহল কূটনৈতিক বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে বুলি পৰামৰ্শ দিয়ে ।
‘‘মই কি আলোচনা কৰিলোঁ ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু মই মাত্ৰ কৈছোঁ, চুক্তি হ'বই । এয়া এক ডাঙৰ চুক্তি হ’ব আৰু ইয়াৰ লগত ইউক্ৰেইনতকৈও অধিক দেশ জড়িত হ’ব ৷ মই আনকি ক’ব পাৰো যে ইয়াত সমগ্ৰ ইউৰোপ জড়িত হ’ব পাৰে । এক ডাঙৰ, সুন্দৰ চুক্তি হ’ব, আৰু সকলোৱেই এই চুক্তিক লৈ ৰোমাঞ্চিত হ’ব ।’’ ট্ৰাম্পে কয় ৷
২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাছিয়াই পূৰ্ণাংগ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত দীৰ্ঘদিন ধৰি দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সংঘাত চলি আছে ৷ ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতৰ সমাধানৰ বাবে কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থকাৰ সময়তে ট্ৰাম্পে এই মন্তব্য কৰে ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যুদ্ধৰ মানৱীয় ব্যয়ৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰি কয় যে প্ৰতিমাহে দুয়োখন দেশেই যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে । ‘‘দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ প্ৰতি মাহে প্ৰায় ২৫ হাজাৰ লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে । এয়া ৰক্তস্নান আৰু ইয়াৰ অন্ত পৰিব লাগিব ।’’ ট্ৰাম্পে কয় ৷
ইফালে, সংঘাতৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত শিশুসকলক লৈ মানৱীয় প্ৰচেষ্টাত জড়িত হৈ পৰিছে মেলানিয়া ট্ৰাম্প । হোৱাইট হাউছে কয় যে তেওঁ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিনিধিসকলক একত্ৰিত কৰাত সহায় কৰিছে আৰু শিশুসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টাই অলেস্কিত স্থানীয় যুদ্ধবিৰতি ব্যৱস্থাতো অৰিহণা যোগাইছিল, যাৰ লক্ষ্য আছিল মানৱীয় সাহায্য আৰু সাধাৰণ নাগৰিকক খালী কৰা সম্ভৱ কৰা । অস্থায়ী যুদ্ধবিৰতিৰ ফলত প্ৰায় ৮০০ লোকক এই অঞ্চলৰ পৰা উলিয়াই নিব পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । সংঘাতৰ মানৱীয় পৰিণতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে মেলানিয়া ট্ৰাম্পেও ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভল’ডিমিৰ জেলেনস্কিলৈও পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক:
আমেৰিকাৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত মন্দাৱস্থা, ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ ওপৰত দোষৰ বোজা ট্ৰাম্পৰ
অ’ভেলৰ কাৰ্যালয়ত ট্ৰাম্পৰ ৰঙা টুপী প্ৰদৰ্শন, ভেটো জাৰিৰ ইংগিত